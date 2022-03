Fack och politik När avdelningen Råjärn valde en aktiv sverigedemokrat till gruppordförande sade IF Metall stopp. Rätt eller fel? Nu står medlemmar mot varandra på SSAB i Luleå.

Det första jag hör, efter knarrandet som kommer av skosulornas möte med snön, är uppmaningen: ”Spänn fast bilen i stolpen.” På SSAB i Luleå betyder ”spänna fast” att koppla in motorvärmaren.

Minus 17 är egentligen inte så farligt. Men järnverket ligger vid Bottenvikens strand och den isande vinden söker sig in via hals och handleder. Inne på IF Metalls klubbexpedition, som ligger i anslutning till industriområdet, är temperaturen desto högre. Kaffe serveras från en pumptermos och hälls upp i pappmugg. Starkt och en aning beskt.

Att 33 fackmedlemmar röstade fram Ulf Karlström som gruppordförande på avdelningen Råjärn strax innan jul har satt SSAB i Luleå på kartan. Särskilt sedan IF Metalls förbundsstyrelse beslutade att ta ifrån Ulf Karlström hans uppdrag. Skälet som angavs var att Sverigedemokraternas värdegrund inte stämmer överens med IF Metalls formulering i stadgarna om alla människors lika värde.

– De för en politik som vi bedömer gör skillnad på människor utifrån etnisk härkomst och religion. I vårt förbund finns människor från hela världen med olika religioner. Det ska vara tveklöst att våra företrädare företräder alla våra medlemmar, säger Martin Gunnarsson, förbundssekreterare på IF Metall.

SD:s partiledare Jimmie Åkesson och LO-ordföranden Susanna Gideonsson intervjuades i riksmedia. I sociala medier dunkade vänsterdebattörer och SD-sympatisörer pannorna mot varandra.

Tomas Karlsson har varit IF Metalls klubbordförande sedan 2015. Foto: Joel Danell

I snålblåsten utanför SSAB har fackordföranden Tomas Karlsson fått sin beskärda del av kritiska frågor, både från uppretade medlemmar och media.

Han ger ett lugnt intryck. Han som i sin ungdom var en lovande brottare. Han som tog sitt första fackliga uppdrag redan 1980. Nu 40 år senare har han kanske sin tuffaste strid framför sig.

– Beslutet fattades på högsta nivå i IF Metall, vi måste förhålla oss till det och ta diskussionen här. Men jag håller med om förbundets tolkning, den här typen av fackligt uppdrag sträcker sig utanför arbetstiden. Men jag uppmanade Ulf att frånsäga sig det politiska och behålla det fackliga, säger Tomas Karlsson.

Kritik måste komma upp för att vi ska komma framåt. Tomas Karlsson, klubbordförande.

Striden på SSAB har gjort att fackets förtroendevalda måste slipa sina argument och ta diskussioner med uppretade medlemmar som inte tycker att det politiska ska blandas ihop med det fackliga. Genom åren har det inte behövt argumenteras, bland de 850 fast anställda är nästintill 100 procent medlemmar i IF Metall.

– Vi måste förklara varför man inte kan ha två olika roller som inte är förenliga. En del diskussioner är heta och vi får höra hårda ord. Men samtidigt är det många bra samtal, säger Tomas Karlsson.

Tror du att ni kan förlora medlemmar efter det här?

– Ja, och jag kan förstå att de som röstat fram Ulf är besvikna.

Varför spelar det roll vad Ulf Karlström gör på fritiden, är det inte viktigast vad han gör för medlemmarna på råjärn?

– Det är för enkelt att säga att politik inte hör ihop med det fackliga. Man kan inte på fritiden vara aktiv i ett parti som på många punkter går rakt emot IF Metalls grundvärderingar.

Medier har gjort att järnverksarbetare som stöder IF Metalls uteslutning av Ulf Karlström inte vill medverka med namn och bild i DA. Förklaringen är att man inte vill drabbas av näthat och hot.

Foto: Joel Danell Om man nu är besviken är det bättre att gå på möten och engagera sig. Mats Oja, medlem i facket sedan 1982.

