Nya arbetsmiljörisker när motorn går på el

På gång med ny branschstandard

Just nu pågår ett arbete med att ta fram branschstandarder för att få utföra arbeten på elfordon. Syftet är att säkerställa att alla arbeten och all hantering av el- och hybridfordon sker på ett säkert sätt av personal med rätt utbildning.

Standarden ska vara ett komplement till tillverkarens anvisningar. Under våren i år ska branschstandarderna presenteras.

Arbetet har pågått sedan augusti 2020 och tagits fram av Sveriges fordonsverkstäders förening (SFVF), Motorbranschens Riksförbund (MRF), Verkstadsföretagarna och BIL Sweden. På deras hemsidor kommer man att kunna ta del av standarderna. Informationen kommer även att skickas ut till utbildningsföretag, leverantörer, skolor och verkstäder.