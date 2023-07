Processteknikern Johnny blommar upp varje vår: ”Trädgården blir som en tavla för mig”

Trädgårdsentusiast Till vardags jobbar Johnny Nilsson som processtekniker på Billingsfors bruk. All annan tid tillbringar han hemma i sin trädgård.

Men intresset för musiken avtog i takt med att han började jobba på bruket i Billingsfors för snart tjugo år sedan. På Ahlstrom, som bruket numera heter. Femskift. Med ens blev de lediga helgerna färre.

Foto: David Lundmark Johnny Nilsson Ålder: 60 år. Jobb: Process­tekniker på Billingsfors bruk, i mixeriet. Bor: I en 80-talsvilla i Billingsfors. Familj: Sambon Sari som jobbar på en wellpappfirma. Barn och barnbarn. ”Sari tycker nog att jag är i trädgården lite för mycket, men samtidigt kommer hon med många bra idéer. Dessutom ­gillar hon Sagan om ringen, precis som jag!”

Fast i utbyte fick han ju då flera dagar ledigt på rad i stället. Periodvis åtminstone. Tid för annan hobby med andra ord.

– Det var då mitt intresse för trädgård började växa, säger han när vi träffar honom en morgon i hans trädgård på bara några villakvarters avstånd ifrån bruket.

Ja, det är här, på baksidan av huset som Johnny köpte hösten 2007, som allt började. Då rymde den 800 kvadratmeter stora tomten i princip bara en platt och trött gräsmatta.

– Det var helt rent, så jag fick börja från grunden.

Johnny började med att gräva en damm – helt för egen hand – och fortsatte sedan att säsong efter ­säsong förvandla sin lilla tomt till den gröna och frodiga djungel mitt i Dalsland som den är i dag. Med rabatter, häckar, trän, buskar, växthus, egenbyggda sagofigurer, tegelvalv, små slingrande ­stigar, ettåriga växter, fleråriga växter.

Och så överallt: blommor, blommor, blommor. Omkring 300 sorter har han. Rhododendron, rosenskära, iris, fänriks­hjärta, petunia – you name it.

Vad är tjusningen med blommor, undrar jag.

– Det är färgerna, alla färgkombinationer. Inför varje vår har jag en plan för hur jag ska sätta ut plantorna, men varje gång glömmer jag också bort den planen. Så i stället får jag improvisera, och ­oftast blir det faktiskt ganska fint i slutändan.

Arbetsprocessen påminner delvis om konst­närens, som står framför en tom duk som ska fyllas. När linjer ska börja dras, färg läggas till. Då är det inte alltid så att ursprungsidén, planen som konstnären har, rimmar fullt med slutresultatet.

Den här statyetten, plus 50 000 kronor, fick Johnny i kulturstipendium av Pappers vid förra förbundsårsmötet. Foto: David Lundmark

– Trädgården blir som en tavla för mig när jag bygger upp den varje vår. Och sen när trädgården börjar blomma, framför allt i juli, när ­allting liksom bara exploderar i alla färger, då är tavlan klar.

– Ja, det blir som målning. En målning som jag sedan fotograferar.

Tolv timmar om dagen kan han tillbringa i trädgården, berättar han medan han pekar och visar oss runt i grönskan. Alltid finns det någonting att fixa, laga, klippa, gräva upp, gräva ner.

– Jag tycker om att arbeta med både huvud och händer och dessutom har jag väldigt svårt att sitta still.

– Jag tycker också att det är väldigt roligt att se när jag lyckas få något att blomma, eller lyckas bygga något som blir fint.