Tips för en fin hemester

Nej, sommaren 2020 lär inte bli de spännande resornas sommar. Det går att göra nåt bra av den ändå. Här är DA-redaktionens bästa tips för dig som semestrar hemma.

Utomhus

Lär dig om platsen där du bor

Utforska. Kommer du inte iväg någonstans i sommar? Passa på att lära dig mer om stället där du bor! Finns det byggnader med spännande historia? Platser du inte kände till? Vad fanns här innan, hur växte samhället fram? Hur utvecklades industrin? Hembygdsgårdar, bibliotek och internet är bra ställen att börja leta. På så sätt har jag lärt mig om Alfred Nobels dynamittillverkning och Västra stambanans tidigare sträckning. Sen kan du ta med dina vänner på guidad tur – gärna med en picknickkorg.

Anna Julius

Stapling, en riktig konstform

vedtraven Att använda en del av sommarsemestern till att stapla ved kan vara ett riktigt konstprojekt. På plussidan får du också frisk luft och motion. Kanske blir din stapel en snackis i området som leder till oväntade sociala kontakter med grannar. I den amerikanska delstaten Maine sägs det att giftasvuxna kvinnor under 1800-talet utvärderade män utifrån hur de staplade sin ved.

Det är mycket att tänka på. Träslag, längd på vedträna och hur fint kluvna de är. Långa vedträn är lättare att stapla stabilt jämfört med spinkig tändved. Variationerna på vedstaplar är oändliga. Varför inte klä in hela huset i ved och endast lämna öppningar för dörrar och fönster? Fördelen blir extra isolering. Rundstapeln är en personlig favorit, där veden läggs i en stor ring. Endast din egen fantasi sätter gränser. Och rasar stapeln är det bara att börja om igen.

Marcus Derland

Besök en nationalpark

Äventyr Det finns 30 nationalparker i Sverige. Åtminstone någon ligger inom några timmars bilresa från dig. Luften är fri. Njut av svenskt naturarv. Upptäck grottor, brandområden och blomstrande ängsmarker. Vandra i fjäll, djupa urskogar eller ädellövskog. Läs mer på sverigesnationalparker.se.

Josef Molin

Med karta till nya platser

NaturpassetNär eventuella barn – och du själv – sedan länge har ledsnat på den vanliga skogsutflykten, kanske det är dags att utforska hemtrakterna lite bättre. Hundratals orienteringsklubbar i hela Sverige är med i Naturpasset, och sätter ut kontroller i sina hemmaskogar.

Du köper ett paket med karta, instruktioner och kodkort, tar dig ut i skogen och letar upp kontrollerna. Passa på att upptäcka nya fikaplatser, bästa blåbärsskogen eller finaste platsen för en koja medan du trampar runt bland stigar du inte gått på förut.

Ingen tidspress, kontrollerna sitter kvar en bit in på hösten. Räcker hela sommaren om ni tar ett par kontroller varje gång. Och ja, det går att tävla om man vill.

Läs mer på naturpasset.se.

Marie Edholm

Böcker

Agnes Cecilia

Maria Gripe

Roman. Maria Gripe borde lyftas fram som Astrid Lindgren i ljuset. Men kanske får de övernaturliga stroferna en del att rygga tillbaka. Spöken finns. Det står klart i Agnes Cecilia – en sällsam historia där huvudpersonen Nora tar emot meddelanden från en annan tid. Även författaren trodde på spöken. När en ny familj flyttade in i Gripes lägenhet i Nyköping hittade de besynnerliga lappar i väggarna.

Elinor Torp

Mammajournalerna

Helene Rådberg

Roman. Det är 1950-tal i stålstaden Sandviken när Helene Rådberg växer upp med en mamma som kämpar och kämpar men till sist inte orkar leva mer. I Mammajournalerna varvas utdrag ur mamma Barbros journaler från psykiatrin med Helenes egna minnen: En stunds närhet i farfars knä i fåtöljen när han kommit hem från jobbet på verket, att lämnas ensam hemma i natten när mamma försvinner ut, hitta gömda tabletter i små askar i köket. Fint och starkt om psykisk ohälsa och hur det påverkar även närstående.

