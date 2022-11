Han får Pappers kulturstipendium

Pris. 50 000 kronor – det har pappersarbetaren Johnny Nilsson fått för sin trädgård hemma i Billingsfors. Plus en statyett i brons.

Pappers kulturkommittés motivering till Johnny Nilsson lyder; Johnny Nilsson kultiverar sina plantor, sådd och trädgård från tidig vår till sommar. Trots de sex förvaringsväxthusen, som rymmer 100 plantor var, så blir det mycket bära fram och tillbaka när dessa ska avhärdas… Det blir många mil förklarar han… Vi är övertygade om att Johnny bokstavligen odlar sin trädgård, vilket Voltaire rekommenderar, en var av oss att göra, i slutat av boken Candide. Genom att mixa erfarenheter från mixeriet, musiken och sin trädgård har Johnny blivit en kultiverad person i dess sanna bemärkelse – något en var av oss har att sträva mot!”

Johnny Nilsson, 59, arbetar på Billingsfors bruk sedan många år, och vid sidan om jobbet har han lagt ner oräkneliga arbetstimmar på sin trädgårdsskapelse ”Bland blommor & blues”. Där förenar han sina två stora intressen: trädgård och musik.

–Jag spelar gitarr och har turnerat mycket med band, men sedan 2008 – när jag började anlägga trädgården – har det intresset tagit över allt mer. Men man kan säga att jag gillar att arbeta med händerna, att skapa, och både trädgård och gitarr kräver ju det!

Johnnys trädgård mäter cirka 800 kvadratmeter, men att beskriva den i en enda mening är nästintill hopplöst, skrattar han.

– Oj! Man kliver ju in som i en liten saga där… Nä, den måste bara ses!

Och nu har du fått Pappers medlemsstipendium för just din trädgård. Hur känns det?

– Jättebra, Fantastiskt! Det hade jag aldrig räknat med.

50 000 kronor har du fått, vad ska du göra med dem?

– Det är faktiskt inte så långt ifrån det jag brukar lägga pengar på trädgården under ett år, så det kommer att bli ett väldigt bra tillskott.

Dessutom får du liten bronsstatyett, ”Cellulosarbetaren” av Per Nilsson-Öst. Var ska den stå?

– Den får stå ute i trädgården, såklart!

En likadan statyett, och lika mycket pengar, har Pappers skänkt till Lessebo hembygdsförening som bland annat brukar binda midsommarkransar av – papper.