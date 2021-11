”Facken måste bli bättre kravställare”

Klimat & miljö En rättvis omställning – just transition – är avgörande för en lyckad klimatomställning enligt världens fackförbund. ”Nu måste vi jobba för att bli mer konkreta i våra krav”, tror IF Metalls Ellika Berglund Aas.

Ellika Berglund Aas från IF Metall deltog digitalt på klimatkonferensen Cop 26. Foto: Bea Tigerhielm

FN:s klimatkonferens i Glasgow, Cop 26, avslutas i veckan. Ett av alla tusentals event som har hållits var ett panelsamtal om EU:s fond för just transition – rättvis omställning.

Fonden, som har en budget på 19,2 miljarder euro, är ett av EU:s sätt att driva på och förverkliga klimatomställningen. Ur fonden ska länderna kunna söka medel för att mildra ekonomiska och sociala konsekvenser som kommer med omställningen.

Ellika Berglund Aas, utredare inom energi, klimat och industrins omställning på IF Metall deltog digitalt i panelen. Skillnaden mellan hur olika delar av världen hanterar omställningen är stor, berättar hon.

– Vi har stora utmaningar i Europa, men EU jobbar med frågan och har tagit sig an begreppet rättvis omställning. Men i till exempel Sydafrika där man inte ens har en stabil elförsörjning och är beroende av kolgruvor – där har man väldigt stora utmaningar. Det är en jättekomplex fråga.

I Spanien, som ska avveckla alla sina kolgruvor, har en ny myndighet startats som bara ska arbeta med rättvis omställning. Där har redan många människor förlorat sina jobb i kolindustrin och insatser som tidig pension, kompetensutveckling och stöd till start av nya gröna industrier används för att lindra övergången.

Länder och regioner där beroendet av fossil energi är stort – till exempel Spanien – och där energiintensiva industrier påverkas av omställningen, är huvudmålet för EU:s Just transition fund.

I Sverige är fyra regioner – Norrbotten, Västerbotten, Gotland och Västra Götaland – aktuella för medel ur fonden. I norra Sverige handlar det om stålindustrins omställning från kol till vätgas och den kompetensutveckling som kommer att krävas framöver.

Begreppet just transition uppstod i den amerikanska fackliga rörelsen under 1990-talet. Med tiden har begreppet breddats från att bara handla om ekonomisk kompensation och utbildningsmöjligheter till att också handla om att de nya jobb som uppstår ska ha schysta villkor.

Under Cop 26 i Glasgow har bland annat IF Metalls fackliga federation IndustriAll drivit frågan att begreppet just transition ska skrivas in i Parisavtalet. Så blev det inte den här gången, men över 30 länder har under mötet i Glasgow skrivit under en deklaration för just transition.

Ellika Berglund Aas tror att det kommer ta lång tid att få in begreppet i Parisavtalet. Från panelsamtalet under klimatkonferensen tar hon med sig att facken måste bli mer konkreta i sina krav.

– Vi måste bli bättre kravställare mot politiken. Vi måste göra ett bra internt arbete och förklara vad vi vill konkret. Sen måste vi bli bättre på att påverka politikerna, trycka på ännu mer och gå framåt tillsammans.