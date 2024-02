Förbundsjuristen och BAE-anställd sålde satellitantenner i Ryssland

Den nya samarbetspartnern är det egyptiska företaget Eagles International for Defense Systems. Enligt företagets hemsida är de ”specialiserade på tillverkning av pansarfordon för civila och militära tillämpningar”.

Där finns också flera företag i försvarsindustrin. Men det var inte militära produkter de förmedlade, menar Darko Davidovic, som var vd för bolaget under större delen av 2022.

I mars 2021 startade IF Metalls förbundsjurist Darko Davidovic och en anställd på vapenföretaget BAE Systems Bofors i Karlskoga ett bolag.

Dagens Arbete har pratat med en kvinna, anställd på Guatemalas ambassad, som kom till restaurangen i Stockholm den kvällen. Hon kände den anställda på IF Metalls förbundskontor sedan tidigare. Hon säger att Darko Davidovic och hans affärspartner försökte prata affärer med henne, men att hon inte var intresserad.

På en bild syns Darko Davidovic, hans affärspartner från BAE Systems Bofors och ytterligare en anställd på IF Metalls förbundskontor på en restaurang i Stockholm. ”Möjligheter skapas”, står det under bilden.

På företagets Instagramkonto redovisas även flera kontakter med olika ambassader i Sverige. Ett flertal bilder postades under samma dygn i november 2021.

Kebni är ett företag med verksamhet inom försvarsindustrin som ni, enligt dig, har försökt sälja satellitantenner för i flera länder. Är det förenligt med din roll som förbundsjurist på IF Metall?

– Vår affärsidé var såhär: ”Hej, vi har en parabol som ni kan använda för att sända radio, spela in filmer och för att rapportera. Är ni intresserade?”

Produkten kan, enligt Darko Davidovic, användas i katastrofsituationer eller för att sända via satellit från platser som saknar annan typ av uppkoppling.

Enligt Darko Davidovic var deras uppdrag att sälja satellitantenner till kunder utomlands. Produkten är framtagen av bolaget Satmission i Kalix, ett dotterbolag till Kebni. Företaget har kollektivavtal med IF Metall och har haft IF Metallmedlemmar bland de anställda.

Darko Davidovic bekräftar mötet, men säger att han inte kände till att kvinnan var anställd på Guatemalas ambassad.

– Jag visste bara att hon hade känningar. Inte bara på Cyperns och Guatemalas ambassad, det var fler ambassader, säger han.

Den anställda på IF Metalls förbundskontor, som var med på restaurangen under kvällen, bekräftar att kvinnan från Guatemalas ambassad kom dit via honom. Mannen säger att han har ett stort internationellt kontaktnät och att Darko Davidovic frågat om han kunde presentera dem för intressanta personer.

– De hade visat intresse för att jag skulle presentera dem för vissa personer eftersom de hade några intressanta idéer. Men jag har inte gjort några affärer eller jobbat för dem. Jag vet inte om de gjort några affärer eller inte, säger han.

Vad var det för människor de ville att du skulle introducera dem för?

– Jag känner väldigt mycket folk. De diskuterade om jag kunde presentera dem på olika tillställningar. Det var det. Men som sagt, vi har inte haft några affärer ihop.

Du tyckte inte det var kontroversiellt att de ville utnyttja ditt kontaktnät för affärer?

– Vi har inte haft något samarbete i det här.

De skriver ”Möjligheter skapas” under bilden på dig?

– Darko har skrivit saker, har jag förstått, som kanske inte alltid stämmer. Jag kan inte ta ansvar för vad Darko skriver.

Darko Davidovics affärspartner på BAE Systems förnekar däremot helt kontakter eller att de haft möten med ambassaderna:

– Stämmer inte alls. Absolut inte. Jag har ingen aning. Det var privat. After work. Ta några drinkar.

Cyperns ambassad kan inte kommentera uppgifterna om möten med Darko Davidovic och hans affärspartner.