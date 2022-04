Arbetarna som flytt Belarus – redo att protestera igen

Ett par hundra anställda sökte medlemskap och den 7 december 2020 skickade de in en ansökan om att registrera fackföreningen. Nu gällde det för Vadim och de andra grundarna att hålla sig kvar vid sina jobb den kommande månaden, för om det inte fanns tio anställda grundare bakom fackföreningen skulle deras ansökan vara ogiltig.

På jobbet samlade Vadim in underskrifter på en protestlista, försökte få ledningen att lyssna.

På jobbet började de kommunicera i hemlighet. Någon tyckte att de skulle strejka och startade en chatt där flera tusen anställda gick med. Det statliga facket svek dem, men strejken blev av ändå. I flera timmar blockerades porten så att material inte kunde komma in på stålverket.

Kravallpolisen satte in chockgranater, gummikulor och tårgas mot demonstranter som protesterade mot vad de redan då ansåg var valfusk. Flera av Vadims arbetskamrater satt i arresten när nästa arbetsdag började.

Varje gång Janka* passerar gränsen mellan Litauen och Belarus raderar han flera appar från sin telefon. Bilen och alla ägodelar genomsöks noggrant av gränsvakterna. Senast röntgade de hela bilen. Vad de letar efter vet han inte. Men om hans konton på olika hemliga nätverk hittas i hans telefon är det kört. Flera års fängelse väntar den som deltar i protester mot regimen. Sex år för den som uppmanar till ”extremistaktiviteter”.

– Att sitta i fängelse är inte så farligt, säger han, men fortsätter:

– Det är tortyren där inne som skrämmer.

Under protesterna mot valfusket 2020 stod Janka utanför arresterna med mat och vatten till de som suttit fängslade i de vanliga 15 eller 30 dagarna.

– Jag såg i deras ansikten hur hårt det hade varit. Men de ville inte prata med oss om vad som hade hänt.

Ändå åker han tillbaka till Belarus med jämna mellanrum. Hans fru och barn är kvar där, medan han försörjer dem på jobb i Litauen.

Jankas historia liknar Vadims. Många anställda på fabriken där han jobbade fick sparken eller straffades på andra sätt för att de deltagit i demonstrationer mot valfusket. När de vände sig till det statliga facket för stöd och skydd möttes de av tystnad.

Janka bestämde sig för att göra vad han kunde för att rädda arbetarna och kämpade i månader för att registrera ett oberoende fack. Till slut läckte någon ett dokument där hans avsked var förberett. Då sade han upp sig själv.

– Det är bättre att säga upp sig själv än att det finns dokumenterat att du har avskedats på grund av brott mot arbetslagen.

Protester mot kriget syns överallt i Vilnius. Foto: David Lundmark.

Nu när Belarus står på Rysslands sida i kriget mot Ukraina är han orolig för att Litauen ska stänga gränsen mot Belarus, så att han inte längre kan åka mellan länderna. Han är rädd att kriget ska sprida sig till Belarus och vill att hans fru och barn också ska komma till Litauen, men det har blivit svårt att få sådana tillstånd nu.

– Det är de vanliga belarusierna som straffas. Vi är förtryckta, varför attackera dem som redan lider?

Med Putins hjälp kunde Lukasjenko behålla makten 2020. Priset för stödet ser vi nu. Belarus har låtit ryska trupper och krigsmaterial transporteras genom landet in i Ukraina. Från den belaruriska sidan har ryska styrkor också kunnat attackera Ukraina.

Det är inte den belarusiska befolkningen som vill ha det här kriget, säger Janka.

– Vi försökte förändra! Men vi lyckades inte.

Då, när protesterna mot Lukasjenkos valfusk ännu pågick, trodde Janka att de skulle lyckas.

– Kanske i dag, kanske i morgon så kommer det goda nyheter, tänkte jag.

Men nu tror han att Putin aldrig hade tillåtit en demokratisk utveckling i Belarus. Kanske – tänker han nu – hade Putin redan i augusti 2020 planer på att attackera Ukraina och visste att han skulle behöva Lukasjenko som en allierad. Kanske var det därför han inte kunde låta diktatorn falla.

Förtrycket mot befolkningen i Belarus har varit stenhårt sedan protesterna slogs ner. Över tusen politiska fångar sitter fängslade. Att protestera mot kriget innebär lika stora risker som att protestera mot regimen.

– Det är bara de som är desperata som gör något, säger Janka.

Det belarusiska folket får åter igen lida för att de inte lyckades avsätta diktatorn, och i stället drogs in på fel sida i ett krig de inte vill ha. De hårda sanktionerna som har införts mot Belarus och Ryssland påverkar befolkningen. När handeln med omvärlden blockeras måste till exempel fabrikerna dra ner på produktionen. En släkting till Janka jobbar numera bara tre dagar i veckan. För de andra två dagarna får hon inget betalt.

