Intern kritik i IF Metall: Fick veta budet för sent

Många förtroendevalda blev tagna på sängen av fackens bud på 4,4 procent. Lars Ask, klubbordförande på Volvos Verkstadsklubb i Skövde, tycker att de borde fått veta budet i förväg.

– Vi måste kunna svara på medlemmarnas frågor.

Lars Ask ställde frågan om IF Metalls ledning inte litar på sina förhandlingsdelegationer, eftersom de fick reda på lönenivån i avtalskraven först på presskonferensen när de presenterades för allmänheten. Foto: Anna Julius

I dagarna har IF Metall avtalsråd, som beslutar om man vill anta kraven som ställts inom LO-samordningen och Facken inom industrin. Lars Ask gick upp i talarstolen för att uttrycka sitt missnöje med att han och andra som sitter i förhandlingsdelegationerna fick veta kraven först på presskonferensen.

– Litar ni inte på oss eftersom vi inte var involverade från början?

Under hans anförande ställde sig många upp. Det var delegater ur förhandlingsdelegationerna för gruv- stål- och teknikavtalen. De hade kommit överens om det under under ett Teamsmöte där de insåg att de var många som tyckte samma sak.

– Det var för att visa att de stödde det jag sa, så att inte de behövde gå upp och säga att de håller med föregående talare, förklarar Lars Ask för Dagens Arbete.

Han säger att det är en fråga som han drivit i många år – att förhandlingsdelegationerna ska vara mer involverade när kraven tas fram. Han säger att han förstår att det inte kan vara ”tokstora” grupperingar som arbetar fram kraven, men att det vore bra att vara involverad i processen innan siffran presenterades.

– Att vi fick höra ”därför kom vi fram till att den här siffran är rimlig”.

Nu fick han själv alltså höra siffran 4,4 procent på presskonferensen, samtidigt som alla andra.

– Jag hade hoppats på högre, men var glad att det inte var en 3:a som första siffra.

När han pratat med kontaktombud på Volvo innan kraven presenterades har han förstått att det funnits förhoppningar om ett högt bud, även om det inte var lika högt som inflationen.

Själv var han med på både 80- och 90-talen, och minns hur löneökningarna ständigt åts upp av inflationen. Men, påpekar han, många minns inte det där. Så det är inte helt lätt att förklara varför facket inte ställer krav på reallöneökningar.

– Är det alltid vi som ska ta ansvar? är frågan man får, säger han.

Veli-Pekka Säikkälä, IF Metalls avtalssekreterare. Foto: TT Nyhetsbyrån

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä säger att han kan förstå problemet.

– Om det kommer upp kritik får vi lyssna på det och se om man kan göra på ett annat sätt. Så vi får ta ett prat med delegationerna hur man ska hantera det.

Problemet säger han är att det handlar om 16 olika förbund, inom LO och Facken inom industrin, som gemensamt ska fatta beslut. Skulle alla förhandlingsdelegationer i de förbunden få veta saker i förväg skulle risken vara stor för läckor.

– Men vi ska fundera på om vi kan ha ett förmöte eller något sådant.