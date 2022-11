IF Metalls röda dröm är grön

I fonden framme vid scenen på Svenska Mässan lyser det i stor stil: Framtiden är här. IF Metall håller kongress i Göteborg och ska staka ut de kommande årens fackliga arbete.

Hållbar framtid, är temat för kongressen som nu har öppnat. Förbundsordförande Marie Nilsson tog i sitt öppningstal upp den angelägna klimatomställningen.

– Framtiden är grön industri och vi står mitt uppe i en grön industriell revolution, sa Nilsson.

Marie Nilsson pekade på att den traditionella stålindustrin ställer om och blir världsledande med sin tillverkning av fossilfritt stål. Hon lyfte fram bilindustrins förvandling och etableringarna av batterifabrikerna liksom de nya företag som gör elcyklar, elbåtar, ja också elflygplan. Mitt i denna gröna revolution finns industriarbetarna.

– Ni befinner er mitt i denna omvandling. Industrin är avgörande för klimatomställningen, slog Nilsson fast.

Och hon möttes av entusiastiska applåder.

Lika entusiastiska är inte IF Metallarna över den bakåtsträvarpolitik som den nya regeringen Kristersson bedriver på miljö- och energiområdet. Marie Nilsson såg med oro på att regeringens samarbetspartner Sverigedemokraterna förnekar att det alls finns en klimatkris.

Regeringens otydliga signaler på energiområdet är också ett orosmoment. Här får Nilsson stöd hos många industriledare. I helgen kritiserade LKAB:s vd Jan Moström regeringen för att inte vara tillräckligt drivande i vindkraftsutbyggnaden som kan ge industriföretagen den el de behöver nu för att klara omställningen. Kärnkraften behövs men vi kan inte vänta på att det byggs nya reaktorer, var LKAB-direktörens budskap.

Det både fack och företag efterlyser är långsiktiga spelregler. Att plötsligt ta bort elbilsstödet är bara dumt liksom populismen runt drivmedelspriserna.

– Sänkt reduktionsplikt hotar inte bara klimatet utan även industrijobben, sade Marie Nilsson.

Nilsson var också tydlig i sin kritik av Sverigedemokraterna, vars idé är att sätta grupp mot grupp och peka ut människor med invandrarbakgrund som ett problem. Deras syn är direkt skadlig för industrin där alla behövs oavsett bakgrund. En av fackföreningsrörelsens viktigaste uppgifter är att försvara människovärdet och demokratin, menade Marie Nilsson och lyfte också fram vikten av den internationella solidariteten.

Det bådar gott att IF Metall inte tänker mildra sitt motstånd mot SD bara för att partiet nu kommit till regeringsmakten. Nilsson talade tydligt om att det är ett parti med nazistiska rötter. IF Metall kommer alltid vara konstruktivt i sin kritik mot regeringen men statsminister Ulf Kristersson ska veta att IF Metall rundar man inte, sa Nilsson med eftertryck.

Försvaret för demokratin och människovärdet måste också gälla internationellt. Nilssons starka fördömande av Rysslands vansinniga krig mot Ukraina och stödet till det Ukrainska folket fick kongressöppningens längsta applåd.

I fem dagar ska nu industriarbetarna diskutera angelägna framtidsfrågor på sin kongress. Dagens Arbete är såklart på plats och rapporterar och träffar läsarna i vår monter. Håll utkik på da.se.