Chilo portades från Schengen i ett år. Nu är hon tillbaka i Sverige för att vittna mot sin före detta chef. ”Det är nervöst. Jag är lite rädd. Men det kan betyda mycket för många”, säger hon när vi möts igen på Arlanda flygplats.

Statsministerns städerska kom hon att kallas i media. Expressen var först med nyheten. En ung kvinna från Nicaragua hade tre dagar före jul gripits vid statsministerns villa.

När larmet gick hade Magdalena Andersson nyligen tagit över som Socialdemokraternas partiledare och Sveriges statsminister.

Den 1 december 2021 talade hon till folket på LO:s kongress:

”Att en arbetare ska ha sämre villkor, lägre lön, längre arbetsdagar och sämre arbetsmiljö bara för att de kommer från ett annat land strider ju fullständigt mot allt som den svenska arbetsmarknadsmodellen står för”, säger Magdalena Andersson på scenen som går i olika nyanser av rött.

Den 21 december 2021, knappt tre veckor senare, går larmet i hennes villa i Nacka.

Chilo och Nettan ska tillsammans in och städa Magdalenas hem. Det har de gjort förut, Nettan har gjort det i många år. Det är inget konstigt med det. Förutom att de den här dagen även ska stänga av vattnet, och till skillnad från de andra gångerna ta huvudentrén in i huset. När de inte kommer in det vägen för att en nyckel saknas i cylindern, bestämmer sig Nettan för att ta den vanliga vägen, via garaget.

Våren 2022. I Migrationsverkets förvar åt Juan och Chilo tillsammans, innan det var dags att ta farväl. Foto: David Lundmark

”Går larmet så är det bara jag”, upplyser hon en granne som hon känner sedan tidigare då Nettan bor i Nacka.

Larmet ljuder och resten är presshistoria.

Chilo grips, sätts i en polisbil och spärras in i Migrationsverkets förvar i Märsta. Där träffar jag henne och sedan har vi kontakt under året som följer. Chilo är en reserverad och tystlåten person. Men hon bestämmer sig för att öppna sig.

”Jag vill berätta min berättelse för dig så att Sverige förstår. Det enda jag har gjort är att städa ert land.”

Läs också

Läs ett utdrag ur Elinor Torps nya bok

Den 21 december 2021 grips städerskan Chilo utanför dåvarande statsminister Magdalena Anderssons hem. Men hur hamnade hon där? Och vad hände sedan? I den nyutkomna boken Rent åt helvete får vi följa Chilos resa – parallellt med författaren Elinor Torps resa i ett Sverige de flesta av oss inte känner till. Här publicerar vi ett utdrag ur boken.

Efter städskandalen tar fackförbundet SAC Syndikalisterna sig an Chilos ärende. Hon blir medlem och facket företräder henne gentemot arbetsgivarna hon jobbat för i Sverige. Det är facket som nu bekostat tur- och returbiljetten som krävs för att få lämna Nicaragua. Hon flyger med KLM över Atlanten och mellanlandar i Amsterdam. Här stoppas hon av migrationsmyndigheterna som korsförhör henne om vad hon ska göra i Sverige. Chilo släpps och kommer med ett senare flyg till Arlanda. I bilen från flygplatsen den 18 april 2023 berättar hon för mig att om Magdalena ändrar sig och skulle vilja lyssna in även människan som städat hennes hem så ställer hon upp. Inte för att hon egentligen vågar, men för att hon vill få henne att förstå att hon inte vill hennes land något illa, och även ställa frågan:

”Hur kommer det sig att jag straffas så hårt när företagen som vi jobbar för går fria och kan fortsätta som förut?”

Året i Nicaragua har varit tufft. Politiskt är det spänt i landet. Oliktänkande fängslas och torteras. Men Chilo är bra på att tiga. Hon bor hos sin mormor. Mamman tvättar kläder åt andra människor. Och pappan har aldrig varit närvarande. Ekonomin är körd i botten och jobben få.

Det som hände i Sverige, tiden i förvaret och de trauman hon redan bar på gör att hon sluter sig alltmer. För att dämpa ångesten tar hon när det är som värst till alkohol och tabletter. Under hösten håller det på att sluta illa. Men hon överlever ett självmordsförsök. Och känner sig i dag lite starkare. Hennes fackförbund har lämnat in en stämningsansökan mot bolaget som städade hos Magdalena Andersson, som ägs av mannen som Chilo kallar El Jefe (chefen). Till skillnad från hennes tidigare arbetsgivare så har El Jefes advokater rått honom att inte gå med på en överenskommelse med facket. Så det blir en arbetsrättslig förhandling. Rättegångsdatum är satt till den 24 maj 2023. Då måste bägge parter infinna sig i rätten – Chilo och El Jefe.

