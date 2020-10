Så är dagsformen på bruken

HITACHI ABB POWERGRIDS

Dennis Bäckman. Foto: Pontus Ohlin.

Figeholm: ”Vi går väldigt bra, liksom hela transformatorindustrin”, säger ordförande Dennis Bäckman. Nye ägaren, japanska Hitachi, klev in första juli och enligt Bäckman kommer detta att betyda mycket för Asienmarknaden. Brukets produktion passar dessutom bra in i den pågående ”gröna vågen”, menar han.

ABSORBEST

Kisa: 2019 var ett rejält vinstår. Inga signaler om ett sämre 2020. Företaget tillverkar bland annat högabsorberande material för fiskeindustrin (det absorberande material som ligger under fisken i förpackningar) och absorberande sårvårdsprodukter.

ADITYA BIRLA DOMSJÖ FABRIKER

Domsjö: Medelmåttigt fjolår och satsningen på en ny massalinje rann ut i sanden. ”Det stannade vid en förstudie. En av orsakerna till att ägarna inte går vidare, är bristen på virke”, säger ordförande Ronny Hellström. I år kom nästa kalldusch. Låga massapriser och coronan ledde i våras till att fyrtio procent av produktionen försvann. Nu har produktionen börjat återhämta sig något.

AHLSTROM-MUNKSJÖ AB

Aspa: Efter flera goda år har Aspa gått lite småhackigt med produktionsstörningar och strömavbrott. ”Vi är dessutom känsliga för dollarpriset”, säger ordförande Robert Carlsson. I stället får man glädja sig över investeringen i en ny barktrumma i år.

Foto: Adam Daver

Billingsfors: Går rejält under budget. ”Vi får hoppas att det vänder under hösten”, säger ordförande Jan Roger Wennersten. Bruket drabbades hårt av coronaeffekterna under våren. Exporten föll på de viktiga marknaderna som Europa och Asien. ”En vecka i somras permitterades nästan hela arbetsstyrkan och fortfarande går vi på halvfart.”

Ahlstrom Munksjö Falun: Produktionen av filterpapper till laboratorier och vården är en fortsatt lysande affär. Företaget inne på Grycksbo bruks fabriksområde har gått bra en längre tid och de anställda har kunnat plocka ut maxbonus både 2018 och 2019. ”Och det fortsätter gå bra även 2020”, summerar ordförande Thomas Nilsson.

Jönköping: Har anställt under våren. Genom uppgången till femskift har ett tjugotal jobb tillkommit. ”Produktionen har rullat på bra, coronan till trots och en tillfällig permittering under sommaren”, säger ordförande Daniel Caisan.

Ställdalen: Efter flera år av stabil och lönsam produktion kom en dipp i september i fjol. Företaget drog in ett skift, folk fick gå hem och mörka moln hopades i början av 2020. Så slog pandemin till. ”Det vände på en vecka”, säger nye ordföranden Erik Bergsten. ”Vi gick upp ett skiftlag i april och sen dess har vi tagit in ytterligare 8–9 personer. Nu är vi fullbelagda året ut.”

ARCTIC PAPER

Grycksbo: Efter en rad svåra år blev 2019 ett vinstår. Men så kom coronan och med den försvann ungefär sextio procent av marknaden i april, berättar ordförande Thomas Nilsson. ”Vi var bland de första som genomförde korttidsarbete mellan påsk och juni. Nu ser det ändå ut som om orderingången börjar återhämta sig i och med att Europa öppnat upp igen.” En annan ljuspunkt är att Stora Enso, genom produktionsförändringen i Uleåborg, ”plockar bort” en miljon ton finpapper från marknaden. Detta ökar utrymmet för Grycksbos produkter

Grycksbo.

Munkedal: ”2019 blev ett bra år och vi klarade det lagda varslet på trettio personer utan uppsägningar till slut”, säger ordförande Jenny Jansson. Bruket fortsatte att visa på bra produktion även under inledningen av 2020. ”Så gick proppen ur i mars på grund av coronan. Vi hade permitteringar från början av april och bara en 60-procentig produktion fram till midsommar”, säger Jenny Jansson. ”Nu har vi börjat återhämta oss och går bättre än vad vi vågat hoppas på.”

ATA TIMBER

Waggeryd Cell: Efter 2018, som var kanske det bästa i brukets historia, följde ett hyfsat 2019. ”Det finns en osäkerhet i marknaden, men vi säljer vår massa för fullt och lagren gapar tomma”, konstaterar ordförande Ingemar Styf.