Mats Oja, som varit SSAB och facket trogen sedan 1982, gillar inte att det höjts röster och propageraras för att folk ska lämna IF Metall.

– Om man nu är besviken är det bättre att gå på möten och engagera sig. Då gör man något åt saken. Att lämna facket gör oss bara svagare, säger han.

När Dagens Arbete är på plats i Luleå har Ulf Karlström ännu inte avsatts officiellt, han hade däremot fått besked om att han måste lämna sitt politiska uppdrag för SD för att kunna sitta kvar.

– Jag lutade åt att avsäga mig det politiska. Men ändrade mig efter att IF Metall skickat upp folk från Stockholm. De sa att det inte var något fel på mig eller min värdegrund. Att det handlade om partiets, säger han.

Ulf Karlström möter upp i fackets lokaler med arbetskläder och hjälm under armen. Med sig har han Tomas Sjölén som är en av medlemmarna om röstade fram Karlström.

– IF Metall struntar i demokratin. Jag lägger ingen vikt i politiken, för mig och andra som röstat på Ulf är de fackliga frågorna viktigast, att han står upp för oss. Och han propagerar inte för SD på jobbet, säger Tomas Sjölén.

Ulf Karlström säger att han inte bryr sig särskilt mycket och inte hänger med i vilka frågor SD driver på riksplan. När han inledde sitt politiska engagemang i Luleå för några år sedan var det en tillfällighet att det blev SD.

– Jag ville gå in i ett mindre parti. Det kunde lika gärna blivit Centern eller Liberalerna. Fram till för tio år sedan var jag sosse.

Han sitter i socialnämnden och driver bland annat frågan om att kommunen ska bekosta utbildning för utlandsfödda män som vikarierar i hemtjänsten.

– Min fru är undersköterska så jag vet att det behövs fler män. Det är många tunga lyft.

På jobbet vill han göra upp med machokulturen och få in fler kvinnor.

– Vi norrbottniska män håller käft och jobbar. Då går vi sönder också. Får vi in fler kvinnor så börjar vi diskutera frågorna om de tunga jobben. Det är inte kul när man närmar sig 60 och känner hur kroppen tagit stryk, säger han.

Foto: Joel Danell.

Står du för den politik som SD driver på riksplan?

– Jag lägger mig inte i det som händer på riksplan. Jag har inget uppdrag där. Jag är demokratiskt vald av luleborna för att driva frågor lokalt. Precis som jag är demokratiskt vald av medlemmarna på råjärn, säger Ulf Karlström och fortsätter:

– Jag är ingen yrkespolitiker, de frågor jag driver lokalt har inget att göra med vilka frågor SD driver på riksnivå.

IF Metall menar att SD för en politik som gör skillnad på människor utifrån etnisk härkomst och religion. Hur ser du på det?

– IF Metall tycker inte det är fel på min personliga värdegrund. Min fru är utlandsfödd. SSAB har nolltolerans mot rasism och om jag inte stod bakom deras policy skulle jag inte kunna jobba här.

Petningen av Ulf Karlström har medfört att det tryckts upp informationsblad med rubriken ”Gå ur facket”. Klubben har ägnat mycket tid åt att vara ute bland medlemmarna för att förklara hur facket resonerar.

– Alla tycker inte att förbundets beslut är rätt så det kan bli hätskt. Men överlag är det bra diskussioner, säger Tomas Karlsson.

Han har haft uppdraget som klubbordförande sedan 2015. Petningen av Ulf Karlström har lett till spekulationer om den sittande klubbledningen kommer att utmanas på årsmötet i slutet av mars.

Är du orolig för att bli bortröstad?

– Nej, inte egentligen. Men det är medlemmarna som bestämmer.

Tomas Karlsson tycker att det är bra att medlemmarna ifrågasätter och ställer kritiska frågor till fackklubben.

– Det är ett sundhetstecken. Kritik måste komma upp för att vi ska komma framåt.

Enligt honom är det inte bara frågan om Ulf Karlström som engagerar.

– Löneavtalen är en annan fråga. Vi får inte ut en krona extra från företaget. Det irriterar många medlemmar.