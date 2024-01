IF Metalls förbundsjurist byggde karriären på en lögn

Darko Davidovics utbildning

17 samt 37,5 högskolepoäng. Det har Darko Davidovic tagit under sina juridikstudier.

Höst 2004– vår 2005. Studerade vid Mälardalens högskola: Handelsrättslig översiktskurs (15 hp), associationsrätt (7,5 hp), kontraktsrättsrätt (7,5 hp), arbetsrätt (7,5 hp). Tog 37,5 högskolepoäng.

Hösten 2006. Antogs till kursen Arbetsrätt 1 vid Umeå universitet. Tog inga högskolepoäng.

2007–2009. Darko Davidovic säger att han pluggar till jurist under två år. Tog inga högskolepoäng. IF Metall betalar hans lön under hela perioden.

Hösten 2010. Studerade vid Örebro universitet. Rättsvetenskap A, tog 17 av 30 högskolepoäng.

Antogs till kursen Processrätt vid Luleå tekniska universitet. Tog inga högskolepoäng.