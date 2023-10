IF Metall på väg att stämma Cytiva i Arbetsdomstolen – ”tillbaka till 1800-talet”

Cytiva i Umeå fortsätter driva konflikter mot fackligt aktiva, trots att hela fackstyrelsen avgått i protest. Huvudskyddsombudets fackliga tid ifrågasätts och anställda nekas ta med fackliga ombud till möten med chefen.

Darko Davidovic.

Två av alla tvister på life science-företaget Cytiva i Umeå kan nu komma att avgöras i Arbetsdomstolen, då förhandlingarna strandat mellan de centrala parterna. Nu återstår för IF Metall att fatta det formella beslutet att ta ärendena vidare till arbetsdomstolen.

– Med största sannolikhet blir det så, säger IF Metalls chefsjurist Darko Davidovic.

Det ena fallet är en fortsättning på en flerårig tvistefråga på företaget. Det handlar om de anställdas rätt att ta med sig ett fackligt ombud till möten med chefen. Företaget har nekat en anställd att ta med sig ett ombud, vilket IF Metall har bestridit. Flera liknande fall har genom åren varit uppe i centrala förhandlingar.

– Deras inställning är att arbetsgivaren bestämmer och om arbetsgivaren vill prata med någon då gör de det och då har facket inget där att göra, punkt. Det är tillbaka till 1800-talet. Det var så man gjorde då, säger Darko Davidovic.

IF Metall hänvisar till en central överenskommelse mellan de centrala parterna Teknikföretagen och IF Metall från år 2021. Där kom man överens om att fackmedlemmar på Cytiva har rätt att ta med sig fackliga ombud till möten som berör den anställdes anställningsförhållande. Utöver det menar IF Metall att anställda, alldeles oavsett, alltid har rätt att ta med sig ett ombud.

Förutom de centrala parterna har både IF Metall-klubben och Cytivas chefsförhandlare undertecknat överenskommelsen.

– I normala fall undertecknar bara de centrala parterna. Men eftersom jag misstänkte att de tänkte fortsätta på det här sättet såg jag till att både klubben och företaget skrev under den gången, säger Darko Davidovic.

Dagens Arbete har utan framgång sökt Cytivas chefsförhandlare Mikael Regnell som skrivit under dokumentet.

Sedan överenskommelsen år 2021 har Cytiva bytt arbetsgivarorganisation till Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, IKEM. Där sköts förhandlingarna av Tomas Svartling, som tidigare hade Mikael Regnells jobb som chefsförhandlare på just Cytiva, som då hette GE Healthcare. Tomas Svartling står fast vid att anställda inte alltid har rätt att ha med sig fackliga ombud till möten med chefen.

– Det här var inget möte som rörde en enskilds anställningsförhållanden. Det var ett samtal mellan chef och arbetstagare. Ska man ha med ett fackligt ombud varje gång en chef och en medarbetare ska prata med varandra?

Jag vet inte, jag frågar dig.

– I det löpande arbetet när chef och medarbetare pratar med varandra så förväntar man sig inte att man ska ha en med ett fackligt ombud. Det är det frågan handlar om, säger han.

För Darko Davidovic och IF Metall är frågan principiellt viktig.

– Det här är det enda bolag där den här frågan någonsin har kommit upp. Så här gör ingen annan. Överallt annars är det en självklarhet att du får ha med dig ett ombud. Hela vår modell bygger på att vi tillsammans ska lösa tvister. Det blir ju jättejobbigt att lösa tvister när en part inte får vara med i rummet, säger han.

Den andra tvistefrågan som nu är på väg till Arbetsdomstolen handlar om att Cytiva ifrågasätter huvudskyddsombudets fackliga heltid. Företaget vill att huvudskyddsombudet i detalj ska redovisa hur den fackliga tiden används.

– Nu pratar vi om ett huvudskyddsombud på en arbetsplats som är en av de större, där vi har över 300 medlemmar, där huvudskyddsombudet samordnar 22 skyddsombud. På alla likande arbetsplatser är det en självklarhet att det arbetet kräver facklig heltid, säger Darko Davidovic.

Enligt Darko Davidovic är det inte möjligt att sätta en gräns för facklig tid.

– Det finns ingen gräns. Enligt lag har man rätt till den tid som krävs för att fullgöra det fackliga arbetet, säger han.

Tomas Svartling på IKEM menar att tvistefrågan snarare handlar om överläggningsskyldigheten enligt förtroendemannalagen.

– Man hade ett huvudskyddsombud på halvtid i många år, som man nu utökat till heltid. Det som förväntas är att man lokalt överlägger med arbetsgivaren om vad man ska använda sin fackliga tid till, men det ville man inte, säger han.

Dagens Arbete har tidigare berättat att hela styrelsen för IF Metall-klubben på Cytiva avgått i protest mot vad man i ett brev till medlemmarna beskriver som åratal av hot, trakasserier och kränkningar. Styrelsemedlemmar har känt sig hotade med sina personliga anställningar och vittnar om en usel psykosocial arbetsmiljö: ”Sömnsvårigheter, ökad sjukfrånvaro, ångest, migrän, spänningshuvudvärk, stressutslag, håravfall, magkatarr, tinnitus är bara några av symptomen”, skriver man i brevet.

IF Metalls chefsjurist Darko Davidovic har i en intervju med Dagens Arbete kallat Cytiva för ”Sveriges mest fackföreningsfientliga arbetsställe”.

Enligt Dagens Arbetes källor köpte företaget ut den dåvarande klubbordföranden år 2018. I gengäld lovade företaget att relationerna till klubben skulle förbättras, något som inte ska ha skett. Tomas Svartling, som på den tiden arbetade på Cytiva som chefsförhandlare, förnekar att företaget köpte ut klubbordföranden.

– Han som var klubbordförande då valde att hitta en lösning för att gå vidare, det var inte ensidigt från arbetsgivaren, säger han.

Jag måste bara fråga: Cytiva Umeå är nu i ett läge där hela klubben hoppat av, där fackstyrelsen känt sig motarbetad och trakasserad i åratal, man klagar på magkatarr och sömnsvårigheter. Att då driva den här frågan om att fackombud inte får vara med på möten med chefen så hårt att det kanske slutar i Arbetsdomstolen. Varför gör ni det?

– Om IF Metall vill driva frågan till AD, är det upp till IF Metall.

Jo men ni sätter ju hårt mot hårt och strandar den centrala förhandlingen. Kan det inte vara läge att mötas halvvägs?

– Här handlar det om vad som är rätt eller fel principiellt och utifrån förtroendemannalagens bestämmelser. Sen hur man bör lägga upp det för framtiden, det är klart vi diskuterar det också. Men i den här enskilda frågan, var det rätt eller fel, svart eller vitt, då har vi olika uppfattningar, säger Tomas Svartling på IKEM.

När Dagens Arbete ringer Cytiva för att fråga om företagets inställning till konflikterna blir vi hänvisade till kommunikatör Dodi Axelsson.

– Du får skicka ett text, säger hon. Du får skicka ett text.

Hej, har du tid att svara på några frågor om…

– Du får skicka ett text, jag har inte tid, hej då.

Sen lägger Dodi Axelsson på luren.

I ett sms skriver hon senare att företaget inte har några kommentarer.