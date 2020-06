En värld av barn

Bildreportage”Pappa väcker mig klockan tre som han har lovat. Det är oklart vad som är mest spännande, att få vara uppe och titta på tv mitt i natten eller att människan ska landa på månen.

Oavsett vilket, så har den korniga svartvita tv-bilden med Armstrong i rymddräkt, etsat sig fast på näthinnan. Samtidigt som människan tar det stora klivet, tar jag ett litet steg för att utvidga mitt alldeles egna universum. Tidigt varje morgon stjäl jag grannpojkens nya cykel.

Jag stiger upp före alla andra, baxar cykeln ned för trapporna och släpar ut den på trottoaren. Cykeln är för stor och jag vinglar in i rosenbuskage, rispar mig blodig, stupar i asfalten och skrapar mig. Men jag ger inte upp. Lyfter upp cykeln och försöker igen. Jag är fem år, människan går på månen och jag har bestämt mig för att lära mig cykla.”

Så skriver Simon Johansson i förordet till nya boken The Young Ones (Journal), där han besöker barnens värld – gränslandet mellan fantasi och verklighet.

Simon Johansson

Frilansande fotograf och skribent med Stockholm som bas.

Tidigare publicerad i Dagens Arbete med fotoboken Across the Bridge om vardagsliv på Öland. I A Familiar Place (2018) skildrade han vardagsliv i Stockholm. Och nu är han aktuell med The Young Ones. Även den boken är dokumentär och den handlar om barn.