Efter en skön midsommarhelg börjar nu förberedelserna inför Almedalen nästa vecka. Jag ska som vanligt moderera och delta i panelsamtal och seminarier.

Så här blir mitt Almedalen 2017 (förutom en del medieframträdanden, ledarkommentarer, avtalade möten med prominenta personer, mingel och kulturevenemang):

SÖNDAG 2/7

15.30-16.30 – Kyrkan, Kärleken och Demokratin

Samtal mellan kyrkopolitikern Lena Dahlström (S) och Helle Klein, präst och chefredaktör under ledning av journalisten Brit Stakston.

Plats: Tunnbindargatan 16

MÅNDAG 3/7

11.00-12.00 – Kommunikation vs Journalistik – en utmaning för organisationspressen

Sveriges Tidskrifters seminarium med Helle Klein, DA, Jonas Nordling, Journalistförbundet, Susanna Lundell, KA och Caroline Thunved, Scouternas kommunikationschef under ledning av Örjan Björklund, Lärarnas Tidning.

Plats: Donners Plats 1 – på takterrassen

15.00-16.00 – Hur enar man en tudelad arbetsmarknad?

Arr. Akademikernas A-kassa och IF Metalls A-kassa

Moderator: Helle Klein, DA

Medverkande: Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Christina Rogestam, ordf SPF, Jonas Niklasson, lärare och eldsjäl på Gotland, Jenny Sander, HR-chef Cementa.

Plats: Campus Gotland, sal D22

TISDAG 4/7

08.00-08.45 (frukost från 07.30) – Är den duktiga flickan fri eller ofri?

Frukostsamtal mellan IF Metalls ordf. Marie Nilsson och Liberalernas Birgitta Ohlsson under ledning av Helle Klein, Dagens Arbete

Plats: Café Gula Huset, Tranhusgatan 2

10.30-11.30 – Hur påverkar bristerna i infrastrukturen våra exportmöjligheter?

Arr. Falun-Borlänge-Regionen AB

Moderator: Lotta Gröning

Medverkande: Caroline af Ugglas, vice VD Svenskt Näringsliv, Per Bondemark, inköpsdirektör SSAB, Anna-Karin Larsdotter, Transformers, Helena Nylén, Varuförsörjningsdir. Spendrups, Helle Klein, Dagens Arbete, Einar Schuch, Regional direktör, Trafikverket Region Öst och Magnus Kårestedt, VD Göteborgs hamn

Plats: Mellangatan 7

14.00-14.45 – Hot mot journalister

Arr. Svenska Journalistförbundet och Juridikinstitutet

Moderator: Helle Klein

Medverkande: Jonas Nordkling, SJF, Irena Pozar, chefred. Veckorevyn, Amanda Redin, Institutet för Juridik och Internet och Anders Hall, chef för nationella operativa avdelning hos Polismyndigheten

Plats: TCO-landet, Strandgatan 19

20.30-21.30 – Samtalsklimatet i vår tid – hur talar vi med varandra live och i sociala medier?

Arr. Equmeniakyrkan och Bilda studieförbund

Pastor Britta Hermansson samtalar med Helle Klein, präst och journalist och Alma Hedlund-Emilsson, musiker.

Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43

ONSDAG 5/7

08.00-08.45 (frukost från 07.30) – Är socialdemokratin i Europa i kris?

Frukostsamtal mellan IF Metalls ordf. Marie Nilsson och DN-skribenten och författaren Katrine Marcal under ledning av Helle Klein, Dagens Arbete.

Plats: Café Gula Huset

14.00-14.45 – Behöver vi verkligen demokrati?

Arr. UniontoUnion och Sveriges Journalistförbund

Moderator: Helle Klein

Medverkande: Kristina Henschen, chef för UniontoUnion, Jonas Nordling, SJF, Göran Arrius, SACO och Cecilia Uddén, utrikeskorre på Sveriges radio

Plats: TCO-landet, Strandgatan 19

TORSDAG 6/7

08.00-08.45 (frukost från 07.30) – Sverige för välfärd och tillväxt – men fungerar de ihop?

Frukostsamtal mellan IF Metalls ordf. Marie Nilsson och Kommunals ordf. Tobias Baudin under ledning av Helle Klein, Dagens Arbete

Plats: Café Gula Huset

11.00-11.45 – Satir, en kamp mot makten eller om makten?

Arr. Sensus

Moderator: Helle Klein

Medverkande: Niklas Cserhalmi, Arbetets Museum, Ewa Thorslund, Statens medieråd och Kent Wisti, tecknare och präst i Svenska kyrkan

Plats: Ideella trädgården

12.30-13.45 – Hatat och hotad vardag för journalister

Arr. Journalisten

Moderator: Helena Giertta, chefred.Journalisten

Medverkande: Helle Klein, chefredaktör på Dagens Arbete, Lilian Sjölund, ledarskribent på Hälsinglands tidningar, Erik Fransson, ledarskribent på Gotlands tidningar

Plats: TCO-landet, Strandgatan 19

16.00 – 17.00 – Fascismen står för dörren men nu gör vi motstånd

Kulturmanifestation på Länsteatern. Jag är en av huvudtalarna.