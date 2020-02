Juan Luis Jiménez Sánchez monterar en trampbil i VR. Scania har en avdelning som ägnar sig särskilt åt att ta fram nya tekniska lösningar.

Virtuell värld skyddar montörer

Säker teknik. VR-glasögon och smarta kläder ska förhindra

att du blir skadad på jobbet. Med datasimuleringar och tidiga mätningar kan brister i ergonomin upptäckas

flera år tidigare än förut.

Lars Hanson, ansvarig för Smart Factory Labs på Scania, står en bit bort med en mobiltelefon i handen. Om ingenjören Juan Luis Jiménez Sánchez lyfter på fel sätt eller håller armen i en skadlig vinkel lyser just den kroppsdelen gult eller rött på skärmen.

T-shirten som Juan Luis Jiménez Sánchez har på sig är utvecklad av forskare på bland annat universiteten KTH och KI i Stockholm. Med hjälp av tre sensorer – placerade i en ficka på vardera arm och i en ficka på bröstet – kan den beräkna vilken typ av belastning som han utsätts för och i vilken omfattning.

En app är kopplad till tröjan och visar resultatet direkt. Som en indikation på att han kan skada sig om han fortsätter att jobba på samma sätt.

Juan Luis Jiménez Sánchez sträcker sig efter stolen. Hans händer famlar. Först får han inte riktigt grepp om ryggstödet. När han lyckas lyfta stolen och montera den på trampbilen hör han någon ropa:

– Yellow!

– Red! Red!

Han fäster en skruv mitt på sätet och drar åt den ett par varv. Samma klumpiga rörelser, som om han inte riktigt var där.

– Yellow!

Så ser han en textremsa sväva i luften framför honom. ”Dra åt skruven tills den klickar”, står det på engelska. Han hämtar en skruvmejsel och drar åt den ordentligt.

Ett klick hörs.

– Let’s do it again.

– You are moving to fast.

– Really, try not to make it red.

På Scania i Södertälje används VR-glasögon tillsammans med smarta textilier för att testa nya konstruktioner och förbättra ergonomin för de anställda. Vad Juan Luis Jiménez Sánchez precis gjorde var bara ett test, en uppvisning av hur tekniken fungerar och vad den kan användas till.

”Red! Red!” betyder alltså att han gör något fel. Eller att konstruktionen inte är anpassad efter dem som ska arbeta med den. Kanske måste själva arbetsmomentet ses över?

– Det här är det nya som är på väg in. Man försöker testa alla aspekter. Många av de metoder vi använder i dag är ett resultat av forskningen, säger Lars Hanson.

verkstadsklubbens huvudskyddsombud Bo Luthin tror att den nya tekniken kan förbättra ergonomin för de anställda på Scania. Om den används på rätt sätt.

– Om man använder den för att utröna om en arbetsplats är ergonomisk eller inte och för att få syn på nya problem – absolut, säger han.

– Människan är gjord för att röra sig åt alla möjliga håll. Om jag bara ska röra mig rätt

utifrån en studie kan det blir fel i en annan ände.

Juan Luis Jiménez Sánchezgör ett nytt försök att montera stolen på trampbilen. Under tiden förklarar Lars Hansson varför den nya tekniken är så användbar.

– Tänk dig att VR-miljön finns tre år innan något fysiskt finns. Om ergonomer har klagat på att de inte får vara med tidigt nog, kan de nu vara med redan från början. Det kommer aldrig att bli exakt som verkligheten, men det är mycket bättre än att sitta på läktaren och vänta i fyra, fem år.

Forskare: Dags att införa gränsvärden I dag saknas gränsvärden för ergonomisk belastning, trots att många sjukskrivs för just belastningsskador. Efter att ha mätt belastning under tre decennier kan ett par forskare föreslå nivåer för gränsvärden. En tänkbar anledning till att det inte finns några lagstadgade gränsvärden är att det är svårt att fastställa några absolut gränser. Det menar Inger Arvidsson, docent i arbets- och miljömedicin på Arbets- och miljömedicin Syd. – Den fysiska belastningen kan både vara för stor och för liten. Om man ser till gränsvärden för kemikalier eller buller, är det bästa att inte ha någon exponering alls, säger hon. Tillsammans med andra forskare har hon kartlagt en rad yrken sedan 90-talet. Flera yrkesgrupper är i akut behov av minskad belastning, bland annat hotellstädare, byggarbetare och vissa industriarbetare. Lagstiftade gränsvärden skulle ge dem större möjligheter att påverka sin arbetssituation. – I dag är det så mycket bedömningar och suddiga gränser när det gäller ergonomi. Så det går alltid att tråckla sig ur.

Läs mer: Arbetsmiljö | Arbetsskador | På golvet

Rasmus Lygner

rl@da.se