Anne-Marie Höglund

Film och tv

The good doctor

Tv-serie (Viaplay).

Serie med många säsonger om en ung kirurg med autism. En riktig feel good-serie med mycket känslor. Oväntad och liknar inte andra sjukhusserier.

Lina Larsson

Bortom det synliga – filmen om Hilma af Klint

Dokumentär (SVT).

Regniga coronadagar måste du kolla in de många ögonöppnande dokumentärerna på SVT Play. Missa inte banbrytande Hilma af Klint som konsthistorien glömde. Varför? Jo för att hon var kvinna. Hon målade det osynliga och evigheten. (Kan ses till 9 okt.)

Elinor Torp

Diego Maradona

Dokumentär (SVT).

För alla som är lika fotbollstokiga som jag var som barn, finns här nu också filmen Diego Maradona, en över två timmar lång levnadsteckning av killen som regerade på plan men lät sig dras ned av italienska maffian. (Kan ses till 2 okt.)

Elinor Torp

Supergirl

Tv-serie (HBO).

Lagom läskig superhjälteaction varvat med underhållande vardagsliv och relationer. Stålmannens kusin kom från Krypton som 13-åring, men har inte behövt avslöja sina krafter förrän nu. Hon undsätter människor vid olyckor, slåss mot utomjordingar och räddar världen. Bäst är ändå hennes chef till vardags, Cat, spelad av Calista Flockhart (Ally McBeal för den som minns). Under ytan av karriärlystnad och spydigheter döljer sig oanade djup. Passar kanske från 11–12 år och uppåt.

Anna Julius

Tv-spel

The last of us, part 2

Playstation 4.

Första delen var på många sätt en överraskning. Historien om hur ett virus infekterat mänskligheten och lämnat världen i ruiner hade vid det laget berättats till leda i populärkulturen. Utvecklaren Naughty Dog hade gjort sig ett namn med en lång rad välgjorda spel, men att de lyckades leverera ett så enormt känslosamt spel förvånade mig. Frågan är om de förmår att göra det igen – sju år senare. (Släpps 19 juni.)

Rasmus Lygner

Paper Mario: the origami king

Nintendo Switch.

Egentligen finns väl en gräns för hur mycket man kan mjölka en ikon. Kanske är den gränsen nådd när Nintendo nu säljer ut sin omtyckta rörmokare till Lego? Ändå är det japanska företaget intressantare än på många år. Spelen de har gett ut de senaste åren har varit bland de bästa någonsin. Det senaste Paper Mario – ett rollspel med grafik som liknar just papper – var förvisso en besvikelse, men jag hoppas att detta blir bättre.

(Släpps 17 juli.)

Rasmus Lygner

Podcast

Systrar

Göteborgsposten.

En ung kvinna ger redaktionen en lista med namn på män. Där inleds journalisternas granskning av den organiserade sexhandeln i Göteborg. Tre vanliga skoltjejer börjar berätta om våld och övergrepp. En serie i sju delar.

Lina Larsson

13 minutes to the moon

BBC World Service.

13 minutes to the moon är en berättelse om månlandningen 1969 såsom den aldrig tidigare har berättats. Med fokus på de 13 sista minuterna i månlandaren Eagle – då allt hängde på en mycket skör tråd – kommer vi närmare astronauterna än någonsin tidigare. Samtidigt växlar podden skickligt perspektiv och tecknar en nyanserad bild av ett årtionde då allting verkade vara möjligt. Med musik av Oscarsbelönade Hans Zimmer och briljant produktion av BBC World Service.

Mikael Färnbo

Undersköterskepodden

Kommunalarbetaren.

Kommunalarbetarens journalist Pernilla Josefsson tar med oss till en yrkesgrupp som, frånsett nu under coronakrisen, mest verkat i det självklara. Med löner och villkor därefter. Men det står inte i vägen för kreativiteten! Lyssna på uskorna som uppfunnit en pappersbyxa för att underlätta vid tarmundersökningar, eller på arbetslaget som följer sina patienter den sista tiden i livet på ett hospice.

Janna Ayres

