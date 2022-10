”Det är kul att lösa svåra situationer”

Stämpla ut Till vardags jobbar Sara Wiinikka som ombudsman på Pappers. På fritiden är hon fotbollsdomare i högsta division – damallsvenskan.

… varför hon gör det

Därför att det är så kul och utmanande. Dels måste man vara väl förberedd inför en match, såväl fysiskt som mentalt, veta hur man bäst springer och rör sig över plan och så. Dels vet man aldrig vad som händer under matchen.

Därför är det viktigt att inte bara fatta korrekta beslut, utan också ”sälja” in sina beslut – få spelarnas förtroende. Om jag till exempel blåser i pipan en aning för sent så kan ju spelarna läsa in det som att jag är lite tveksam.

… hennes värsta tabbe

Under en match för sju eller åtta år sedan missade jag ett solklart rött kort på en målvakt. Samtidigt blev målvakten så skadad att ambulans fick tillkallas … Den situationen gnager fortfarande i mig ibland. Jag var helt enkelt dåligt förberedd. I dag hade nog hanterat det där på annat sätt.

”Vill du ha en miljard eller väljer du skattkistan?” Sara Wiinikka till de två lagkaptenerna innan slanten ska singlas. Foto: Niklas Porter

… drömmatchen

Nä, någon VM-final eller så drömmer jag inte om. När jag var yngre kanske, men i dag vet jag bättre vad som krävs inför en sådan stormatch. Och jag har inte den fysiken, det domarskapet, den tiden och än mindre motivationen att lägga ner all den tiden under så många år som det krävs att lyckas nå ett VM.

Jag är på en nivå som ger mig utmaningar och det är kul när jag får uppleva bra matcher och får lösa många svåra situationer tillsammans med mitt team.