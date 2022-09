Höstens bästa tips

Sommaren är över. Men deppa inte ihop för det. DA:s tips räddar hösten för dig.

Baka likt en influencer

Kokbok. Extra allt brukar det vara i influencern Camilla Hamids recept, tänk en kladdkaka som också är en semla. Nu kommer hon med sin fjärde kokbok, denna gång om bullar och brunch. Räkna med bakverk som är söta – ibland i överkant, men sånt går ju att påverka – och smarriga, fyllda med skaparglädje och dessutom högst instagramvänliga.

Datum: 30 augusti

Anna Julius

Efterlängtat boksläpp x 2

Roman. Cormac McCarthy har inte publicerat någon roman sedan Vägen år 2006. Den, tillsammans med bröderna Cohens filmatisering av hans roman No Country for Old Men, gjorde att han blev brett läst och uppskattad. Länge gick det rykten om att han arbetade på en ny roman, kallad The Passenger, men många trodde att han skulle hinna dö innan den gavs ut.

Så blev det inte. I oktober publiceras till slut romanen om en vrakdykare som dras in i en konspiration i 80-talets New Orleans. Kanske än mer överraskande är att en uppföljare släpps redan i december, Stella Maris. Förhoppningsvis är båda fyllda av den spänning och det överväldigande språk som präglar McCarthys bästa böcker. I vår kommer romanerna i svensk översättning.

Datum: 25 oktober & 6 december

Rasmus Lygner

Förortens pappor i fokus

Reportage. Förortens mammor har lyfts i otaliga reportage. Men var finns papporna? Under andra halvan av 2022 kommer två böcker som berör just dem. Först ut är Papporna, sönerna, våldet, skriven av Beata Hansson och Vesna Prekopic.

Senare i höst kommer Alexandra Pascalidous uppföljare till reportageboken Mammorna, kort och gott kallad Papporna. Båda böckerna försöker förstå gängkriminaliteten och det brutala eskalerande våldet genom papporna, och deras frånvaro.

Datum: 17 augusti & 25 oktober

Elinor Torp

Arbetarkvinnornas paradis

Reportagebok. Visborgs minne var ett unikt semesterhem för lågavlönade arbetarkvinnor. Genom en stiftelse kunde tusentals familjer under totalt nio decennier få tillgång till ett sommarparadis i Stockholms skärgård. I boken Sommarsystrarna på Visborgs minne skildrar författaren, fotografen och journalisten Jane Morén kärleksfullt kvinnornas liv och gemenskap i olika tidsperioder, genom reportage, intervjuer och fina fotografier.

Datum: 26 augusti

Lotta Holmström

Sevärd och smart skräckfilm

Film. Skräckfilmsregissören Jordan Peele höll länge hemligt vad Nope skulle handla om. Men i sommar har han pytsat ut mystiska trailers. Och nu går Nope upp på duken. Vad som kommer ut ur molnen är högst oklart. Finns mardröms-mirakel? Helt klart är i alla fall att inget kommer att bli sig likt på jorden igen.

Jordan Peele med sin bakgrund som komiker har tidigare gjort den skrämmande samhällssatiren Get Out och uppföljaren Us. Med honom har skräckfilmen fått en renässans. Det är smarta och roliga men framför allt läskiga rullar, alla väl värda att se.

Datum: 17 augusti

Elimor Torp

Bonusfamiljen blir film

Film. Det finns ingen ände på hur mycket trassel som kan uppstå i en familj med bonusbarn och uppdykande ex-makar. Eller ja, i alla familjer. Det är antagligen anledningen till att SVT-serien Bonusfamiljen har blivit så omåttligt populär. Den där igenkänningen, verklighetens relationer som bara skruvats en aning (och placerats i trettonmiljonersvilla).

När säsong fyra tog slut fanns det många frågetecken, det största var förstås: Hur ska det gå för Patrik och Lisa? Upplagt för långfilm med andra ord. Länge leve bonusfamiljen tar vid några månader efter sista avsnittet, det är vinter och familjen samlas för att fira nyår i fjällen. Men allt går inte riktigt som Patrik tänkt.

