Foto: Tim Swüste

”Vi får lätt storhetsvansinne”

Möte med Längst upp i ett hus i Kungsbacka, mellan duntäcken och frottéhanddukar, gör tre killar arbetsrätt begripligt i sin nystartade podd.

Fack You podcast Antal lyssnare: 2 600 (14/5).

Första programmet: 22 mars.

Här finns podden: Spotify, Itunes, Podcaster, Acast och Youtube. Sebastian Borssén Ålder: 29 år.

Yrke: Montör inom fordonsindustrin.

Fackliga uppdrag: Bland annat klubbordförande, skyddsombud, förhandlare samt ledamot i avdelningsstyrelsen. Håller förhandlarutbildning med mera.

Bästa podd: P3 historia. Jim Tellefsdal Ålder: 28 år.

Yrke: Lastbils-plåtslagare.

Fackliga uppdrag: Bland annat klubbordförande, sekreterare och förhandlare i koncernfacket och kassör i bilarbetarnas yrkesklubb. Håller utbildningar i motorbransch-avtalet med mera.

Bästa podd: Så funkar det i P1. Isak Ekblom Ålder: 31 år.

Yrke: Bilplåtslagare.

Fackliga uppdrag: Bland annat klubb-ordförande, förhandlare i koncernfacket och arbetstagarrepresentant i bolags-styrelsen. Håller utbildningar i bland annat arbetsrätt, förhandling och kroppsspråk/retorik.

Bästa podd: Psykiatrikerna med Anders Hansen och Simon Kyaga.

Varför en podd om fackligt arbete?

– Vi tror att okunskapen om vad facket är, är den enda anledningen till att inte fler engagerar sig och att vi inte är 100 procent medlemmar. I podden tar vi upp ämnen som arbetsrätt, arbetsmiljö, förhandlingsteknik, och psykologi. Just genom att använda psykologi tror vi att man kan hitta många svar på problem som finns på arbetsplatsen. Vi hoppas att podden ska öka kunskapen så att man vågar stå på sig och framför allt engagera sig.

Hur gör man den här typen av frågor mer intressanta och begripliga?

– Genom att blanda allvar med humor och inte göra saker så komplicerade. Det mesta i samhället är otroligt logiskt när man väl förstått grunderna.

Hur kom poddens namn till?

– Vi är ju från Göteborg och är nog inte först med den här ordvitsen. Namnet med logotyp är noga utvalt för att få uppmärksamhet i flöden på sociala medier.

Hur har det varit att starta podd?

– Vi har upptäckt att vi är ganska dåliga på att planera. Vi sätter oss ner och pratar. Att podda har varit en helt ny värld att sätta sig in i. Vi har forskat på nätet hur vi kan få bra ljudkvalité. Därför hänger det duntäcken och frottéhanddukar på linor i studion. Det kanske inte ser så proffsigt ut, men det är betydligt bättre än många dyrare ljudlösningar.

Framtiden?

– Ambitionen var ett avsnitt varannan vecka, men vi går lätt lite för mycket all in och får storhetsvansinne. Hittills har det därför blivit ett avsnitt i veckan. När coronaläget lättat kommer vi också bjuda in gäster till podden och vi har eventuellt en ny studio på gång i Göteborg.

PODDARNAS TIPS – SÅ KOMMER DU I GÅNG Tänk ut vad har ni för målgrupp, och hur ni når ut till den.

Prata om något ni brinner för.

Skaffa kunskap, lyssna på andra poddar, läs bloggar.

Satsa på bra utrustning. Det är viktigt att ljudet är bra. En ”studio” kan göras relativt enkelt och billigt. Vi har använt ett gästrum med linor spända i taket med så mycket tyg och madrasser som möjligt.

Man klarar sig långt med de gratis mjukvaror som finns.

Tänk på att det kostar att hyra plats på en server som klarar en större mängd lyssnare.

Träna upp din självkänsla, vissa saker kommer bli dåligt eller låta tokigt. Det är alltid underligt att höra sin egen röst i början.

Och framför allt: Ha kul! Annars kan det lätt bli tråkigt.

Läs mer: Möte med

Johanna Edström

je@da.se