BILLERUD KORSNÄS

Frövi: Fortfarande vissa kvalitetsproblem i produktionen, men 2019 blev riktigt bra. Omorganisationen i koncernen (300 tjänster bort totalt) innebär för Frövis del att trettio tjänster försvinner. ”Om vi håller maskinerna i gång så ser 2020 ut att kunna bli ännu ett bra år. Vi ser också fram emot ett besked om en investering i en ny sodapanna”, säger ordförande Lars Karlsson (bilden).

Gruvön: Det mesta kretsar kring den nya kartongmaskinen, Gruvöns 5,4-miljardersinvestering. Under 2019 räknade man med att producera 250 000 årston på nya maskinen. Det blev lite drygt 200 000. ”Det var väl lite mindre än beräknat, men vi har haft lite inkörningsproblem, inte helt ovanligt vid sådana här stora investeringar”, säger ordförande Bo Knöös. ”Nu under 2020 har vi gått förvånansvärt stabilt. Vi kör på budget och har inte märkt av några negativa corona-effekter.”

Gävle: Precis som 2018 drogs bruket med diverse produktionsstörningar under 2019. ”Men det rättade till sig och 2019 blev hyfsat bra”, säger ordförande Kjell Olsson. För 2020 ser han en riktigt bra efterfrågan på brukets produkter. ”Vi har ett bra tryck på vätskekartong.”

Billerud Korsnäs. Foto: David Lundmark.

Karlsborg: Bruket har hittat en stabil rytm. De goda åren avlöser varandra och 2020 verkar bli ännu ett. ”Väldigt långt från röda siffror”, som ordförande Nicklas Johansson säger. Och det lär fortsätta. Inte ens pågående pandemi har rubbat brukets marknadsbild.

Rockhammar: Om 2018 var ”skapligt” så blev 2019 ett ”bättre år”. ”Vi slog produktionsrekord och kör för fullt”, säger vice ordförande Kristoffer Molinder. ”Hundra procent av det vi producerar går till Frövi. Om även Gruvön vill ha massa från oss – ja då krävs det mer investeringar här.” För 2020 ser han ingen förändring av produktionstakten.

Skärblacka: 2018 blev ett bonusår för de anställda. 2019 likaså. ”Vi snurrar på”, säger ordförande Marie Olsén. ”Vi har haft någon marknadsanpassad stoppvecka då och då, men i princip rullat på som vi ska. Än så länge har corona-effekten gått oss förbi.”

DALS LÅNGED COATING (fd STENQVIST)

Dals Långed: De goda åren blir allt fler. Det tyskägda bruket gör i nuläget mycket legoarbeten för Ahlstrom-Munksjös anläggning i Billingsfors. ”Vi plastbelägger spantex som deras PM 5:a producerar. Vi producerar för fullt och allt ser ljust ut”, säger ordförande Robert Sundström.

ESSITY

Lilla Edet: Sjunkande råvarupriser under 2019 ledde till ett bra bokslut. Även för 2020 har kvartalsrapporterna sett bra ut, konstaterar nye ordföranden Tomas Warås. ”Särskilt bra har konsumentsidan med hushålls- och toapapper gått.” En ny linje för ”pappershanddukar”, är under uppbyggnad och ska tas i bruk under nästa år.

Lilla Edet. Foto: David Lundmark.

Mölnlycke: ”2019 var ett kanonår. Vi gjorde en vinst större än SKF och efterfrågan på våra produkter ökade med 30 procent”, säger ordförande Håkan Lindqvist. Efterfrågan fortsatte att stiga ”fruktansvärt mycket” under våren 2020. Mer än tio miljoner har investerats i en ny linje för munskydd, som tillsammans med de tidigare grundprodukterna tvättvantar och tvättservetter gör framtiden ljus. ”Vi ska gå upp till kontinuerligt treskift och fyller de sista vakanserna via bemanningsföretag.”

FINESS HYGIENE

Kisa: Efter flera svaga år, stängde man 2019 på ett bra sätt, enligt ordförande Nicko Tataridis. ”Högtrycket ligger kvar i år och vi har kört mycket övertid. Nya kunder har strömmat till, som vi försöker knyta upp på längre kontrakt”.

