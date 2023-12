Källa: Stopp för transporter av Teslabilar i hela Norden inom kort

Danska transportfacket varslar om sympatiåtgärder med strejken i Sverige. Även de norska och finska facken väntas lägga varsel inom kort, erfar Dagens Arbete.

Efter sex veckors strejk på elbilsjätten Teslas verkstäder i Sverige sprider sig nu konflikten till övriga nordiska länder. På tisdagsmorgonen lade Danmarks största fackförbund 3F ett varsel mot Tesla i sympati med den svenska strejken. Om inte Teslas svenska dotterbolag TM Sweden skriver kollektivavtal med IF Metall hotar det danska facket med att stoppa all transport inom Danmark av nya Teslabilar till den svenska marknaden, både via hamnar och lastbil. Åtgärderna träder i kraft om två veckor.

– IF Metall och de svenska arbetarna utkämpar just nu en otroligt viktig kamp. När de ber om vårt stöd backar vi naturligtvis upp. Med sympatikonflikten går vi nu in och sätter ytterligare press på Tesla. Vi hoppas naturligtvis att de kommer till förhandlingsbordet så snart som möjligt och skriver på ett avtal, säger Jan Villadsen, ordförande för fackförbundet 3F Transport.

Trots blockaden har leveranserna av Teslabilar fortsatt. Här rullar bilar in till verkstaden i Huddinge. Foto: David Lundmark

Dagens Arbete erfar att även transportfacken i Norge och Finland kommer att lägga liknande sympativarsel inom kort.

– Det är på gång kan man säga. Imorgon kanske, det är i närtid i alla fall, säger en källa med insyn i de samtal som förs mellan de olika nordiska fackförbunden.

Detaljer kring varslen håller fortfarande på att utformas, enligt källan. För tre veckor sedan uttalade den Nordiska Transportarbetarfederationen, NTF, sitt fulla stöd för IF Metall i konflikten med Tesla.

Organisationen representerar 340 000 nordiska transportarbetare från 40 olika fackförbund. Ett liknande uttalande gjordes även av den Europeiska Transportarbetarfederationen, ETF, som representerar 4 miljoner transportarbetare, i början av december.

”Konflikten med Tesla är inte bara en kamp om arbetsvillkoren för svenska arbetare utan också en avgörande kamp för rätten till kollektivavtal i stort”, skrev federationen.

Jan Villadsen, ordförande i danska 3F Transport, menar att Teslas ägare Elon Musk bör anpassa sig efter hur arbetsmarknaden är strukturerad i Norden.

– Även om du är en av de rikaste människorna i världen kan du inte bara skapa dina egna regler. Vi har en del avtal på arbetsmarknaden i Norden och dem måste man följa om man vill göra affärer här, säger han.

Efter att Svenska Transportarbetareförbundet införde sin blockad mot Teslabilar i svenska hamnar har de fått rapporter om att bilar i stället lossats i nordiska hamnar och sedan förs på lastbil till Sverige.

– Vi vet att Tesla har lossat bilar i danska Esbjerg hamn. Och vi har hört att Tesla kan tänka sig att ta in bilar via Norge – och hypotetiskt också via Finland, säger Transports ordförande Tommy Wreeth till tidningen Transportarbetaren.

Dagens Arbete har även rapporterat om hur danskregistrerade lastbilar levererat nya Teslabilar till bland annat Teslas servicecenter i Huddinge.