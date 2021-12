”Jag hade ingen aning om att de tog 25 procent”

Skadeersättning Två år efter olyckan skulle Jimmy Hildingsson söka försäkringspengar för ärr och invaliditet. Men en knapptryckning på nätet var nära att kosta honom 25 000 kronor.

Kollektivavtalade försäkringar Alla som jobbar på arbetsplatser med kollektivavtal omfattas av flera försäkringar. För privatanställda arbetare gäller följande: AGS: Sjukförsäkring som kompletterar ersättningen från Försäkringskassan från sjukdag 15.

TFA: Olycksfallsförsäkring vid olycksfall på jobbet eller på väg till eller från jobbet, samt sjukdom som uppkommit på grund av jobbet.

FPT: Föräldra­penningtillägg.

TGL: Livförsäkring.

AGB: Omställningsstöd vid uppsägning på grund av arbetsbrist (från 40 år). Medlemsförsäkringar För medlemmar i GS-facket ingår följande försäkringar: Hemförsäkring.

Olycksfalls­försäkring fritid.

Inkomstförsäkring.

Kompletterande livförsäkring.

Barngrupplivförsäkring. Fler försäkringar Arbetsgivaren kan ha ytterligare försäkringar för anställda.

Har olyckan inträffat under en idrottsaktivitet kan föreningen/klubben som du är medlem i eller anläggningen där du utövat sporten ha olycksfallsförsäkringar.

En aprildag för två år sedan vaknade Jimmy Hildingsson upp i en ambulans. Allt han minns är hur han under motocrosstävlingen hakat i en annan förare i ett hopp. Sedan var det svart.

– De har berättat att jag låg på backen, men jag vet inte om de som kom bak­ifrån landade på mig eller körde över mig. Jag hade nyss köpt en ny hjälm och den var i fem–sex bitar, det var bara smulor kvar. Jag hade en väldig tur.

Efter undersökning med magnetkamera på Gävle sjukhus blev det transport till Akademiska sjukhuset i Uppsala för steloperation av nacken. Sedan följde en lång sjukskrivning på åtta månader.

Jimmy visste att han hade försäkringar via facket och tog hjälp av GS-fackets försäkringshandläggare Sandra Särnholm, som precis som Jimmy jobbar på Svenska Fönster i Edsbyn. Han fick snabbt ersättning för sveda och värk, förstörda kläder och utrustning. Sedan följde en tid av väntan innan han kunde söka ersättning för invaliditet och ärr. Det var under den perioden som han såg en annons från företaget Insurello, som letar upp försäkringspengar åt folk. Han fyllde i sina uppgifter och skrev under med bank-id.

– Jag tänkte att det kan väl vara bra att göra en extra koll, om det finns någon mer ersättning jag har rätt till. De svarade att de inte kunde hjälpa till just då, utan att de skulle vänta två år för att söka ersättning för invaliditet och ärr. Men det fixar jag ju själv, tänkte jag. Sen glömde jag bort det där.

När de två åren hade gått tog Jimmy och Sandra kontakt med Folksam för att få ärr och invaliditetsgrad bedömda.

Men Folksam svarade att Sandra inte kunde vara Jimmys ombud, eftersom Insurello hade den fullmakten.

– Då berättade Sandra hur det där funkar, säger Jimmy.

För varje ärende som Insurello driver tar de ett arvode på 25 procent av det utbetalda försäkringsbeloppet, upp till 25 000 kronor per försäkring.

– Det blev lite smått panik. Det kan ju bli en rätt stor klumpsumma från försäkringsbolaget.

Jimmy Hildingsson fick hjälp av GS försäkringshandläggare Sandra Särnholm, som också jobbar på Svenska Fönster i Edsbyn. Foto: David Lundmark

Han ringde direkt till Insurello för att häva fullmakten. Det gick bra eftersom de inte hade börjat jobba med hans ärende än.

– Men jag hade fått några mejl från dem om att jag skulle söka den där ersättningen och att jag skulle logga in med bank-id igen. Jag bara ignorerade det, och det var ju tur.

Sammanlagt fick Jimmy ut drygt 100 000 kronor från två olika försäkringar för invaliditet och ärr. Är man medlem i facket ingår det att få hjälp med fackets försäkringar. Hade Insurello drivit Jimmys ärenden hade det kostat honom minst 25 000 kronor.

– Jag hade ingen aning om att de tog 25 procent. Det stod ingenstans när jag fyllde i mina uppgifter.

Funderade du aldrig på varför du skulle skriva under med bank-id?

– Nej. Jag tror jag tänkte att det hade att göra med att det kanske skulle betalas ut pengar. Att man behövde legitimera sig.

”Många missar att söka ersättning för ärr”, säger Sandra Särnholm som är försäkringshandläggare på facket. Foto: David Lundmark

Sandra Särnholm berättar att fler medlemmar har nämnt för henne att de funderar på att kontakta Insurello.

– Jag frågar om de vet att det kostar att få hjälp av dem. Det är bättre att de tar hjälp av mig först, det är gratis. Om jag inte skulle lyckas få ut några pengar så kan de gå till Insurello. Då kommer de också se att det inte finns något att hämta.

– Går de till Insurello först kan jag inte göra något, för då har Insurello ensamrätt att driva deras ärende.

Hennes råd till den som skadat sig på jobbet eller på fritiden är att kontakta facket på arbetsplatsen. Finns ingen försäkringsinformatör där kan man vända sig till den avdelning man hör till, där det finns försäkringshandläggare.

Nu hoppas Jimmy att andra ska undvika misstaget som han höll på att göra. Själv har han blivit försiktigare.

– Jag har lärt mig att man ska tänka efter några gånger innan man klickar på saker och legitimerar sig via bank-id, säger han.