Eskilstuna-Kuriren på besök på Dagens Arbetes redaktion för att intervjua Åke Ericson inför tillkännagivandet av kulturpriset. Foto: Lina Larsson

DA:s fotograf belönas med kulturpris

Bildjournalisten Åke Ericson, som just nu jobbar på Dagens Arbete, får Eskilstuna-Kurirens kulturpris.

– Priset känns extra roligt att få eftersom det finns en lokalanknytning, säger han.

Se Åke Ericsons bilder Här kan du se ett par av Åke Ericsons bildreportage som tidigare publicerats i Dagens Arbete: Livet efter kuppförsöket. Turkiet, 2016. De icke önskvärda. Om romernas situation. 2016. Han har även en egen sajt för sina foton.

Bild­journalisten Åke Ericson, som under våren är fotovikarie på Dagens Arbete, reste under åtta år till tio länder för att dokumentera romers situation vilket resulterade i boken och utställningen Non Grata – Icke önskvärd. Han dokumenterade afghanska flyktingungdomar, som under 58 dagar år 2017 sittstrejkade i Stockholm mot de planerade massutvisningarna till Afghanistan. Och under tolv år följde han två systrar i ett kloster utanför Strängnäs.

Nu får han Eskilstuna-Kurirens kulturpris bland annat för hans förmåga att komma dem han fotograferar nära och för att genom sina projekt skapa förståelse.

Hur gör du för att komma nära?

– Jag avvaktar och är genuint intresserad. När folk märker det blir de mer villiga att öppna sig. När jag var barn var jag väldigt blyg och kameran blev ett redskap för att komma in i andra miljöer.

Eskilstuna-Kurirens kulturpris har delats ut sedan 1984, till personer som har koppling till, eller verkar i Eskilstuna-Kurirens spridningsområde, där Åke Ericsons uppväxtstad Strängnäs ingår.

Tidigare har han blivit utsedd till Årets fotograf i Sverige, mottagit förstapris i tävlingen The International Photography Awards och andrapris i Pictures of the year international-tävlingen för sina bildprojekt.

Hur väljer du dina projekt?

– När jag märker att någon har svårt att nå ut eller om något som borde få uppmärksamhet inte får det, så vill jag försöka ge det en röst. Nu arbetar jag bland annat med ett projekt om demografiska förflyttningar i Sverige med fokus på unga människor.

Sedan 1999 har han främst arbetat som frilansfotograf. Under våren vikarierar han på Dagens Arbete.

– Jag ser fram emot att få möjlighet att träffa dem som håller landet rullande och följa deras arbete på industrigolvet.

Johanna Edström

