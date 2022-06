Mitt Almedalen

Efter två år av pandemi kör Almedalen åter i gång som fysiskt event i Visby. Jag kommer självklart vara där för att leda seminarier, delta i debatter och lyssna in partiledarnas tal. Om Almedalsveckan tidigare höll på att växa över sig själv – 2019 var det omkring 4000 seminarier – så är årets upplaga ett mindre och tätare arrangemang. Det tror jag det vinner på.

Så här ser mina dagar ut där jag ska medverka – i övrigt ska jag lyssna in andras seminarier, kolla in partiledartalen och prata med folk. Är du på Gotland så kom förbi!

Måndag 4/7

Kl. 08.00-08.45 – Frukostsamtal om mäns våld mot kvinnor

Plats: Café Gula Huset, Tranhusgatan 2

Tema: Hur hjälps vi åt att stoppa mäns våld mot kvinnor?

Samtal med: Marie Nilsson, IF Metall och Alán Ali, jämställdhetsdebattör och tidigare ordf för organisationen MÄN

Kl. 12.00-13.15 – Feministisk lunch, rundabordssamtal om jämställdheten

Arr. IF Metall

Kl. 15.00-15.45 – Är Gud tillbaka i svensk inrikespolitik? Seminarium arrangerat av Equmeniakyrkan.

Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43

Medverkande: Antje Jackelén, ärkebiskop, Ardalan Shekerabi, socialminister, Henrik Ekegren Oscarsson, statsvetare och Helle Klein, chefredaktör

Kl. 17.30 – Styrelsemöte och middag med Utgivarna

Tisdag 5/7

Kl. 08-08.45 – Frukostsamtal om facket och kampen mot högerextremismen

Plats: Café Gula Huset, Tranhusgatan 2

Tema: Varför behövs facket i kampen mot svensk högerextremism?

Samtal med Marie Nilsson, IF Metall och Martin Ådahl (C)

Kl. 13.30-14.05 – Panelsamtal om tidskrifterna och mediestödet

Arr. Sveriges tidskrifter

Plats: Donnerska huset, takterrassen (Donners plats 1, ingång via Hamngatan)

Medverkande politiker: Amanda Lind (mp), Hans Ekström (s), Linda Modig (c) och Erik Ottosson (m),

Moderator. Helle Klein

Kl. 14.30-15.05 – Panelsamtal om hat och hot mot journalister

Arrangör Sveriges tidskrifter

Plats: Donnerska huset, takterrassen (Donners plats 1, ingång från Hamngatan)

Medverkande: Ulrika Hyllert, ordförande SJF, Oscar Björkenfeldt, forskare, Brit Stakston,mediestrateg och Helle Klein, chefredaktör Dagens Arbete

Moderator: Jonas Nordling

Kl. 15.30-16.15 – Publicistpodden sänds live på temat är Mediebranschens chefer tillräckligt bra?

Arrangör Sveriges tidskrifter

Plats: Donnerska huset, takterrassen (Donners plats 1, ingång från Hamngatan)

Medverkande: Hanna Stjärne, SVT, Ann Henriksson, LRF Media, Thomas Mattsson, Bonnier News och Helle Klein, Dagens Arbete

Programledare: Jonas Nordling

Onsdag 6/7

Kl. 08.00-08.45 – Frukostsamtal om industrins roll i klimatomställningen

Plats: Café Gula huset, Tranhusgatan 2

Tema: Hur kan svensk industri bidra till klimatomställningen?

Samtal med Marie Nilsson, IF Metall och Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige

Kl. 10.00-11.00 – Är kvalitetsjournalistiken bara för eliten?

Arr. Dagens Media

Plats: Kommunikationsarenan nära Almedalsscenen – Donnersgatan 2:2 (på trappan in till kongressanläggningen Wisby strand)

Kl. 13.30-14.30 – Är demokratin hotad?

Arr. Folkets hus och parker

Plats: Fornsalen Gotlands museum, Strandgatan 14

Panelsamtal med bland andra Jan Scherman och Calle Nathanson