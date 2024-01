Trähusarbetare till ministern: ”Släpp till pengar och rädda våra jobb”

Byggkrisen För ett år sedan var de över 200 anställda. Snart är de kanske bara 15 kvar. Det ekar i BoKloks husfabrik i Gullringen.

Varslet som kom i torsdags förra veckan var det tredje på mindre än ett år. Av de 79 som är kvar på BoKloks fabrik i småländska Gullringen är 65 varslade. Nu väntar förhandlingar mellan fack och arbetsgivare och först när de är klara vet man hur många som faktiskt får gå.

– Det är ganska långa processer och uppsägningstider när man säger upp lite mer folk, så allt beror också på marknadsläget och när saker och ting vänder, säger BoKloks fabrikschef Robert Gurbin.

I dagsläget har de en liten order som förser fabriken med viss produktion fram till en bit efter sommaren. Sen är det tomt, om inget händer med marknaden innan dess. Robert Gurbin befarar att det kan ta ett tag.

– Vi riktar i första hand in oss mot ett lägre prissegment och där är det stabilitet och förutsägbarhet utifrån räntekostnader, inflation och energikostnader som påverkar hushållens beslut i ganska stor utsträckning. Även om det börjar stabilisera sig så vill man se en trend och det tar tid innan det slår igenom fullt ut till beslut om att skaffa en ny bostad. Så vi tror att osäkerheten kommer att pågå under 2024 och att det kommer vara ganska trögt under det här året också.

Roger Pettersson, GS-klubbens ordförande på BoKlok.

För ett år sedan jobbade runt 230 personer i fabriken. Efter tre varsel är nästan hela personalstyrkan borta. Till att börja med fick inhyrda och visstidsanställda gå hem i januari förra året. En månad senare kom det första varslet på 65 personer. I juni var det dags igen, då ytterligare 50 varslades. Och så nu, den 11 januari, kom alltså det tredje varslet på 65 personer.

– Att något skulle komma begrep man eftersom vi inte har något att göra i fabriken, men kanske inte att det skulle vara fullt så massivt, säger Roger Pettersson, GS-fackets klubbordförande på fabriken.

När det första varslet lades för snart ett år sedan kunde han inte föreställa sig att det skulle gå så här långt. Nu när det ser ut som att de blir väldigt få kvar funderar han över hur svårt det blir att få igång fabriken igen när det väl vänder. De flesta som har slutat har gått till nya jobb i andra branscher.

– Frågan är om man får tag i folk. De släpper kanske inte ett annat jobb för att komma tillbaka, säger Roger Pettersson.

Robert Gurbin känner lite större tillförsikt inför det.

– När det svänger så svänger det fortare än man tror. Men jag tror att man kommer kunna trappa upp kapaciteten under ett år, men kanske att man får göra det stegvis. Bostadsprojekt är ändå ganska långsiktiga så man ser ganska tidigt ett behov av ökning och då kan vi anpassa våra bemanningsplaner utifrån det. Men det kommer att kräva sitt arbete.

Under förra året varslades 2 140 personer inom GS avtalsområde för träindustrin. Det kan jämföras med 578 året innan, då byggbranschen började sin kraftiga inbromsning. Roger Pettersson hade gärna sett några politiska åtgärder för att lindra krisen.

– Regeringen har inte lyft ett finger. Fabrik efter fabrik lägger ner och säger upp, men det händer ingenting. Jag tycker att det är för jävligt. De kör ju en yrkeskår i botten fullständigt. Trähus är framtiden, men den branschen försvinner ju nu.

Andreas Karlsson.

Han kommer att åka upp till Stockholm den 6 februari för att delta i en demonstration på Sergels torg som Byggnads ordnar och GS har anslutit sig till. Bostadsminister Andreas Carlson (Kd) är inbjuden och planen är att lämna över en namnlista med krav på åtgärder för att lindra byggkrisen.

Om du får chansen att träffa ministern, är det något du skulle vilja säga till honom?

– GS står färdiga att trycka på knappen med korttidspermitteringen som vi hade under pandemin. Men regeringen skjuter inte till pengar. Det hade kunnat rädda många. Så det skulle man väl säga till honom: Släpp till pengar och rädda våra jobb. Det finns ju möjligheter.

Inbromsningen i trähusbranschen fortsätter. Efter en tuff höst lades flera stora varsel i januari. Nu flaggar arbetsgivarna för ännu bistrare tider det kommande året.