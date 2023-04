Så kan stölder av sprängmedel stoppas

Här är tio förslag från Bo Janzon.

1) Bättre förråd, högre stöldsäkerhet och larm , och med daglås som öppnas med personlig transponder eller liknande, som loggas.

2) Obligatorisk sprängplan , som registreras (spårbart) i server.

3) Sprängmedel förvaras på hyllor i förrådet, med inbyggda vågar, där man sätter in en sprängämnes- eller tändmedelsförpackning (olika förråd för dessa) som vägs, noteras i logg och kompletteras med t ex inskannad streckkod. Loggen sänds via 4G eller 5G till central server och registreras.

4) Varje gång man tar ut sprängämnen registreras mängden och typen med vågsensorerna och kompletteras med namn/kod för personen som hämtar och var enligt sprängplan den ska användas, och data registreras i förrådet och centralt.

5) Bättre märkning av sprängämnen, med markörer som delvis kan överleva detonation, unika för åtminstone varje tillverkad batch, för att kunna spåra stulet och återfunnet eller använt sprängämne.

6) Tillstånd utfärdas via polisen, med centralt statligt register över såväl föreståndare, sprängarbasar och all annan personal som får arbeta med sprängmedel, så att brott som begås av någon sådan person omedelbart noteras och resulterar i indraget tillstånd. Också samordnade och centralt registrerade tillstånd för sprängföretag.

7) Krav att bara personal med tillstånd får hämta ut sprängmedel från leverantörer. Krav på säker identifiering .

8) Bättre stöldskydd för sprängmedelstransporter .

9) Samtidigt kan man passa på att höja kunskapskraven för de olika befattningarna som kommer i kontakt med sprängmedel, så att riskerna för olyckor och annat oskickligt beteende minskar. Kunskapskrav enligt brittisk modell, som efterhand bör göras enhetliga inom hela EU!