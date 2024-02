Veli-Pekka Säikkälä slår ifrån sig: ”Han har inte vilselett oss”

Tidigare metallbasen Anders Ferbe var vice ordförande när Darko Davidovic fick sin deal att studera med lön under två år. Han pekar ut förbundets avtalssekreterare som ansvarig. Det får Veli-Pekka Säikkälä att sparka bakut.

– Jag har aldrig påstått det, säger han.

Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare IF Metall. Foto: Daniel Roos

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä bemöter nu tidigare metallbasen Anders Ferbes påståenden att förbundsstyrelsen fått felaktig information vid anställningen av Darko Davidovic som förbundsjurist.

Enligt Anders Ferbe, som var vice ordförande för IF Metall när Darko Davidovic anställdes, så fick förbundsstyrelsen information om att Darko Davidovic läst klart sin juristutbildning och tagit examen med lön från IF Metall. I själva verket har Darko Davidovic inte tagit några poäng alls under den period han själv säger sig ha varit ledig med lön – två år under perioden 2007 till 2009.

Hösten 2010 tar han 17 poäng, vilket motsvarar en halv termin på grundkursen Rättsvetenskap A.

Enligt Anders Ferbe var det IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä som hade ett särskilt ansvar för att kontrollera studiemeriterna. Men Veli-Pekka Säikkälä säger nu till DA att han aldrig intygat att Darko Davidovic gått en hel juristutbildning.

– Jag har aldrig påstått att han har en juristexamen. Aldrig någonsin. Hur Anders (Ferbe, reds anm.) uppfattar det får ni fråga honom, säger han.

”Vi såg det som kompetensutveckling”

Veli-Pekka Säikkälä menar att det Darko Davidovic själv berättat om sina studier i olika sammanhang är felaktigt. Enligt Veli-Pekka Säikkälä ska studieperioden legat senare, varit kortare och på deltid.

– Det vi bestämde, det var att Darko (Davidovic, reds anm.) fick gå och läsa juridik hösten 2010 och våren 2011. Och det fick han göra utan att det gjordes löneavdrag på honom. Så han jobbade delvis och han pluggade då delvis, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Han har själv uppgett att han varit ledig två år under perioden 2007 till 2009?

– Det är fel. Det han har fått från oss är att gå på studier hösten 2010 och våren 2011. Vi såg det som kompetensutveckling. Efter det har han fått uppgiften att jobba som förbundsjurist. Vi har aldrig trott att han har haft en juristexamen, för det pluggar man inte in på ett år.

Har du någon dokumentation som bekräftar det du säger?

– Vadå för dokument?

Att han var ledig just hösten 2010 och våren 2011?

– Jag har inga dokument på mig här nu. Jag vet inte om det finns på nåt lönekontor eller nåt.

Ur Lag & avtal, december 2011.

Hur kommer det sig att han själv beskriver att han har läst klart juristutbildningen?

– Hur han berättar och vad han säger det får du ta med honom. Det vet inte jag, jag svarar för mig.

Men vad tycker du om att han berättar det utåt?

– Då säger jag såhär: om han har sagt det så är det naturligtvis fel.

Det är väl vilseledande för både medlemmar och allmänhet att man utger sig för att ha en juristexamen när man inte har det?

– Jo men såhär: De uppdrag som han har skött för IF Metall. De har han gjort för IF Metall. Och från IF Metall så har vi vetat vad han har och inte har för någonting. Så han har inte vilselett oss.

Men tydligen kände inte er förra ordförande Anders Ferbe till det? Han säger att han tagit det för självklart att man som förbundsjurist har en juristexamen?

– Jo men det har funnits förbundsjurister på andra förbund som inte har det. Sen är det så att vi har våra olika ansvarsområden. Jag har kollektivavtalen och arbetsrätten på mitt bord. Och för mig har han (Darko Davidovic, reds anm.) fungerat på ett jättebra sätt. Han har gjort ett alldeles utmärkt jobb.

Ok, om det stämmer det du säger: Då tar Darko Davidovic poäng motsvarande en halv termin i grundkursen Rättsvetenskap A under det år han var ledig med lön. Vad anser du om det?

– Det har aldrig varit fråga om för mig hur många poäng han tar. Utan han ska lära sig juridik så han kan driva de här frågorna. Jag har lärt mig avtalsjuridik genom fackliga utbildningar och blivit ganska duktig på det. För oss har det inte varit en fråga om att han ska ha ett diplom på väggen. Det viktiga är att han kan utföra sitt arbete.

Hur ska medlemmarna lita på att den här personen är duktig när han om han, enligt vad du påstår, varit ledig med lön under ett år och tagit en halv grundkurs?

– Jag har inte sagt att han varit ledig med lön under ett år. Han har fått vara ledig från jobbet hösten 2010 och våren 2011. Han har jobbat delvis och studerat delvis. Och han har införskaffat sig kunskaper som han har visat att han behärskar. Han har skött det här jobbet på ett väldigt bra sätt.

Utifrån de här uppgifterna, har medlemmarna i IF Metall fått den bästa jurist de kan få?

– Jag tycker att de har fått en väldigt bra jurist. Sen är det också så att om vi inte har räckt till så har vi anlitat LO-TCO Rättsskydd regelbundet. Så vi tycker de har fått bästa möjliga hjälp ja.

Har du fortfarande förtroende för Darko Davidovic?

– Nu har vi pratat om det här med utbildningen, när det gäller de andra delarna (i granskningen, reds anm.) så ska det göras en utredning. Jag har förtroende för Darko (Davidovic, reds anm.) men beroende på vad utredningen visar så kan det förändras naturligtvis.

Fotnot: Dagens Arbete har efterfrågat dokumentation från IF Metall som styrker Veli-Pekka Säikkäläs påstående att Darko Davidovic var deltidsledig med lön under hösten 2010 och våren 2011. Enligt presstjänsten finns det inget sådant dokument, men de hänvisar till att han varit inblandat i en del förhandlingar under perioden 2007-2009.

Mikael Färnbo