Samhalls vittnen – fler röster från hela landet

Per har ett medfött hjärtfel. I åtta år har han jobbat på Samhall. Han åker buss mellan alla olika städuppdrag ute hos kund. Utan munskydd.

Per jobbar på Samhall i Umeå, där han städar matbutiker och studentkorridorer. Foto: David Lundmark

Sedan den dagen Per började på Samhall har han tjatat om att städarna måste utbildas i hjärt- och lungräddning.

– Om någonting händer. Att jag eller en kollega får en hjärtinfarkt? Eller en olycka? Jag har ett medfött hjärtfel.

Han har tagit upp frågan med Samhall flera gånger.

– Tidigare städade jag åt kommunen. Där var det en självklarhet med utbildning. Där följde man lagen.

Coop som han börjar dagen hos ligger centralt i Umeå. Per svabbar golven, torkar av kyldiskarna, alla handtag och glasen utvändigt. Sedan är det dags för fruktdisken innan han lämnar städvagnen och åker buss till nästa kund, ett studentboende i utkanten av stan.

En städare har kommit på avvägar. Höghusen är intill förväxling lika och arbetskamraten som försöker förklara vägen till rätt korridor låter stressad på rösten.

Per är redan inne bland studenterna och städar.

I ett minimalt utrymme i källaren på ett höghus fikar städarna och förvarar sin utrustning. Rummet är inte större än ett par kvadratmeter och det är omöjligt att hålla coronadistans. Sex städare trängs i den lilla uppsamlingslokalen. En arbetskamrat berättar att hon beställt ett eget munskydd på nätet. De andra städar utan.

– Det är inget Samhall står för, eller som vi fått. Det tog ett tag in i pandemin tills handskarna kom. Men det har vi nu, säger Per.

Han hinner inte sitta ner mer än några minuter förrän det är dags att plocka ihop moppar och trasor och bege sig till nästa korridor. Själva arbetet gillar Per. Kunderna behandlar honom väl. Men han är bekymrad över den stora okunskapen bland Samhallcheferna i Umeå. Senast handlade det om tvätten.

I ett litet häfte som alla anställda får – Regler för uppträdande – står det:

Dina kläder ska vara välvårdade och du själv måste ha en god personlig hygien.

– Vi har ett stort tvätteri med fina maskiner där vi tvättar åt kunderna. Men Samhalls egen personal måste tvätta sina arbetskläder hemma. Det finns människor som inte ens har ett hem som jobbar på Samhall.

Regler för uppträdande – ett häfte alla Samhallanställda får. ”Dina kläder ska vara välvårdade och du själv måste ha en god personlig hygien.”

Per bor i hyreslägenhet och får boka i förväg. Han prioriterar att tvätta Samhallkläderna framför sina privata plagg. Inte minst nu med tanke på coronan. Men ibland är det svårt att få tvättid. Det kan dröja flera dagar och då får han gå med skitiga arbetskläder.

– När jag påpekade för cheferna att det faktiskt står i avtalet att Samhall ska tvätta våra arbetskläder så gled de på svaret, de visste inte det. Sedan sa de att vi kunde få tvätta våra kläder i de gamla maskinerna där vi kör moppar och annat smutsigt städmaterial.

Per stod på sig.

– Nu får vi tvätta kläderna på Samhall!

Per är inte rädd. Om Samhall ska fortsätta finnas så måste företaget börja lyssna på sina medarbetare, menar han.

– Samhallanställda måste få reda på både sina rättigheter och skyldigheter. Inte bara sina skyldigheter.

Arbetskamraten med munskydd stannar i en studentkorridor och rotar i fickan efter ett papper som hon vill visa.

– De tvingar mig att jobba helg. Men det blir kaos för mig, säger hon.

Pappret är vikt flera gånger och tar en stund att veckla ut. Ett läkarintyg som styrker hennes diagnoser och varför det är direkt olämpligt.

– Jag lämnade in det här till min närmaste chef. Det är för tunt, säger de. Nu har de bestämt att jag måste jobba helg. Alla ska jobba helg, säger de. Men jag fixar inte det.

Per trivs med arbetet. Kunderna behandlar honom väl. Men han känner inte att han utvecklas på Samhall. Foto: David Lundmark

Per och arbetskamraten med munskydd är uppskattade medarbetare. Båda jobbar hårt och hos många kunder. För Per är det okej att åka runt till mataffärer och restauranger, myndigheter och gym, och … Han kan inte på rak arm komma ihåg alla kunder han städat hos. Han täcker även upp när andra blir sjuka och finns alltid till hands. Men på Samhall jobbar många som inte alls funkar så, eftersom de är just på Samhall, betonar han. Under de åtta åren har han sett utvecklingen.

– Jag tycker att det har blivit sämre. Det är en väldig rotation på chefer. Och de byter objekt mellan varandra så att de slipper ta ansvar. Cheferna har själva förhandlat bort att jobba helg. De har till och med tagit bort journumret dit vi förut kunde ringa.

Samhall genar för att vinna kontrakten, tror han.

– Arbetsmiljölagen gäller inte här, sa min dåvarande chef. Jag flög i taken och skrev en avvikelse på det.

Möbelvaruhus, hamburgerrestauranger, Umeås stora livsmedelsbutiker, ett av Europas största gym.

– Det är bara några exempel där vi städar på helgerna. Vad som helst kan hända och vem kontaktar vi då?