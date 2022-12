Tvärstopp i husfabriken

Stödnivåer om du blir uppsagd

– med och utan huvudavtal

Alla måste uppfylla aktualitetsvillkoret: Att man har arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 12 av de senaste 24 månaderna. För studiebidrag krävs även att man uppfyller ett etableringsvillkor: Man ska ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 96 månader (8 år) de senaste 14 åren.

Källa: Trygghetsfonden