FISKEBY BOARD

Fiskeby: Minusresultatet 2018 ledde till besparingar och en mindre personalminskning. 2019 blev sedan ett fullt godkänt år och 2020 rullar verksamheten på med en skaplig orderingång, som ordförande Claes Nöid säger. ”Alla maskiner går på femskift och vår produkt – förpackningskartong av returpapper – ligger rätt i tiden.”

FITESA:

Norrköping: God orderingång och bra vinst under 2019. ”Vi gick på budget och lite till”, säger ordförande Stefan Andersson. Så slog pandemin till och för ett bruk som tillverkar fiberväv, som används i blöjor, skyddsrockar och munskydd blev det en extra skjuts uppåt under 2020.

HOLMEN

Braviken: Ett skapligt 2019 landade i en coronafylld vår. ”Orderläget gick ner, men vi har sluppit permittera och försöker hålla bruket i gång”, säger ordförande Kenneth Johansson. ”Man märker att Europa står still.” Han noterar att papper för typ direktreklam tagit rejält med stryk. ”Hoppas att kunderna inte ändrar mönster och digitaliserar mer än de redan gjort.”

Hallstavik: Stabil produktion och stabil vinst. ”2019 blev ett kanonår och bättre än 2018”, konstaterar ordförande Alexandar Srndovic. De goda tiderna spillde även in på 2020 och allt flöt på bra fram till coronans effekter slog till. ”Vi missade många ton på grund av coronan. Under maj, juni och juli stod maskinerna 2 veckor varje månad.”

Alexandar Srndovic gör dock vågen för platsledningen som behöll lugnet och satsade på att utbilda i stället för att permittera. ”Hela coronahanteringen sköttes på ett snyggt och tryggt sätt.” De två senaste åren har bruket nyanställt unga – ungefär sexton om året. Av arbetsstyrkan på cirka 270 personer är femtio nyanställda de senaste åren. Hur resten av 2020 går är svårt att sia om. ”Än så länge ligger vi på plus.”

Iggesund: Under 2019 togs den nya indunstningen i bruk. Som helhet blev året ett normalår för Holmen som koncern och lite sämre för Iggesund, enligt ordförande Christer Johansson. ”Det är tufft på kartongmarknaden”, konstaterar han och säger att den osäkerheten om vart marknaden är på väg följt med in i 2020. ”Men vi tuffar på med fulla orderböcker.”

Strömsbruk: Bruket, numera en egen resultatenhet i Holmen-koncernen, har flyt. ”Det råder högtryck”, konstaterar ordförande Niklas Mattsson. Man kör numera 5-skift på beläggningen och 4-skift på lamineringen och fortsätter på det lönsamma stråk man hamnat på.

KLIPPANS BRUK AB

Klippan: Långa väntetider på servettproduktionen gjorde att bruket under fjolåret investerade 160 miljoner i en ny pappersmaskin (PM11). Efter vissa inkörningsproblem gick fjolåret lite drygt jämt upp. 2020 inleddes bra, men efterfrågan på servetter mer eller mindre tvärdog när restaurangerna runt om i Europa höll igen. ”Men i det läget ställde vi om och började köra toapapper på den nya maskinen”, berättar ordförande Kim Karlsson. ”Inte med någon större vinst, men vi går runt.”

LESSEBO PAPER

Lessebo: 2019 blev ett dåligt år med ett stort minus. Däremot gick årets första månader bra tills viruset slog till. ”Sen har vi kört på 20–40–60 och nu på 80 procent”, säger ordförande Lars Turunen. Bruket har korttidspermitterat sedan första april och även om orderingången förbättrats något, lär det dröja ytterligare en tid innan produktionen är i gång som tidigare. Planerna på att dra i gång massaproduktionen igen vid sidan om finpapperet, har lagts på is.

METSÄ BOARD

Husum: Ordföranden Ulf Häggvist ser tillbaka på 2019 som ”ett rätt okej år”. Bygget av den nya sodapannan är i gång. En investering på uppemot fyra miljarder i fas ett. Hittills har produktionen under 2020 rullat på bra med vissa fluktuationer produkterna emellan.

METSÄ-TISSUE

Mariestad: 2019 blev ett bra produktionsår – samtidigt som det lades varsel. ”I slutänden fick vi dra ner ett tjugotal tjänster, varav hälften på kollektivet”, säger ordförande Gabriel Jöngren. ”Men i slutet av 2019 fick vi också beskedet att våra ägare tänkte satsa 2,5 miljarder kronor i en utbyggnad av bruket! Det är tänkt att vi ska öka produktionen från dagens 85 000 årston till 145 000 årston.” I övrigt har produktionen rullat på som vanligt under 2020.

