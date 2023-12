Efter larmet om övervakning av strejkvakter: Tesla tog ner kamerorna

Dagen efter att Dagens Arbete rapporterade om bevakningskamerorna vid Teslas verkstad i Segeltorp monterades de ned. Och Integritetsskyddsmyndigheten har lagt ner ärendet.

Tesla bytte ut skylten vid kameran i Segeltorp till en på svenska med mer information. Senare togs kamerorna ner. Foto: Privat

I tisdags rapporterade Dagens Arbete om att minst tolv kameror var uppställda utanför Teslas verkstad i Segeltorp. Kamerorna filmade bland annat ut mot gatan där allmänheten rör sig och området där IF Metalls strejkvakter står.

Det fanns skyltar med information enbart på engelska om att ”You will be seen” – du kommer att synas.

Tidigt under onsdagen satte Tesla upp nya informationsskyltar på svenska om att videoövervakning pågår. Senare samma dag togs de tolv utplacerade kamerorna i Segeltorp bort.

I stället har andra kameror monterats på verkstadens fasad. De nya kamerorna är riktade längs med fasaden i stället för utåt mot gatan, berättar Carl Stern, ombudsman på IF Metall. Även kamerorna som har funnits vid Teslas enhet i Huddinge togs bort under onsdagen.

Bland strejkvakterna har det funnits en oro över att allt de gör och säger kan spelas in. IF Metall har skickat in en fråga till Integritetsskyddsmyndigheten för att få svar på om Teslas kamerabevakning är laglig, men inte fått något svar.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) kan inte kommentera enskilda ärenden eller svara på om den typen av övervakning som har skett vid Teslas verkstad i Segeltorp uppfyller lagens krav. Varje enskilt fall måste bedömas utifrån de förutsättningar som gäller just där.

Att ha information enbart på engelska kan till exempel vara tillräckligt på en plats där alla som rör sig kan förväntas förstå engelska, till exempel en ambassad, förklarar Sarah Bodlander, jurist på IMY.

– Men på en allmän plats där folk rör sig kan man kanske inte räkna med att alla kan engelska.

Enligt Teslas nya informationsskylt sparas det inspelade materialet i upp till 30 dagar, jämfört med tre dygn som är rekommendationen från IMY. Några exempel på rimliga skäl till att spara filmmaterial längre än tre dygn kan Sarah Bodlander inte ge.

– Det är en bedömning som måste göras i varje fall. Den personuppgiftsansvariga måste kunna motivera varför det sparas längre än så.

Pågår någon tillsyn av Teslas kamerabevakning?

– Jag kan bara se att vi har fått in ett klagomål, och där har vi i första skede skickat ett brev till Tesla med information om reglerna och att vi har fått in ett klagomål.

Är ärendet avslutat?

– Ja, det är avslutat.

Så IMY har egentligen inte gjort någon kontroll av om deras kamerabevakning var laglig?

– I ett första skede har man valt att skicka ett informationsbrev, men det betyder inte att vi inte kan göra något mer i ett senare skede.