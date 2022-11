Besluten att ha koll på från kongressen

Kulturpris, jämställdhetsutbildning och nya stadgar – här är några av besluten som fattats på IF Metalls kongress.

NYA BESTÄMMELSER I STADGARNA

Inför kongressen såg en grupp över IF Metalls stadgar. Många ändringar var av mer formell karaktär, men några hade mer betydelse. Här är några:

§ 1 moment 2 Förbundets ändamål och värderingar

Förbundet är en demokratisk och feministisk organisation som värnar om ett demokratiskt och jämställt samhällssystem och bygger sin verksamhet på uppfattningen om alla människors lika värde. De värderingar som vägleder förbundets verksamhet är jämlikhet, solidaritet och frihet. (Kursiveringen är det nya)

§4 moment 7 Förtroendevald

Förtroendevald inom IF Metall föreslås och väljs av medlemmarna. För att vara valbar till förtroendeuppdrag inom IF Metall ska en vara anställd inom IF Metalls verksamhetsområde samt dela förbundets grundläggande värderingar och verka i dess anda.

§ 15 moment 10 Oförutsedda händelser

Inträffar oförutsedd händelse som ligger utanför förbundets påverkan, som gör stadgetillämpning ogenomförbar eller oskälig, äger förbundsstyrelsen rätt att fatta nödvändiga beslut om tillfälliga avsteg från stadgarnas villkor. Besluten ska vara tidsbestämda.

MOTIONER

338 motioner lades inför kongressen. De allra flesta avslogs, ofta efter att förbundsstyrelsen argumenterat för det. Men i några fall körde kongressen över förbundsstyrelsen och röstade ja till motioner.

Ja till graviditetsförsäkring, nej till hemförsäkring

Debatten om försäkringar blev lång. Flera avdelningar motionerade om att införa möjligheten att teckna en graviditetsförsäkring som sedan automatiskt övergår till en barnförsäkring när barnet föds. Kongressen sa ja till förslaget.

Kongressen sa också ja till motioner om att teckna ett tillägg i försäkringen Medlemsolycksfall fritid så att försäkringsbeloppet höjs till 1 000 000 kronor.

Flera avdelningar föreslog att en hemförsäkring skulle ingå i medlemskapet. Efter en lång debatt sa dock kongressen nej till förslaget.

Stöd till medlemmar vid konflikt om kollektivavtal

Kongressen beslutade att införa ett extra inkomststöd för medlemmar vid kollektivavtalsteckningskonflikt. Det riktar in sig till exempel på personer som blir arbetslösa om ett företag lägger ner hellre än att teckna kollektivavtal. Stödet ska till exempel innebära en inkomst på 80 procent av lönen under 100 dagar.

Värnpliktiga kan vara studerandemedlemmar

Avdelning 38 Dackebygden fick igenom sin motion om att studerandemedlemmar ska få vara kvar som medlemmar när de gör värnplikt. Även frågan om att få vara studerandemedlem när man utbildar sig senare i livet väckte mycket debatt, men här röstade kongressen ner förslaget.

Kulturpris på kongressen

Avdelning 34 Borås och 36 Göteborg fick igenom sin motion att IF Metall ska inrätta ett kulturpris till någon som skildrat medlemmars arbetsliv. Priset ska delas ut på kongressen.

Enklare inträdesblankett

Avdelning 28 Västra Skaraborg ville att förbundet skulle införa en enklare inträdesblankett för nya medlemmar. Förbundsstyrelsen ville inte binda upp sig för det, men fick se sig besegrad när kongressen sa ja till motionen.

Jämställdhetsutbildning blir grundutbildning

Avdelning 26 Östergötland motionerade om att jämställdhetsutbildning ska ingå i grundutbildningen för förtroendevalda, och inte bara som nu vara rekommenderad. Förbundsstyrelsen ville avslå motionen, men ändrade sig efter att många gick upp i talarstolen och argumenterade för det, bland annat med hänvisning till att IF Metall kallar sig ett feministiskt förbund. Kongressen sa ja till förslaget.

Samtalsstöd till förtroendevalda

Flera avdelningar motionerade om att ge möjlighet för förtroendevalda att få samtalsstöd. Kongressen sa ja till förslaget.