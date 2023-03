Så skapas det bästa skiftschemat

Så här bör du jobba …

Max 3 nätter i rad.

Max 9 timmar långa skift.

Minst 11 timmars vila mellan skift.

Max 5 arbetspass i rad.

Max 1 nattskift per vecka för gravida.

Källa: How to schedule night shift work in order to reduce health and safety risks (Kecklund mfl 2020). Gemensamma rekommendationer utifrån evidensbaserad forskning från 15 internationella forskare på skiftarbete. För antalet arbetspass i rad saknas fältstudier. Den rekommendationen baseras på teoretisk kunskap.

… men så här ser verkligheten ut

Nästan alla jobbar mer än rekommenderat.

90 % arbetar minst en gång per månad skift som är längre än 10 timmar.

40 % har minst en gång per månad kortare vila än 11 timmar.

30 % arbetar minst en gång per månad mer än 6 arbetspass i rad.

20 % arbetar minst en gång per månad mer än 10 timmar övertid.

Källa: Enkätundersökning bland cirka 2 000 slumpvist utvalda svenska skiftarbetare från 2012 publicerade i den vetenskapliga artikeln: Shiftworkers’ attitude to their work hours, positive or negative, and why? (Kecklund mfl 2022).

Foto: TT Nyhetsbyrån

hälsorisker med skiftarbete

Människan är inte anpassad att arbeta på natten och sova på dagen. Forskningen har visat att skiftarbete inklusive natt ger högre risk att drabbas av:

hjärtsjukdom

typ-2 diabetes

övervikt/fetma

graviditetsstörningar

arbetsolyckor

möjligen cancer

För cancer har olika studier visat olika resultat. Många studier visar att hälsoriskerna ökar efter fem till tio år som skiftarbetare, särskilt i kombination med belastande skiftschema, hög arbetsbelastning, dålig arbetsmiljö, problem med sömn och återhämtning och ohälsosamma levnadsvanor.

Källa: Stressforskningsinstitutet Stockholms universitet