Högtryck i hyvleriet

ÖGONBLICKET Klockan är 12.27 på Valbo hyvleri utanför Gävle.

Tomas Göransson har lastat in ett parti reglar i autoklaven. Där bildas först ett vakuum som suger ut luft och fukt ur virket och öppnar upp porerna. Därefter fylls tanken med impregneringsvätskan, som pressas in i träet under tryck.

Vissa påstår att det är ”slasken” som skickas till tryckimpregnering, frodvuxet virke av låg kvalitet. Men det är en myt.

– Vi tryckar det som inköparna får tag på helt enkelt, säger Tomas, hyvleriarbetare sedan 1990.