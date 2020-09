Låt industrin bli det gröna navet

Ledare Med rätt satsningar kan återhämtningen efter coronakrisen bli språngbrädan som åstadkommer den nödvändiga klimatomställningen, skriver DA:s chefredaktör Helle Klein.

Helle Klein är chefredaktör för Dagens Arbete.

När nu svensk ekonomi börjar återhämta sig efter coronakrisen är det avgörande att puffa den i rätt riktning. Regeringen lägger fram gigantiska stimulanspaket just nu med välbehövliga satsningar på välfärden där upprustningen av sjukvården och äldreomsorgen förstås är i centrum.

Häromdagen presenterade regeringen också ett stort miljöpaket. I kommande höstbudget satsas nästan tio miljarder på den gröna återhämtningen. Det är helt rätt.

I Dagens Arbete pågår alltsedan i våras en framtidsdebatt ”Efter Coronan” där vägen ut ur krisen diskuteras ur olika vinklar. Flera debattörer har pekat på vikten av att klara både Coronakrisen och Klimatkrisen.

”När världen öppnar upp efter krisen finns behov på världsmarknaden att fortsätta möta klimatutmaningarna. Kunskapen, teknologin och lösningarna finns i Sverige”, skriver exempelvis Ylva Berg, vd för Business Sweden.

Det är bara att hålla med. Den ekonomiska återhämtningen måste göras klimatsmart och långsiktigt hållbar både socialt och miljömässigt. DA har här på ledarplats påtalat flera gånger att industrin kan bli en motor i den gröna omställningen. Redan har Industriklivet och arbetet med Fossilfritt Sverige inneburit både en kunskapshöjning och konkreta satsningar från industrins sida. Exemplet Hybrit där svensk stålindustri kan bli först i världen med att klara en helt fossilfri produktion hör till de mer uppmärksammade projekten.

Regeringen och januaripartierna har nu enats om flera stora industrisatsningar som kommer att minska utsläppen och samtidigt skapa nya jobb. Tyskland lanserar gröna statsobligationer för att locka investerar till att satsa på grön teknik. Den svenska regeringen vill införa ”gröna kreditgarantier” och på så sätt stödja industriprojekt som främjar miljö- och klimatmålen.

Det är en framsynt politik och en eloge måste ges till de båda statsråden Isabella Löfvin och Per Bolund som förmått vrida Miljöpartiets ”antitillväxthållning” till en förståelse för hur ny teknik och nya produktionsprocesser kan skapa just en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt. Framtiden ligger just här i kombinationen av teknikutveckling och klimatsmart produktion.

Sverige har en lång tradition av ingenjörskap och framstående industriproduktion. Den svenska modellens icke-hierarkiska arbetsplatser har lett till att ansvarstagande och kompetenta industriarbetare säkrar en hög kvalitet. Just delaktighet, utbildning och kompetensutveckling bör ses som en viktig del i framgången och måste värnas även för framtiden.

Med rätt satsningar kan återhämtningen från coronakrisen bli just den språngbräda som på allvar åstadkommer den nödvändiga klimatomställningen. Låt svensk industri bli ledande i den gröna industriella revolutionen.