Samtidigt kommer rapporter om motstånd i Belarus. Järnvägsarbetare har gått samman och saboterat för att hindra de ryska transporterna till Ukraina. Tre av dem ska ha straffats med skott i knäskålarna, ryktas det. Vad som är sant i ett krig är svårt att avgöra. Men Janka vet en sak:

– Det kommer inga ukrainska krigsflyktingar till oss i Belarus. Men om det gjorde det skulle vi hjälpa dem.

Gleb fick sparken, anklagad för extremistisk aktivitet i samband med protesterna efter valet 2020. Att få ett nytt jobb i Belarus är svårt, eftersom majoriteten av näringslivet kontrolleras av staten. Han riskerar också fängelsestraff. Foto: David Lundmark.

”Ryska krigsfartyg, dra åt helvtete!” Citatet på Glebs svarta huvtröja spreds över världen och det nyss inledda kriget hade fått sina första hjältar. Den lilla ukrainska styrkan på ön Zmijinyi (Ormön) i Svarta havet vägrade att lägga ner sina vapen och ge upp när den ryska flottan närmade sig.

Gleb är industriarbetare från Belarus. Även han flydde till Litauen efter att ha deltagit i protesterna mot Lukasjenkos valfusk och organiserat en strejk på fabriken där han jobbade. Hans engagemang har fortsatt i exil, bland annat via organisationen Bysol, som samlar in pengar för att stötta belarusier som har förlorat sina jobb eller befinner sig på flykt. Nu samlar de också in pengar och material till Ukraina.

– Jag har kört två vändor med material dit, berättar han.

”Jag trodde inte att demonstrationer på gatorna skulle få bort Lukasjenko, men jag gjorde det ändå. Jag fortsatte för att mina ideal är viktiga för mig”, säger Gleb. Foto: David Lundmark.

Skottsäkra västar och sjukvårdsmaterial. Nu samlas pengar in för att köpa terrängbilar till de ukrainska styrkorna. Nästa gång han åker dit är det för att lämna över fordonen.

– Vi måste visa att belarusierna är på rätt sida i kriget. Vi vill inte bli associerade med att vara ett aggressivt land.

Han gör det för att Ukraina måste segra. Allt hänger på att de fortsätter att stå emot Ryssland, säger han.

– Belarus öde vilar i Ukrainas händer. Ukrainarna slåss för sin frihet och för vår också. Jag är bara ledsen att priset måste bli så högt.

Han säger att belarusier försöker hjälpa Ukraina på olika sätt och att västländerna också måste göra det.

– Men de klarar ju inte ens av att sluta importera olja och gas från Ryssland, säger han besviket.

Gleb väljer ändå att se framtiden genom historien och säger att det krig som Putin har dragit i gång bara kan leda till slutet för honom själv och det ryska imperiet.

– Ett land som startar krig faller till slut. Se bara på Hitler.

Vadim ångrar ingenting. Visst saknar han jobbet på stålverket i Belarus. Han saknar sin familj, sitt liv, favoritplatserna. Men han hade gjort allt igen om han måste.

– Men vi borde ha varit bättre organiserade. Då hade vi varit starkare.

Nätverken som byggdes upp under strejkerna och protesterna finns kvar och de växer. Vadim håller kontakten. Mer än så kan han inte berätta, säger han, men de är redo.

– Så fort det blir tillfälle kommer strejker och demonstrationer att återuppstå i Belarus.

Jag frågar om han tror att han kommer att kunna återvända en dag. Efter några sekunders paus svarar han.

– Ja. Den dagen regimen i Belarus faller, då återvänder jag.

*Janka heter egentligen något annat.

Svetlana Tichanovskaja Oppositionsledare under det belarusiska valet 2020. Egentligen var det hennes make Sergej Tichanovskij som planerade att ställa upp som motkandidat till diktatorn Alexander Lukasjenko. När han fängslades kandiderade Svetlana Tichanovsjaka i hans ställe. Efter valet flydde hon till Litauen. Sergej Tichanovskij dömdes i december 2021 till 18 års fängelse bland annat för massupplopp och framkallande av socialt hat.

Belarus (Vitryssland) Brukar kallas Europas sista diktatur. Har styrts av president Alexander Lukasjenko sedan 1994. Politiska motståndare fängslas och insyn saknas i de val som hålls. Politiskt eller fackligt engagerade riskerar att övervakas, avlyssnas, gripas och bötfällas. De riskerar också att avskedas från sina jobb, då en stor del av företagen kontrolleras av staten. Efter presidentvalet 2020 utropades Alexander Lukasjenko åter som segrare med 80 procent av rösterna. Stora protester och demonstrationer pågick under månader. Med stöd av Rysslands president Vladimir Putin kunde protesterna slås ned. Många har dömts till fleråriga fängelsestraff.