Nyboholm/Pauliström: Här råder full produktion och de goda ekonomiska åren läggs till varandra. De första kvartalen i år blev nya toppar genom hamstringsvågen av bland annat toapapper. ”Vi levererar det vi ska”, säger Petter Ytterell, ordförande för de två bruken. På investeringssidan gläds han åt den nya bioreningsanläggningen i Pauliström.

MONDI GROUP

Väja: 2018 gick riktigt bra och 2019 följde i spåren. ”Det tickar på riktigt bra”, säger ordförande Rainor Melander på bruket som producerar oblekt säckpapper. ”2020 startade bra men vi blev lite oroliga när hela marknaden hickade till i våras.” I hans ögon ser dock 2020 att bli som ett i raden av vanliga produktionsår.

Örebro Pappersbruk: Ett 2018 med bra vinst följdes av mer än godkänt 2019. Under 2020 ”har bruket hållit i gång hela tiden”, enligt kassören Håkan Andersson. ”Vi har inte haft några permitteringar eller så. Några ”coronakunder” har skjutit på sina beställningar, men då har vi använt dessa tillfälliga nedgångar till utbildning av personalen i stället.”

NORDIC PAPER

Bäckhammar: 2019 var ett riktigt bra år, trots lite störningar i driften. Under 2020 har viruseffekten varit minimal. Ordförande Per Gustafsson beskriver det numera kinesiskägda bruket som en riktig sedelpress, som går en ljus framtid till mötes.

Säffle: 2018 var ett höjdarår. 2019 mer normalt. Detta enligt ordförande Lennie Kasten. ”2020 har hittills varit hyfsat, även om det märkts att det är ett speciellt år.” Brukets paradprodukt, bakplåtspapper, har stått sig väl i virustider, även om den stora marknaden i USA gått ner något. Som helhet rullar allt på som det ska.

Åmotfors: De goda åren fortsätter. Efter vinstrekordet 2016, har allt bara flutit på och fjolåret blev ett i raden av goda år. ”Och det fortsätter”, säger ordförande Per Dahlman. ”Vi har inte märkt av någon större corona-effekt. Nu går vi för fullt.”

OPPBOGA BRUK AB

Oppboga: ”Vi går runt och ökar ett antal procent årligen i omsättning”, sade ordförande Mikael Svensson i början av 2019. Bruket hade då tre goda år bakom sig och ingenting tydde på att utvecklingen skulle avstanna. 2019 blev ett bra år och bruket fick dessutom en ny, schweizisk, ägare. Men sedan ”gick det mesta åt helvete”, som Mikael Svensson uttrycker det. Först den långa strejken i Finland som ledde till svårigheter att få fram material. Sedan coronan. Inga uppsägningar, men korttidsarbete. ”Vi kör nu på 60–80 procents kapacitet, så vi står inte helt still.” Hur ekonomin ser ut vid årets slut vet han inte, men med den statliga hjälpen man fått lär det kunna gå ihop i slutändan.

REXCELL TISSUE & AIRLAID

Skåpafors: Bruket levererade ett bra resultat 2019. ”Det blev ett förväntat utfall och mer därtill”, säger ordförande Ulrik Jörback. ”Men 2020 … det är som det är med läget i världen och pandemin. Dom hade knappt nämnt corona i media innan vi drabbades. Vi levererar ju servetter till hotell och restauranger och viruset slog blixtsnabbt mot oss. Vi fyllde lagren på en vecka.” När marknaden stendog blev det tal om både krisavtal och permittering, men det blev toapapper och våtservetter i stället. Ulrik Jörback gör vågen för den egna marknadsavdelningen som klarade den djupa svackan. ”Mot bakgrund av läget under våren, har vi klarat oss fantastiskt bra.”

Skåpafors. Foto: Sara Kroon.

ROTTNEROS

Rottneros: 2019 passerade vinsten 200 miljoner, medan första halvåret i år stannade på noll-strecket, enligt ordförande Dan Karlsson. Han pekar på det lägre massapriset som boven i dramat. ”Men orderboken är full, åtminstone de kommande månaderna och inga permitteringar diskuteras. Hur resten av hösten blir törs jag i nuläget inte ha någon uppfattning om.”

