Tidigare metallbas kritisk – pekar ut ansvarig i förbundsledningen

Anders Ferbe, vice ordförande för IF Metall när Davidovic utsågs 2011, säger att han inte kände till förbundsjuristens bristande meriter.

– Vare sig jag eller Stefan (Löfven, reds anm.) var direkt involverade i anställningsärendet, säger han.

Däremot pekar han ut den i förbundsledning som hade ansvaret.

Dagens Arbete har i en granskning avslöjat hur IF Metalls förbundsjurist Darko Davidovic haft en rad sidouppdrag som kan strida mot IF Metalls interna riktlinjer. Granskningen har även visat att han varit ledig med lön från IF Metall för att utbilda sig till jurist – utan att ta några högskolepoäng. Trots sin brist på utbildning fick han jobbet som förbundsjurist år 2011.

Dagens Arbete har ställt frågor till IF Metall om hur det egentligen gick till.

Vi har sökt dåvarande ordförande Stefan Löfven, utan att han återkommit. Anders Ferbe var på den tiden vice ordförande och tog sedan över ordförandeskapet 2012 när Stefan Löfven blev partiledare för Socialdemokraterna.

Anders Ferbe menar att varken han eller Stefan Löfven haft kännedom om Darko Davidovics bristande studiemeriter.

Den bild vi fick var att han hade genomfört sin utbildning. Anders Ferbe

Förslaget att Darko Davidovic skulle bli förbundsjurist presenterades som ett ärende för förbundsstyrelsen kring år 2010. Enligt Anders Ferbe fick han då information om att Darko Davidovic hade en juristexamen.

– När ärendet lades fram för förbundsstyrelsen så var informationen att det fanns en genomförd utbildning. Jag utgick naturligtvis ifrån att det var checkat på rätt sätt, säger han.

Darko Davidovic har själv berättat att han var ledig i två år med lön från IF Metall för att läsa klart sin juristutbildning. Men under de år han uppgett tog han inga högskolepoäng, visar DA:s granskning.

Det är helt nya uppgifter för mig, säger Anders Ferbe, som var ordförande för IF Metall när förbundsjurist Darko Davidovic tog flera sidouppdrag. Foto: TT Nyhetsbyrån

”Väldigt anmärkningsvärt”

När Dagens Arbete begär ut ett fullständigt registerutdrag över hans högskolestudier visar det sig att han sammanlagt läst juridik motsvarande knappt två terminers heltidsstudier. En hel juristutbildning är på sammanlagt nio terminer.

– Det låter väldigt anmärkningsvärt. Den bild vi fick var att han hade genomfört sin utbildning. Det gavs i alla fall inte någon information om att han inte hade gjort det. Det hade jag kommit ihåg. Utan det här var ett anställningsärende som var berett på sedvanligt sett och lades fram som ett förslag till beslut. Och då tog vi det beslutet, säger han.

Vilka hade ansvaret att kolla om studiemeriterna stämde?

– Pekka (Veli-Pekka Säikkälä, reds anm.) var avtalssekreterare och som avdelningschef hade han då naturligtvis ett särskilt ansvar. Den här typen utav ärenden bereds också av personalavdelningen, säger han.

Dagens Arbete har frågat IF Metall vem som var personalchef under tiden för anställningen, utan att få svar. IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä har avböjt att kommentera och hänvisar via pressavdelningen till den externa granskning som förbundet tillsatt.

”Hade ingen aning”

Dagens Arbetes granskning visar även att Darko Davidovic haft ett stort antal sidouppdrag som jurist, där han företrätt både privatpersoner och företag i Eskilstunaområdet.

Bland annat företrädde han ägarna till krogen Harrys när de överklagade sitt indragna alkoholtillstånd år 2014, samtidigt som han var förbundsjurist på IF Metall. I rätten vittnade polis om att krogägarna sett mellan fingrarna på kriminalitet och ”positivt särbehandlat kriminella”.

År 2014 var Anders Ferbe förbundsordförande för IF Metall.

Kände du till det här?

– Nej, jag har ingen aning. Det är helt nya uppgifter för mig. Om det varit en fråga som hade dykt upp i förbundsledningen då hade jag reagerat direkt. Det här låter ju jättekonstigt.

Hur rimligt är det att som förbundsjurist företräda några som polisen menar ”positivt särbehandlar kriminella” på sin krog?

– Det är helt orimligt. Hade jag fått kännedom om det hade jag talat om att det här är inte är förenligt med uppdraget, säger han.

Restriktivt med sidouppdrag

Enligt Anders Ferbe ska anställda på förbundskontoret vara mycket restriktiva när det kommer till sidouppdrag.

– Jag är väldigt tveksam till om man som förbundsjurist överhuvudtaget ska engagera sig i fall utanför IF Metall. Det är de regler vi har på förbundet. Det ska vara väldigt specifikt om du ska ha några andra uppdrag, säger han.

Darko Davidovic säger själv att ledningen har varit fullt informerade om hans sidoaktiviteter?

– Jaha? Jag har då inte hört nåt. Men jag har inte haft den relationen att han rapporterat till mig. Han rapporterar ju till sin chef. Den ena är chefen på förhandlingsenheten, den andra är avtalssekreteraren. Det är om Pekka (Veli-Pekka Säikkälä) känner till någonting? Jag vet inte? säger han.

