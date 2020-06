Foto: Lisa Arfwidson

Amanda är yngst på bruket

Ögonblicket. Klockan är 09.31 Ahlstrom-Munksjö AB i Jönköping.

Nästan tre år har Amanda Månsson jobbat vid rullmaskinen på bruket. Rullprov som sedan testas i driftslabbet. Med sina 22 år är hon yngst på hela Munksjö, och kan räkna på en hand hur många personer som är under trettio på arbetsplatsen.

– Under min första ungdomskonferens förstod jag hur viktigt facket varit under alla år historiskt, då några av föreläsarna pratade om det. Insåg hur det direkt påverkar mig och mitt arbete, varje dag.

Lisa Arfwidson