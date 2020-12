Christina Anderssons son Robin fastnade i en maskin och dog på jobbet. Nu startar hon en minnesfond för att hedra sonen och hjälpa andra anhöriga ekonomiskt.

Robin Andersson fastnade i en maskin på en betongfabrik i Södra Sandby våren 2019. Trots att arbetskamrater hjälptes åt att få loss honom och att ambulansen var snabbt på plats så gick han liv inte att rädda.

Mamman Christina Andersson är kritisk till den långa utredningstiden. Ett och halvt år tog det innan familjen fick besked om att polisutredningen läggs ned.

– Jag har bestämt mig för att starta en minnesfond. Robin ska inte bli glömd och jag vill ge folk som hamnar i samma situation ekonomisk hjälp att driva fall vidare, säger hon.

Christina Andersson kommer till att börja med gå in med privata medel i fonden. Hon kommer också att marknadsföra den via sociala medel för att få in bidrag.

– Det handlar inte bara om Robin. Det är inte okej att någon inte kommer hem från jobbet. Regeringen och andra politiker måste ta sitt ansvar och lyfta frågorna om dödsolyckor på jobbet.

Hur hittar du kraft att driva det här?

– Min kraft är kärleken mellan mig och Robin. Jag får honom aldrig tillbaka. Men hans död ska inte ha varit förgäves. Det är mitt sätt att behålla minnet av honom och hjälpa andra.

I vardagsrummet i skånelängan hänger ett porträtt på Robin. Samma bild som fanns med på begravningen. Foto: David Lundmark

Christina Andersson säger att anhöriga ska kunna söka pengar från minnesfonden för att driva rättsfall men också vara öppen för personer som drabbats av allvarliga arbetsplatsolyckor.

– Mig veterligen finns inget liknande. Om inte politikerna tillför resurser måste vi göra det själva.

– Frågan måste upp till ytan. Arbetsgivare måste se att anställda inte bara är robotar som är där för att jobba. Säkerhetstänket måste bli bättre, det slarvas för mycket, säger Christina Andersson.

Hon har ännu inte slutligt bestämt vad fonden ska heta men Robins namn kommer att vara med i någon form.