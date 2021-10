Här är delegationen som ska stoppa brott i arbetslivet

Ola Pettersson, chefsekonom på LO, blir ordförande för regeringens satsning mot arbetslivskriminalitet. I dag presenterade arbetsmarknadsministern delegationen.

Nu inrättas en nationell delegation mot arbetslivskriminalitet. Sverige kommer att hämta erfarenheter från Norge och försöka jobba mer effektivt mot skurkföretagen som mjölkar stat, kommuner och landsting på skattemedel, men också komma åt arbetsgivare som exploaterar människor i svenskt arbetsliv. Detta meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) på en presskonferens.

Sedan 2017 har Dagens Arbete granskat skuggsamhället och skildrat hur svenskt arbetsliv har blivit en arena för kriminella. Företag används som brottsverktyg. Och i entreprenörskedjorna under de stora upphandlarna letar sig oseriösa arbetsgivare in som bryter mot en mängd lagar och regler. Men de struntar inte bara i skatten och tvättar smutsiga pengar rena. De utnyttjar också människor under slavliknande former.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark presenterade delegationens ordförande Ola Pettersson vid en presskonferens på måndagen. Foto: Regeringen.se

Arbetande ordförande i delegationen blir LO:s chefsekonom Ola Pettersson som kommer att jobba heltid med detta. Resurser finns också för ett kansli med fyra till fem heltidsanställda. Ledamöterna i delegationen kommer att träffas regelbundet, fyra till sex gånger per år, enligt ordföranden.

– Det handlar om att komma samman i den här delegationen. Att vi skapar oss en gemensam analys och verklighetsbild som vi kan jobba effektivt med. Men också lära av de myndigheter som jobbat med det här länge. Att vi har samma bild som de har. Det blir ett uppbyggnadsskede i början, men efter årsskiftet blir det mer utåtriktat hoppas jag, säger Ola Pettersson.

Vad är det första ni kommer att ta tag i?

– Vi har fått ett tydligt uppdrag från regeringen, dels att snabbt hitta ett sätt att mäta omfattningen och kunna beskriva hur det har utvecklats över tid, hur stort det är och hur det påverkar samhället. Sen ska vi också hämta hem erfarenheter från Norge så snabbt som möjligt. Vi ser att Norge antagligen bland jämförbara länder är de som kommit längst. Vi måste lära oss det de gör rätt och se till att vi börjar jobba på det sättet i Sverige också.

Ola Pettersson har inte själv jobbat med arbetslivskriminalitet på LO.

– Däremot så kan jag mycket om arbetsmarknadspolitik. Om skatter. Jag vet att jag har goda förutsättningar att analysera den här problematiken och förstå hur man måste jobba för att motverka det, säger han.

Delegationen börjar sitt arbete på en gång. En slutrapportering ska ske i februari 2025.

Delegationens övriga ledamöter är:

Malin Ackholt, ordförande Hotell och restaurangfacket

Kristina Alsér, ordförande Tillväxtverket, tidigare landshövding

Marcus Dahlsten, VD Transportföretagen

Anna Ekstedt, ambassadör mot människohandel

Catharina Elmsäter-Svärd, VD Byggföretagen

Johan Lindholm, ordförande Byggnads

Anders Wallner, polis och före detta utredare

Irene Wennemo, generaldirektör Medlingsinstitutet