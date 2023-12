Dyrare att sparka och hyra in

Svårare och dyrare att sparka anställda för att sedan hyra in. Det är ett av inslagen i de avtal som IF Metall hittills har tecknat. Facket kan begränsa inhyrning av bemanningsföretag – i alla fall i sex månader. Så står det i de nya avtal som har tecknats mellan IF Metall och arbetsgivarna. Fram till […]