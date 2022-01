Debatt Nationell folkräkning, mer resurser till gränspolisen och krafttag mot fusket. Så kan vi stoppa skuggsamhällen och motverka det utanförskap som S så länge blundat för, skriver Liberalernas Roger Haddad och Malin Danielsson.

Om skribenterna: Malin Danielsson (L) är ledamot i Arbetsmarknadsutskottet.

Roger Haddad (L) är Förste vice ordförande i Arbetsmarknadsutskottet

En artikel i Dagens Arbete vittnar om de oacceptabla villkoren papperslösa tvingas arbeta för. Glåpord, omänskliga villkor och otrygghet drabbar utsatta människor som lever utan uppehållstillstånd i Sverige. Det måste till krafttag, vi ska inte ha något skuggsamhälle.

I en annan artikel från SVT Nyheter berättar Cajsa Velden, sektionschef på Nationella gränspolisen, att antalet människor med avslagsbeslut som gått under jorden bara under 2021 växte med 10 000 personer.

Ingen vet i dag exakt hur många som olovligen uppehåller sig i landet. Vad vi däremot vet är att de utnyttjas som svart arbetskraft av oseriösa arbetsgivare. Den papperslösa städerskan som hade anlitats av Magdalena Andersson är ett talande exempel på hur utbrett problemet är.

Regeringens översyn av samordningsnummer är en välkommen, om än försenad, åtgärd. De som i dag lever under radarn är ofta bosatta i våra förorter och exploateras där av kriminella ligor. Därför vill vi i Liberalerna se en nationell folkräkning, med fokus på utsatta områden, som Skatteverket ska genomföra. På så sätt skulle vi få säkerställd information om vilka som uppehåller sig i landet.

Vår hållning är att den som fått ett avvisningsbeslut också måste lämna landet. Gränspolisen måste få mer resurser för att klara av att genomföra sitt uppdrag. Det handlar både om fler kollegor så de klarar att kontrollera inflödet och att bygga ut förvaren där personer kan hållas i väntan på utvisning.

Att vara papperslös innebär inte rättslös. I väntan på att man ska lämna landet ska barn ha rätt till skolgång och vård. Barn ska inte straffas för att deras föräldrar tar dem till Sverige utan tillstånd. Vuxna ska ha rätt till vård som inte kan vänta, som akutsjukvård och mödravård.

Däremot ska myndigheters insatser inte bidra till att människor går under jorden och lever i skuggsamhällen. Därför är vi kritiska till att några kommuner beslutat att ge papperslösa försörjningsstöd (socialbidrag) på samma villkor som gäller för personer som bor i landet. Det skapar incitament att stanna i Sverige, trots att man fått ett beslut som säger något annat.

I byggbranschen och städbranschen vittnar papperslösa om en uppsjö av arbetsgivare som utnyttjar deras utsatthet. Arbetsförhållandena är omänskliga: man bor i överfulla husvagnar, arbetsgivare betalar inte ut lön och på arbetsplatser följs inte säkerhetsrutiner. Personalen saknar grundläggande svenskkunskaper och har därför svårt att tillgodogöra sig information om sina rättigheter. För oss är det som att sparka på någon som redan ligger ner. Det behövs tydliga straff mot de arbetsgivare som utnyttjar papperslösa.

Framförallt behöver fler fall upptäckas och utredas. Antalet poliser per capita är under Socialdemokraternas styre fortfarande långt under det europeiska snittet, vi är inte särskilt förvånade över att skuggsamhället kan fortsätta växa, samtidigt ser vi hur antalet utsatta områden ökat i landet sedan Polisen började upprätta nationella lista.

Ordning och reda ska gälla på arbetsmarknaden och i migrationspolitiken. Genom en nationell folkräkning, mer resurser till gränspolisen och krafttag mot fusket kan vi stoppa framväxten av skuggsamhällen, förbättra integrationen och motverka utanförskapet som Socialdemokraterna blundat för i decennier.