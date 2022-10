Tuffa tider för trähusföretagen Dyrare byggmaterial, höjda räntor och en osäker slutmarknad har lett till vikande orderingång på trähusfabrikerna. Om det inte vände­r i höst blir våren svår för branschen.

På många trähusfabriker är det fortfarande mycket att göra. Antalet levererade småhus och flerbostadshus ligger kvar på en hög nivå under första halvåret 2022, enligt Trä- och Möbelföretagens (TMF) senaste trähusbarometer.

Men orderingången har bromsat in tvärt. Första halvåret 2022 har antalet order på småhus sjunkit med 37 procent och på flerbostadshus med hela 48 procent jämfört med samma period förra året.

– Väldigt många bostadsutvecklare pausar sina projekt just nu, säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF.

När den här texten skrivs har tre hustillverkare känt av konsekvenserna. K2A Trähus i Valdemarsvik och Gävle pausar produktionen i ett år (se artikeln intill). Småhustillverkaren Anebyhus i Åseda avvecklar produktionen av kundunika styckehus och har varslat och drar ner på inhyrd personal. Sizes med fabrik i Oskarshamn begärde sig själva i konkurs sedan deras största beställare och delägare SBB har ställt in flera byggprojekt.

Bakgrunden till inbromsningen är bland annat rekordhöga kostnader för virke och annat byggmaterial samtidigt som det har varit leveransproblem på allt från träskivor till värmepumpar. På toppen av det läggs nu snabbt stigande inflation, höjda räntor, sjunkande priser på bostadsmarknaden, ett krig och allmän oro.

– Det är en aldrig skådad dålig mix. En häxblandning utan dess like, säger Gustaf Edgren.

Med de här förutsättningarna är det svårare för bostadsbolagen att räkna hem lönsamhet i byggprojekten. Därför avvaktar de.

De flesta trähusföretagen lever än så länge på den stora orderingång som varit de senaste åren.

– Men om det inte händer något på orderingångssidan i höst så skulle jag säga att senvåren och nästa sommar kan se tuff ut, säger Gustaf Edgren.

Arbetslaget framför ett av sina sista projekt på husfabriken. Foto: David Lundmark

”Det är många som är stressade”

Produktionen pausaS Plötsligt sköts flera projekt på framtiden och husfabrikerna läggs i malpåse. Nästan alla anställda på K2A Trähus i Valdemarsvik och Gävle blir av med jobbet.

Fredrik Nilsson, GS-klubbens ordförande. Foto: David Lundmark

Bad. Ordet är sprayat i svart på den vita plasten som omsluter modulen på grusplanen utanför K2A:s husfabrik i Valdemarsvik. Badrummet och de andra modulerna ska till Växjö allihop. Nästa vecka är det slutleverans för projektet.

– Då blir det smörgåstårta. Det brukar vi ha. Men det är synd att de har ställt in grillningen vi hade varje månad. Avtackningarna har också upphört. De som slutar får inte ens en blomma.

GS-klubbens ordförande Fredrik Nilsson, eller Nisse som han kallas, tycker att företaget borde fortsätta med det lilla som skapar trivsel. Särskilt viktigt är det nu, när alla 40 i fabriken har blivit uppsagda.

Det var i juni som beskedet plötsligt kom. Husföretagets moderbolag och enda kund hade beslutat att skjuta flera byggprojekt på framtiden. Orsaken är de kraftiga prisökningarna på byggmaterial och det svårbedömda marknadsläget. Produktionen i koncernens två husfabriker i Gävle och Valdemarsvik ska pausas i ett år.

Bonus kan försena a-kassan Att få lite extra betalt, ackordsbonus eller annan ersättning inför en nedläggning, kan räknas som avgångsvederlag när rätten till a-kassa bedöms. I så fall måste a-kassan enligt lag räkna ut vad den extra ersättningen motsvarar i arbetad tid. Har du till exempel fått bonus som motsvarar en månadslön, så har du inte rätt till ersättning från a-kassan förrän en månad efter att du har blivit arbetslös. Det är viktigt att ändå anmäla sig som arbetssökande hos Arbets­förmedl­ingen första dagen som arbetslös, för att inte förlora sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Trots att de blev uppsagda precis innan semestern tycker Maria Hellebladh att det blev en skön sommar. Men Fredrik Nilsson hade svårt att skingra tankarna under ledigheten.

Två sista projekt ska färdigställas i Valdemarsvik innan tillverkningen läggs ner. Det ena levereras några dagar efter vårt besök. Det andra skulle enligt plan vara klart i mitten av november, men leveransen har skjutits fram till sista november för att de ska hinna bli klara.

– Folk blir oroliga och tappar fokus på jobbet. Det händer vid alla uppsägningar, berättar Fredrik Nilsson.

De får ackordstillägg varje vecka om de klarar ackordet. Klubben hade hellre sett längre och mot slutet arbetsbefriad uppsägningstid för att inte riskera problem med a-kassan (se faktaruta), men så blev det inte.

Många såg sig snabbt om efter nytt jobb, och de är minst tio bara i Valdemarsvik som redan har fått napp. Vice klubbordförande Mats Skoglund ska bli lastbilschaufför till exempel och kommer att vara baserad här på hemorten.

– Jag är jätteglad över att slippa pendla.

Hur långt man får till ett nytt jobb är något som oroar, berättar Johnny Hellebladh.

Johnny Hellebladh. Foto: David Lundmark

– Det är många som är stressade. De flesta måste kunna tänka sig att pendla en timme in till Norrköping.

I takt med att fler anställda slutar måste de som är kvar hoppa runt på olika arbetsstationer med nya verktyg och moment. Arbetsgivaren har gjort en risk- och konsekvensanalys, men fackklubben tycker inte att den håller måttet. Det är därför en av punkterna som en arbetstagarkonsult nu tittar på – hur arbetet kan organiseras på bästa sätt de sista månaderna.

Företagets plan är att dra i gång produktionen i fabrikerna igen när läget har stabiliserat sig. Men om det verkligen blir så känner sig ingen i klubbstyrelsen helt säker på.

– Jag tror ingenting. Vi får se. Har jag inget jobb kanske jag söker mig hit igen i så fall, men inte om jag har ett annat jobb, säger Fredrik Nilsson.

Coach hjälpte efter uppsägningarna

Omställningstöd. Arbetsplatser med kollektivavtal omfattas av en omställningsförsäkring som gäller vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Maria Hellebladh är nöjd med hjälpen hon fått. Foto: David Lundmark

Genom Trygghetsfonden TSL får uppsagda träffa omställnings­rådgivare och coacher. De hjälper till med saker som cv och jobbansökningar, informerar om nya omställningsstudiestödet, ser över erfarenhet, kompetens och möjliga yrkesval.

Om det stärker möjligheterna till jobb kan en kortare kurs eller utbildning beviljas. Maria Hellebladh på K2A Trähus i Valdemarsvik är väldigt glad över omställningscoachen som varit hos dem.

– Hon är alldeles fantastisk. Det är så skönt när det kommer in en människa utifrån med sån glädje och som det lyser möjligheter om.

Mats Skoglund har fått konkret hjälp att komplettera sitt lastbilskort med ett yrkeskompetensbevis så att han kunde ta det nya jobbet med att köra tung lastbil.

– Jag behövde en femdagars­utbildning och frågade coachen om det på morgonen. På eftermiddagen ringde hon tillbaka och gav klartecken.