”Jag har svårt att sova på nätterna”, berättar Chilo. ”Men jag måste komma till rätten nu när jag får chansen. Facket säger att det är unikt. Det är första gången i svensk historia som en migrantarbetare kommer tillbaka och vittnar mot sin arbetsgivare.”

När hon tillsammans med sitt juridiska ombud går igenom detaljerna brister det och hon tvingas springa in på fackets toalett och gråta. Hon får ofta hjärtklappning och svårt att andas. Ibland svartnar det helt. Någon har sagt till henne att symtomen påminner om PTSD, andra att det är vanlig panikångest.

”Jag fick bo första veckan hos fackets spanska tolk i Högdalen. Nu bor jag med min expojkväns vänner i Bro.”

Juan och Chilo har gått skilda vägar. Han är tillbaka i Colombia. Men de hörs nästan varje dag via Whatsapp.

Nettan grämer sig för att hon försökte öppna Magdalena Anderssons garageingång den där dagen. ”Vi borde åkt hem istället”, säger hon. Foto: Daniel Larsson

Nettan i Nacka, som Chilo städade tillsammans med under hösten 2021, jobbar kvar hos El Jefe. Hon har blivit tillfrågad att vittna under rättegången, men tror inte att hon vågar. När vi ses i Ektorps centrum, där Nettan vid sidan av städjobbet extraknäcker i den lokala tobaksaffären, berättar hon om året som gått.

”Jag fick magsår av det som hände och går i väntan på att få operera bråck i magen.”

Städyrket sliter på kroppen. Hon har också problem med hjärtat.

En dag när hon jobbar i tobaksaffären som sköter Postnords paketutlämningar kommer Magdalena Anderssons make in för att hämta en försändelse. Han beklagar det inträffade.

”Jag är hemskt ledsen över det som hänt”, säger han.

”Det är jag också, verkligen”, säger Nettan.

”Det måste ha varit jobbigt för dig”, säger maken.

”Ja”, säger Nettan, ”det var det.”

”Men det ska du veta, Jeanette. Vi är väldigt nöjda med dig, både jag och Magdalena.”

Nettan berättar att hon mött även Magdalena i Ektorps centrum. De hälsar på varandra. Nettan tyckte om att städa hos henne.

”Magdalena var alltid vänlig mot mig.”

Men Nettan tycker det är märkligt att den forna statsministern inte vill lyssna in även Chilo och henne, arbetstagarna som städat makarnas hem.

”Jag undrar vad Olof Palme skulle sagt om Sverige i dag”, funderar hon högt när vi ses på en lunchrestaurang bredvid tobaksaffären.

Läs också

Elinor Torp om engagemanget för de skyddslösa arbetarna

I boken Rent åt helvete tar sig DA:s reporter Elinor Torp an den smutsiga städbranschen. Men även arbetarrörelsen och politiken som banat väg för missförhållandena.

De flesta andra gästerna är byggjobbare och kommer in i arbetskläder. Nettan hoppar över maten. Men dricker en kaffe. Vi flyttar sedan över till kaféet intill där det är mindre folk och vi kan prata ostört. Just när intervjun ska börja kommer två välklädda män och ställer sig intill oss.

”Säpo”, viskar Nettan. ”De livvakter hon hade.”

De känner igen Nettan och hälsar.

”Vi städade ju för andra välbevakade hem. Men jag har aldrig visat papper för någon. Aldrig för att städa hemma hos Magdalena, inte ens då hon var statsminister. Inte Chilo heller så klart.”

Jag visar Nettan ett meddelande från El Jefe till Chilo där hon arbetsleds av honom och där hon tackar honom och han tackar henne och där han avslutar med att skriva att Chilo inte ska berätta för Nettan att hon saknar papper.

Nettan skakar på huvudet.

Chilo var inte den första tjejen från Latinamerika som hon jobbat tillsammans med hos El Jefes städfirma.

”En av dem bröt armen när vi städade ett hus. Jag vet inte vad som hände med henne. Hon bara försvann.”

Nu kommer de inte från Latinamerika längre. Nu är de från Ukraina. En av dem jobbar vitt. De andra vet hon inte.

Nettan säger att hon grämer sig än i dag.

”Jag ångrar mig så, att jag drog i garagehandtaget. Vi borde ha struntat i att städa den dan, Chilo och jag. Vi borde ha åkt hem.”

Fotnot: Dagens Arbetes reporter Elinor Torp har under ett års tid, vid upprepade tillfällen, sökt Magdalena Andersson för en kommentar. Hennes pressperson har meddelat, ordagrant citerat: ”Magdalena har ingen lust att prata.”

Chefen för städbolaget har tidigare till Dagens Arbete bekräftat att Chilo arbetade för honom, men förnekat att han betalat henne med svarta pengar.