Hur mycket övertid får jag jobba?

Komp Jag har jobbat 200 timmar betald övertid. Nu vill jag jobba över ytterligare 100 timmar som jag senare tar ut i ledighet, det villl säga spara dessa som komptid. Får man göra det utan att bryta mot övertidslagen?

Enligt arbetstidslagen är ordinarie arbetstid 40 timmar per vecka. Kollektivavtalen kan dock ha annan ordinarie arbetstid. Det måste finnas särskilt behov av ökad arbetstid och uttaget får vara högst 48 timmar under en tid av fyra veckor, eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår.

Denna övertid kallas allmän övertid och får inte läggas ut som generellt återkommande del av arbetstiden.

Det är även möjligt att ta ut så kallad extra övertid utöver den allmänna övertiden.

Extra övertid får tas ut med högst 150 timmar under ett kalenderår – om det finns särskilda skäl för det och situationen inte har gått att lösa på annat rimligt sätt. Särskilda skäl kan till exempel vara tillfälliga arbetsanhopningar som varit omöjliga att förutse på grund av sjukdomsfall eller förlust av spetskompetens som inte går att ersätta omedelbart.

Det framgår inte varför du vill arbeta extra övertid. Är det bara för att du ska samla komptid så är det inte möjligt.

Kollektivavtalsregler kan begränsa möjligheten till att arbeta extra övertid, till exempel genom att det krävs överenskommelse med fackklubben.

Hur många timmar som du får ha i kompbanken bestäms av kollektivavtalet.

Henric Ask, jurist