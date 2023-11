Nya blockader riktas mot Tesla – ska få ”jobbigt att andas, äta och leva”

Upptrappad hamnkonflikt och varsel från Fastighets och Elektrikerna. Inga elarbeten kommer att utföras i Teslas verkstäder eller på laddstationer.

I dag inleddes Transports blockad mot lastning och lossning av Teslabilar i hamnarna i Göteborg, Trelleborg, Malmö och Södertälje. Blockaden är en sympatiåtgärd för IF Metall, som i flera år har försökt teckna kollektivavtal med Tesla, och därför inledde en strejk vid Teslas verkstäder i slutet av oktober.

Redan i dag gick Transport ut med en utökning av sympatiåtgärderna.

– Vi får indikationer om att de har idéer om att försöka i andra hamnar och även med andra sorts båtar av typen roll-on roll-off. Att man har idéer om att köra på lastbilstrailers på såna båtar. Då vill vi täppa till och låta varslet täcka alla svenska hamnar så att man inte kan byta hamn, säger Tommy Wreeth, förbundsordförande för Transport.

Han befinner sig i Södertälje hamn där blockaden inleddes klockan 12 i dag.

– Det ligger inne en stor biltransport och vi har fått information från rederiet om att den inte har Tesla ombord för lossning i Sverige, så här fungerar blockaden alldeles utmärkt. Rederiet lastar helt enkelt inte Teslor för lossning i svensk hamn för man vet att man inte kommer få av dem.

Om det krävs kommer Transport att sätta in ytterligare åtgärder längre fram.

– Vi kommer att följa vad Tesla gör och i möjligaste mån täppa till idéer som de får att försöka runda det här.

Även Hamnarbetarförbundet varslar om samma typ av sympatiåtgärd. Båda blockaderna träder i kraft den 17 november och gäller lastning och lossning av Teslabilar i samtliga svenska hamnar.

Under ett möte mellan IF Metall och Tesla i går gjorde företaget klart att de inte vill teckna avtal. Något som leder till att IF Metall planerar för ytterligare konfliktåtgärder, och även vänder sig till fler LO-förbund för att få hjälp.

I dag gick Fastighets ut med ett sympativarsel i form av en blockad mot allt arbete som utförs i Teslas lokaler i Huddinge, Segeltorp, Umeå och Upplands Väsby. Sympatiåtgärden träder i kraft den 17 november, om Tesla fortfarande inte har tecknat avtal med IF Metall.

Även Elektrikerna har fattat beslut om sympatiåtgärder. Från och med den 15 november kommer medlemmar i Elektrikerna inte att utföra service eller reparation av elanläggningar på Teslas 12 verkstäder eller 213 laddstationer i Sverige.

– Det är självklart för Elektrikerna att stödja IF Metall genom att varsla om sympatiåtgärder för att stödja IF Metalls medlemmar på Tesla och värna om den svenska modellen. Tesla måste acceptera spelreglerna på svensk arbetsmarknad och i Sverige kör vi med kollektivavtal, säger Elektrikernas förhandlingschef Mikael Pettersson i ett pressmeddelande.

Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog uppger att de ser över om de har medlemmar som arbetar med verksamheter som jobbar emot Tesla.

– Om det är fallet kommer vi självklart hjälpa IF Metalls medlemmar att få ett kollektivavtal på deras arbetsplatser

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson säger att det pågår diskussioner inom LO-förbunden, och många har sagt att de kommer att sympatisera. Foto: TT Nyhetsbyrån.

Enligt LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson pågår diskussioner inom LO-förbunden, och många har sagt att de kommer att sympatisera.

– Men det gäller att hitta saker som slår mot Tesla. Vi vill inte dra in andra spelare i konflikten. Man behöver kartlägga och göra en del kontroller och det jobbet pågår.

Några stora strejker blir det inte tal om, utan snarare punktstrejker eller blockader som påverkar just Tesla.

– Det är Teslas verkstäder vi kan ge oss på, och sedan sånt som Tesla har intresse av eller är beroende av. Det gäller att hitta sånt som gör att Tesla får väldigt jobbigt att andas, äta och leva, säger Torbjörn Johansson.

Uppgifterna om att Tesla försöker gå runt Transports nuvarande blockad leder troligtvis att fler förbund ansluter, tror Torbjörn Johansson.

– Så där gjorde alla arbetsgivare förr i tiden innan vi fick till en ordning för hur svensk arbetsmarknad ska funka.

– Det här är sånt som gör att vi blir förbannade och då är det ännu lättare att mobilisera. Men bara för det kan man inte starta ett slagsmål på torget så att säga, utan det ska vara riktat mot Tesla.

Beslut om sympatiåtgärder fattas inte av LO, utan av varje enskilt förbund.