Datum: Jul

Anna Julius

Populära poliser tillbaka

Tv-serie. I en tid då alla hade åsikter om polisen kom tv-serien vi behövde. Den om riktiga poliser, sådana som jagar snattare och knarklangare, griper in vid våld i nära relationer, avbryter självmordsförsök och allmänt försöker göra stan tryggare, med mer eller mindre lyckat resultat. Och det var SVT som bäst.

I höst har säsong 2 premiär. Då utlovas några nya poliser, bland annat nyutexaminerade Fanny och kändispolisen Khalid. Men Sara, Magnus och Leah är som väl är kvar.

Datum: 18 september

Anna Julius

Komisk skildring som skaver

Film. Ruben Östlund gräver som vanligt runt i det mänskliga psyket. Hans specialitet är att skärskåda människor och beteenden som inte alltid är de mest sympatiska.

Humorn finns alltid där, men också någonting jobbigt som skaver. I hans nya film är modebranschen i fokus. Två unga modeller är huvudpersoner och skådeplatsen är en lyxyacht, ett finrum och en öde ö.

Datum: 7 oktober

Elinor Torp

Egensinning allkonstnär på turné

Jubileum. I höst lämnar Mattias Alkberg Svartöstaden i Luleå för att ge sig ut på turnén Renässans­tönt. Kvällarna kommer att inledas med filmvisning av dokumentären Jag speglar mig, en nygjord dokumentär om den egensinnige artisten. Därefter blir det konsert med låtar från den 30-åriga karriären. Så här beskriver Mattias Alkberg själv syftet med det hela: ”Vad denna kväll handlar om är detta: kör hårt. Kör din rock rätt in i himlen, eller rätt ner i det andra om du är lagd åt det hållet.” I samband med turnépremiären i Göteborg den 23 september släpper Mattias Alkberg även en ny bok.

Datum: September-december

Isak Krantz

Pjäs om Dan Anderssons liv

Musikteater. Han var en fattig skald från Finnmarken, hon en studentska från Östermalm i Stockholm med borgerlig bakgrund. Göran Greider skildrade kärleken mellan poeten Dan Andersson och Märta Larsson i boken Hon vars hjärta var som mitt.

Nu har den storartade men sorgliga kärlekshistorien blivit teater, berättad av Göran Greider själv och med musik framförd av Ellen Sundberg och DA-krönikören Johan Airijoki. Premiär på Storsjöyran i somras, i september spelas den bland annat i Bollnäs, Piteå, Kristian­stad och Göteborg.

Datum: Hela september

Anna Julius

Hjälten från Ådalen

Föreställning. Tore Andersson hette trumpetaren i orkestern som gick i spetsen för demonstrationståget i Ådalen 1931. När militären plötsligt öppnade eld och den unga flickan Eira Söderberg föll blödande i gruset, insåg Tore intuitivt möjligheten att blåsa Eld Upphör – en fanfar han lärt sig i flottan. Och skottlossningen upphörde.

I den musikaliska föreställningen Eldupphör, uppförd av Ådalsbandet, får vi följa trumpetaren Tore Anderssons öde. Föreställningen har fått fina recensioner och turnerar i hela landet.

Datum: Hösten och vintern

Mikael Färnbo

Anrik äppelmarknad byter plats

Utflykt. Sedan 1986 har en äppel­marknad hållits i skånsk­a Kivi­k. En logisk plats för att hedra äpple­t, då få platser är mer förknippade med frukten än denna ort. Men nu är det slut på det. De boende ska ha tröttnat på evenemanget, och kansk­e framför allt på det bilkaos som drabba­t den lilla hamnorten på Österle­n varje höst under marknaden.

Den nya platsen är Svabesholms kungsgård, i den ännu mindre byn Svinaberga, strax söder om Kivik.

Datum: 24 september till 2 oktober

Jonas Nordling

Visuellt konstverk följs upp

Konst. För fem år sedan deltog nära hundra flyktingar i konstprojektet I telefonen finns hela människan. Nu har konstnären Henrik Teleman följt upp vad som har hänt med några av dem. Återigen står filmer från deltagarnas egna mobil­telefoner i centrum, men även producerade filmer som bygger på deras berättelser om drömmar, trygghet, längtan.

Filmerna projiceras på discokulor, speglar i parabolantenner och glaslyktor. Drömmar på månen heter utställningen som har premiär 15 oktober på Celsius­gatan 40 i Malmö, då även en bok ges ut.

Datum: 15 oktober till 13 november

Marie Edholm