Teslas registreringsplåtar blir kvar hos Postnord: ”Glädjande”

Tesla får inte genast tillgång till de registreringsskyltar som blockerats av facket på Postnord. Seko kräver nu att få yttra sig innan rätten fattar sitt beslut.

– Det handlar om vårt sympativarsel och effekterna av det, säger ordförande Gabriella Lavecchia.

De juridiska turerna kring Teslas registreringsskyltar fortsatte i dag. Tesla lämnade igår, måndag, in två stämningar i ärendet, både mot staten genom Transportstyrelsen och mot Postnord.

Företaget får just nu inte tillgång till nya registreringsskyltar och hindras därmed från att leverera nya bilar till kunder. Orsaken är att fackförbunden Seko och ST infört blockad mot postutdelning till Tesla i sympati med IF Metalls strejk. Och i enlighet med statliga regler för postgång och upphandlingsregler levereras inte registreringsskyltar på något annat sätt än via Postnord.

Igår, måndag, fattade tingsrätten i Norrköping ett beslut i linje med Teslas stämningsansökan. Företaget ska få hämta registreringsskyltarna direkt från tillverkaren Scandinavian Motorcenter i Danderyd.

Transportstyrelsen har fått sju dagar på sig att ge klartecken till tillverkaren att lämna ut skyltarna direkt till Tesla. Ännu har inget klartecken kommit. Transportstyrelsen säger, via presschef Mikael Andersson, att deras jurister har börjat titta på beslutet för att se vilka konsekvenser det får.

I dag kom ett nytt beslut, denna gång från Solna tingsrätt, i stämningen mot Postnord. Den här gången gick tingsrätten inte på Teslas linje. Företaget hade krävt att de registringsskyltar som lagts på hög på Postnord, eftersom brevbärarna vägrat dela ut dem, genast ska lämnas över till företaget. Tingsrätten ser ingen anledning till att beslutet måste brådska utan ger Postnord, enligt gällande praxis, en möjlighet att först yttra sig. Postnord får nu tre dagar på sig att inkomma med ett yttrande.

Fackförbundet Seko, som ligger bakom blockaden mot postutdelningen till Tesla, ser positivt på beslutet i Solna tingsrätt.

– Det är glädjande att tingsrätten inte hastat fram ett beslut i en komplex fråga utan att höra berörda parter, säger Sekos förbundsordförande Gabriella Lavecchia i ett skriftligt uttalande.

Rätten till strejk och sympatiåtgärder är grundlagsskyddad. Seko menar att tingsrätten behöver ta hänsyn till det i ett kommande beslut.

– Strejkrätten är grundlagsskyddad i Regeringsformen och vi utgår från att tingsrätten tids nog fattar ett beslut där man tar hänsyn till detta, säger hon.

Seko kräver också att få uttala sig i tingsrätten eftersom ett eventuellt beslut som går på Teslas linje, i praktiken skulle undergräva förbundets grundlagsskyddade rätt till sympatiåtgärd i en laglig strejk.

– Vi har också till tingsrätten begärt att vi ska vara en part i detta mål då det i grunden handlar om vårt sympativarsel och effekterna av det. Jag utgår från att tingsrätten går oss till mötes i denna fråga. Det handlar om den svenska kollektivavtalsmodellen och i synen på den råder konsensus såväl politiskt som mellan parterna på arbetsmarknaden, säger Gabriella Lavecchia.