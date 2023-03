Vår ändliga värld

Djurens betraktelser. En ändling är den sista kända individen av en art eller underart. När ändlingen dör, försvinner med den hela arten.

Bildsviten On the Ending of Species beskriver ett meditativt tillstånd, djurens stillsamma betraktande av världens tillstånd och mänsklighetens härjningar där hotade djurarter har huvudrollerna.

Fotografierna visar poetiska visualiseringar av övergången till en värld bortom denna: De sälla jaktmarkerna, de eviga vidderna, sökandet efter paradiset och portalerna som kan ta dem med till en bättre plats.

I bilderna med de dykande, människoliknande grodorna knyts livets ursprung i havet samman med dess annalkande sammanbrott.

I mitt konstnärskap strävar jag efter att fånga stämningar i samtiden i min egen bildvärld. Ofta har min konst rört sig kring teman som miljöfrågor, minnesbilder, drömmar, utanförskap och tidens obevekliga gång.