Vallvik: 2019 blev ett bättre år än väntat. Det blev till och med lite vinstutdelning till de anställda. I år var de första två kvartalen mer än godkända, även om man tappat lite på dollarkursen. ”I stort går bruket jättebra”, säger nye ordföranden Jörgen Wasberg. Han berättar också att samarbetet med ”Centrum för flexibelt lärande” i Söderhamn fortsätter. Det innebär praktik på bruket och teori i Söderhamn. ”Vi tar in en omgång nya elever nu i höst.”

SCA

Munksund: Bruket fortsätter tjäna bra med pengar”, enligt ordförande Stefan Lundkvist. Både 2018 och 2019 blev ett par toppår och för 2020 synes ingen dämpning. Bra orderingång och en personal som hållit sig friska från elaka virus.

Obbola: ”Det går bra för oss”, säger ordförande Jonas Jansson. 2019 blev ett i raden av goda år och 2020 har flutit på bra trots coronan. ”Vi har haft en bra efterfrågan på vår liner och producerat och levererat efter plan.” Nu inväntar man det helt nya pappersbruket som ska stå klart 2023 – ett beslut som togs i höstas.

Ortviken: Den 26 augusti kom beskedet att SCA lägger ner all tryckpappersproduktion i Ortviken. 650 anställda på bruket riskerar att förlora jobben.

Östrand: Produktionen i den nya massafabriken, drog i gång 2018 och har sedan rullat på. Fortfarande lider bruket av vissa inkörningsproblem och i år drabbades produktionen också av en del haverier, berättar ordförande Roger Boström. Målet är 900 000 årston och där är man ännu inte. Med sjunkande massapriser och en dollarkurs på väg ner kunde förutsättningarna varit bättre. ”Men i stort går vi bra”, säger Roger Boström.

SMURFIT KAPPA

Piteå: Stabil produktion och stabila vinster. ”2019 blev väl kanske inte lika bra som 2018, men då stod alla stjärnorna rätt och solen likaså”, säger ordförande Stefan Askenryd. Även i år lever bruket med fulla orderböcker och rullar på.

Smurfit Kappa, Piteå. Foto: David Lundmark

Timsfors: Bruket hade räknat med en ny maskininvestering under 2019. Nu lades den på is. Både 2019 och 2020 har det gått lite upp och ner. Svarta siffror men kanske inte den vinstnivå man hoppats på. ”Vi ser ändå ljust på framtiden”, säger ordförande Patrik Holmqvist. ”Brukets största kund, Unicef, har hört sig för om det går att öka produktionen av ”sprutlådor”, som redan i dag körs i stora volymer. Och det kan vi, det är mer en bemanningsfråga. Dessutom är vi rätt ensamma om den här produkten.” Våren är normalt den mest arbetsintensiva perioden då alla jordgubbs-, svamp-, bär- och grönsakskartonger produceras. När DA ringer har personalen varit permitterad måndagar och fredagar under augusti. ”Men vi har en jättestor kund på väg tillbaka, så det kommer att lätta.”

SOFIDEL

Kisa: Högtryck i produktionen men fortfarande ingen övergång till femskift som tänkt i konverteringen. 2019 var ett produktionsmässigt bra år och 2020 följer i spåren.

STORA ENSO

Fors: 2019 blev ett vinstår och våren 2020 var rejält orderspäckad. ”Nu står maskinerna lite titt som tätt”, konstaterar ordförande Marcus Autio. Bruket, som bland annat tillverkar matförpackningar och kartong till läkemedelsindustrin tuffar ändå på ganska bra. På investeringssidan har det mångåriga önskemålet om en helt ny CTMP-fabrik i alla fall resulterat i bättre begagnade prylar. Detta i ett investeringspaket som också omfattar en uppgradering av maskinparken i efterbearbetningen. ”Plus att vi fått en arkmaskin från Uleåborg.”

Hylte: Den 16 september meddelade Stora Enso att de lägger ner en tidningspappersmaskin i Hylte. 140 anställda riskerar att bli av med jobben.

Kvarnsveden: Den tresiffriga miljonvinsten från 2018 är ett minne blott.”2019 blev sämre än väntat med en svag orderingång på vår produkt magasinspapper”, berättar ordförande Anders Pettersson. Från hans horisont har 2020 blivit ännu sämre. ”Under 2019 stod vi en vecka per månad. I år hade vi ett semesterstopp i juli på tre veckor, vilket vi inte haft sedan 1983. Och nu kör vi för närvarande korttidspermittering på 20 porcent.”

