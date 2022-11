”Vi måste skriva stadgar som håller över tid”

Om man ska vara förtroendevald inom IF Metall måste man dela förbundets värderingar, beslutade kongressen. Men Hans Andersson, avdelning 4 Mitt i Norrland, var rädd att bestämmelsen kan utnyttjas på fel sätt.

Inför kongressen har en kommitté tittat över IF Metalls stadgar. Många av de föreslagna ändringarna är mest förtydliganden av vad som gäller, men några väckte debatt på kongressen.

En handlar om att det ska skrivas in att man som förtroendevald måste dela IF Metalls grundläggande värderingar och verka i deras anda. När man är förtroendevald så släpper man inte uppdraget när man går utanför grindarna, förklarar IF Metalls nyligen omvalda förbundssekreterare Martin Gunnarsson.

Han tog exemplet med att man inte kan gå hem och förtrycka sin fru eftersom IF Metall är ett feministiskt förbund. Men bestämmelsen är extra aktuell på grund av diskussioner om huruvida aktiva sverigedemokrater ska kunna ta förtroendeuppdrag.

Hans Andersson på avdelning 4 argumenterade för att förslaget skulle avslås. Han sa att han förstod meningen, men var orolig att bestämmelsen kunde utnyttjas. Vid till exempel en hård strid lokalt skulle en styrelse kunna använda paragrafen och hävda att de som tycker annorlunda inte verkar i linje med IF Metalls värderingar.

— Det här öppnar för saker som inte är bra i framtiden.

Martin Gunnarsson svarade med att ta upp ett aktuellt exempel från Transportarbetareförbundet. Frågan om det var rätt av förbundet att utesluta en aktiv sverigedemokrat tas snart upp i Högsta domstolen, och det beror delvis på att det är oklart vad som gäller.

— Kan man förtydliga det är det väldigt, väldigt bra.

Hans Andersson ville också ha avslag på ett förslag där förbundsstyrelsen ges möjlighet att frångå stadgarna vid oförutsedda händelser. Bakgrunden är att förbundet bröt mot stadgarna under coronapandemin genom att till exempel inte hålla ordinarie kongress. Även där var han rädd att bestämmelsen skulle kunna utnyttjas på fel sätt, eftersom man inte vet vilka som styr förbundet i framtiden.

— Vi måste skriva stadgar som håller över tid, sa han.

Martin Gunnarsson förstod oron men sa:

— Det är det fina i en demokrati. Missbrukar man sitt förtroende blir man inte omvald.

Några få gick på Hans Anderssons linje vid omröstning, men förbundsstyrelsens förslag till förändringar i stadgarna gick igenom i sin helhet.