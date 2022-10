Svårt för LO att enas i avtalsrörelsen

Olika låglönesatsningar

Att få upp lönen för de sämst betalda har varit LO-fackens mål i många avtalsrörelser. Men hur?

2007 En jämställdhetspott beräknades utifrån andelen lågavlönade kvinnor på varje avtalsom­råde. Mansdominerade IF Metall gick motvilligt med på kraven. I slutändan gav det mer pengar till anställda inom handeln och hotell och restaurang.

2010 En pott skulle tillfalla avtalsområden med lägre snittlön än 21 300.

2011 LO-förbunden lyckades inte enas om storleken på jämställdhetspotten. Tre förbund med IF Metall i spetsen lämnade samordningen. Potten skulle gå till avtal med en snittlön under 22 400 kronor. IF Metall ansåg att det gjorde att många av förbundets lågavlönade skulle gå miste om pengar.

2013 LO-förbunden lyckades enas igen. Denna gång gick låglönesatsningen till personer som ­jobbade under avtal som hade en snittlön under 25 000. Det gjorde att lågavlönade på till exempel teknikavtalet inte fick något.

2016 LO-samordningen sprack åter­igen om låglönesatsningen. IF Metall ställde sig bakom ­Kommunals krav på extra pengar till undersköterskor.

2017 Personer med en lön under 24 000 kronor 2016 bidrog till potten (lokal pott eller branschpott) som om de tjänade 24 000. Det finns ingen garanti att pengarna kommer just dem till del, men även lågavlönade på avtal som annars har hög snittlön omfattas.

2020 Samma modell för låglönesatsning användes som 2017, med gränsen för att omfattas av låglönesatsningen sattes till 26 100 kronor. Kommunal och Pappers hoppade av samordningen.