Kvarnsveden. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Nymölla: Sommaren 2018 drabbades bruket av torkan genom att vattennivån i den intill liggande Ivö-sjön sjönk kraftigt. ”2019 klarade vi oss från vattenbrist och vi gick bra på helåret”, säger ordförande Conny Åkesson. ”Under 2020 har vi känt av en minskad försäljning på finpapperssidan, som vi delvis kompenserat genom försäljning av massa. Normalt använder vi all producerad massa för eget bruk.” Den lägre försäljningen av finpapper har gjort att man under 2020 växelkört de två pappersmaskinerna och inte kört konverteringsmaskinerna fullt ut. ”Jag tror ändå att prognosen för ett 2020 med svarta siffror håller.”

Skoghall: ”Det är många år sedan Skoghall hade ett dåligt år”, säger nye ordföranden Henrik Qvarnlöf. 2019 blev ett ”väldigt, väldigt bra år” och 2020 ser ut att bli än bättre. Den nya vattenreningen och grönlutsfiltreringen är på plats – projekt helt enligt skolboken från A till Ö, som Henrik Qvarnlöf säger.

Skutskär: Även Skutskär är inne i en rad goda år. Höga massapriser gjorde 2019 till ett strålande år och de goda tiderna fortsätter 2020. ”Vi producerar för fullt och skulle helst köra lite till om det bara gick”, säger nye ordföranden Tommy Claesson.

SVANSKOGS BRUK AB

Svanskog: 2018 var ett stabilt år i produktionen av brukets paradprodukt – ölunderlägg. 2019 likaså. Men det var då det. ”Nu har vi korttidspermitterat sedan i mars. Vi har drift bara någon dryg vecka per månad. Marknaden för ölbrickor till pubar har tvärnitat”, konstaterar ordförande Peter Wikström. I augusti gör bruket fjorton arbetsdagar och han menar att det kan dröja innan man går för fullt igen.

Som om coronan inte vore nog försvinner även delar av brukets produktion utomlands, sedan ägaren bildat ett nytt holdingbolag med värste konkurrenten. ”Det innebär att vi går ner på treskift till årsskiftet oavsett vad som händer.” Ljuspunkten är att ”vi finns kvar” som Peter Wikström säger och att man har kapacitet att öka produktionen vid behov.

SWEDPAPER AB

SwedPaper, Gävle: Det fristående bolaget inne på Billerud Korsnäs industriområde har utvecklats till en riktig succé. Bolaget tillverkar i första hand blekt säck- och kraftpapper (typ cementsäckar, ICA-kassar). Men man gör också Bag in Box, sugrör och kaffekapslar (det senare på prov) och papper som i slutänden blir till flashiga kassar i de italienska modehusen. Och man går bra. ”2019 var ett rekordår. Vinsten var all time high”, säger kassören Mats Linander. ”2020 har fortsatt med fyllda orderböcker och vi har inte påverkats av coronan över huvud taget.”

SÖDRA

Mönsterås: ”Allt känns hyggligt tryggt”, säger ordförande Lars Nilsson. Det egna bruket gjorde ett bra 2019 och 2020 lär inte bli särskilt mycket sämre trots en viss prisdämpning på massan och en stark krona. ”2019 blev det näst bästa året i vår koncern någonsin med ett plus på drygt 2 miljarder.”

Mörrum: Massabruket i Blekinge har – liksom övriga massabruk i landet – haft några gyllene år. 2018 och 2019 blev fortsatt bra. ”Men nu är priserna på väg ner liksom dollarkursen”, säger ordförande Ann-Sofi Petersson. ”Vi går in på en mer normal nivå, efter att ha legat på en extremnivå tidigare.” På investeringssidan har man fått ett nytt industriavlopp på plats.

Värö: Bruket gjorde ett otroligt bra 2018 och vinsten var ”all time high”. 2019 blev sedan Södra-koncernens bästa någonsin, enligt ordförande Peter Nilsson. Nu drabbas man av lägre massapriser och den starkare kronan. ”Vi kör full produktion, men får inte lika mycket pengar över.” I stället gläds man över belutet i juni om att bygga ut produktionskapaciteten med 80 000 årston till 780 000. En investering på 600 miljoner kronor.

TALLRIKSFABRIKEN STRÖMSBRUK AB:

Strömsbruk: Stabil verksamhet som går bättre än bra de senaste åren. De anställda jobbar 2-skift måndag-fredag, men under våren 2020 tillkom ett extra nattskift. Bruket köper kartong av Iggesunsdägda Strömsbruk till paradprodukten papptallrikar.