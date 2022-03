IF Metall kan utesluta aktiv sverigedemokrat

En av IF Metalls medlemmar som är aktiv Sverigedemokrat kan eventuellt komma att uteslutas ur förbundet. Det som är avgörande är inte partitillhörigheten utan hur han agerar som individ, säger IF Metalls vice ordförande Anders Ferbe. Det är IF Metalls avdelning i Halland som begärt att förbundet ska utreda huruvida en av fackets medlemmar bör […]