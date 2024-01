Ni har rätt att få veta det här

Ledare Dagens Arbete finns för medlemmarna och det är ert förtroende vi har att förvalta, skriver chefredaktör Eva Burman om granskningen av IF Metalls förbundsjurist.

Eva Burman är chefredaktör på Dagens Arbete.

Darko Davidovic är en maktspelare inom den fackliga rörelsen.

Som heltidsanställd förbundsjurist är han den företrädare som uttalar sig för IF Metalls räkning i juridiska frågor.

I Tesla-konflikten så har han förekommit i både nationella och internationella medier.

Han har haft en central roll när det kommer till frågor om lagstiftning på det arbetsrättsliga området. Senast i samband med las-uppgörelsen. Han satt också med som expert i den statliga utredningen om korttidsarbete.

Det är när Darko Davidovic hamnar i en marktvist 2021, som Dagens Arbete uppmärksammas på hans affärer vid sidan om. Och de uppgifter vi nås av är problematiska.

Våren 2022 förlorade Darko Davidovic tvisten om en markfastighet i tingsrätten. Han dömdes att betala tillbaka handpenningen, 3,5 miljoner kronor. Darkos egendom och lön började utmätas av kronofogden.

I februari prövas fallet igen i hovrätten, då Darko Davidovic överklagat. Själv är han säker på att vinna den här gången, men det är även motparten.

Men det stannar inte där.

Under vår granskning framgår det att IF Metalls förbundsjurist haft en lång rad sidouppdrag under åren. Vid en enkel slagning hittar vi flera tvister och ett brottmål, där han företrätt andra i rollen som jurist.

Han har dessutom ägt och varit engagerad i ett flertal bolag och affärer, bland annat med koppling till industrin. Hans partners har velat ha med honom då han är juridiskt kunnig och har ett stort kontaktnät.

Och här börjar vi syna hans utbildning. Han själv berättar i flera intervjuer att han varit ledig två år med lön från IF Metall för att plugga. Men när vi kontrollerar det visar det sig att han inte tagit ett enda poäng under den tiden. Han har visserligen läst ett par kurser både före och efter att han har varit ledig med lön. Men det motsvarar knappt två terminer, av totalt nio, som en juristexamen kräver.

Att granska sina egna ägare är inte lätt. Men samtidigt helt nödvändigt, om vi ska behålla vår trovärdighet. Dagens Arbete finns för medlemmarna och det är ert förtroende vi har att förvalta.

Och självklart är det relevant att fråga sig vad IF Metall visste om Darko Davidovics sidouppdrag, bolagsengagemang och det faktum att han inte är jurist i formell mening. Inte ens i närheten.

Vi anser att ni som medlemmar har rätt att få veta det här. Till syvende och sist är det är era pengar, er företrädare och ert förtroende det handlar om.

