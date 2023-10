Malå Ovädret varade i 20 minuter, men lämnade efter sig en miljon kubikmeter fallen skog. Nu pågår en kamp mot klockan för att rädda det virke som räddas kan.

Johan Lundmark hade svårt att tro på allt snack. ”Vad svamlar de om”, tänkte han när han körde in i skogen några mil norr om Malå. Han hade visserligen sett följderna av stormen Hans framfart, uthus hade blåst bort, tak släppt, studsmattor och träd låg över vägarna. Men att det skulle vara så här illa, det trodde han inte förrän han tog den sista svängen upp för skogsvägen.

– När man svängde in på vägen här borta var det ju inte så farligt, men så kom man längre in och då började man ju inse att det här var värre än man trodde.

Johan Lundmark har jobbat i skogen länge, nästan hela sitt vuxna liv. ”Men jag hade uppehåll på elva år för att jobba i gruvan.” Foto: David Lundmark

En dryg vecka tidigare hade det här varit som vilken tallskog som helst. Nu var Johan, en erfaren skogsmaskinförare, osäker på om det över huvud taget skulle gå att få in trailern. Ovädret Hans hade fällt nästan allt i ett fem kilometer brett och sju mil långt skogsområde – och linjen mellan liggande och stående skog var som dragen med en linjal.

Sedan dess har uppemot 30 maskinlag beordrats till skogen utanför Malå för att ta hand om stormfällningen. Ett enormt arbete har inletts i skogarna i norra Västerbotten.

Vi vill röja så mycket som möjligt innan snön kommer. Lars Djerf.

Det har hunnit bli september. Johan Lundmark och arbetskamraten Lars Djerf tar var sin kopp kokkaffe i det som var stormens epicentrum. Utanför rastkojans fönster leker Johans hundar Diesel och Kee, och bakom dem ligger en miljon kubikmeter stormfälld skog. Kilometer efter kilometer liggande tallar.

Lars har aldrig tidigare varit med om något liknande. Åtminstone inte här i Västerbotten. Och då har han ändå arbetat i skogen i nästan fyra decennier.

– Allting ligger som ett bröt. Efter en vanlig storm ligger väl något träd här och var. Men här ligger allting, säger han och lägger till:

– Det som är fascinerade är att det bara blåste i knappt 20 minuter.

Sveaskog har beordrat 27 maskinlag till skogarna runt Malå. ”Det var länge sen man träffade så här mycket folk i jobbet. Kaffet tar ju snart slut”, säger Lars Djerf, till höger, skämtsamt. Foto: David Lundmark

Ovädret Hans drog in över Sverige söderifrån i början av augusti. Under stormens första timmar registrerade SMHI 25 443 blixtar i landet. I Skåne stoppades färjor, i Jönköping fick räddningstjänsten in 20 larm inom loppet av två timmar. Göta älv svämmade över och utanför Hudiksvall rasade en banvall med ett urspårat SJ-tåg som följd.

När ovädret sedan drog in över norra Västerbotten, den 8 augusti, befann sig Lars och Johan några mil från Malå. De hade precis avslutat arbetsdagen och satt sig i bilen hemåt när himlen svartnade och åskmolnen rullade in.

– Visst regnade det och blåste lite grann, men man tänkte att det bara var ett vanligt åskoväder, säger Lars Djerf.

Allt tyder, enligt SMHI, på att området drabbades av kraftiga – nästan vertikala – fallvindar. Sådana vindar kan nå orkanstyrka och lokalt orsaka stora skador, men ofta i begränsade områden. Som här. Bara två svängar ned för skogsvägen, in mot samhället några mil söderut, syns knappt längre några vindfällen över huvud taget.

Ändå är det nu enorma ytor skog som måste tas om hand. Bara för Sveaskog, Lars och Johans arbetsgivare, rör det sig om skog värd hundratals miljoner.

– Det är nästan två och en halvårsavverkning i vår mark, konstaterar Nils Nilsson, produktionsansvarig på Sveaskog i Västerbotten.

Lars Djerf har jobbat i skogen i 36 år. Foto: David Lundmark

Nils Nilsson har en hel del att hålla i huvudet. Sveaskog har flyttat hit 27 maskinlag från hela Västerbotten. För i samma stund som ovädret Hans drog in över Norrlands inland inleddes också en kamp mot klockan – en kamp för att hinna rädda så mycket virke som möjligt innan snön faller. Något som i den här delen av landet kan ske redan i oktober.

– På så sätt är det ju bråttom, säger Lars Djerf. Vi vill röja så mycket som möjligt innan snön kommer. Till våren kommer virket börja bli blått och då går det varken att använda som timmer eller massaved. Då blir det brännved av alltihop.

Samtidigt fanns länge en oro för att arbetet skulle dra ut på tiden. Skogsvårdslagen säger nämligen att ansökan om avverkning ska göras sex veckor innan arbetet påbörjas – något som gäller oavsett om skogen är stående eller liggande.

Här kan du inte ens rotkapa för du har fem träd i hög. Lars Djerf.

Lars och Johan har arbetat i stormfällningen i två veckor, men först nu, en dryg månad efter ovädrets framfart, har arbetet kunnat dra i gång i full skala. Skogsstyrelsen har gett dispens för avverkning, trakt för trakt. Stockarna har börjat staplas längs grusvägen.

– Risken är att du tappar två veckor i produktion och två veckor i den andra änden med snö, det är åtskilliga kubikmeter, säger Lars.

En stor del av den fällda skogen var aldrig tänkt att avverkas. Ett naturreservat med 200 år gamla tallar har skadats, och i det stormskadade områdets ytterkant ligger en nu totalförstörd renbeteshage. Stormen Hans var ett hårt slag för Malå sameby. Foto: David Lundmark

Skördaren rör sig långsamt framåt. Att avverka liggande skog tar åtminstone den dubbla tiden, konstaterar Lars Djerf medan skördaraggregatet söker sig över brötet. Sakta men säkert arbetar han sig inåt. Träden ligger i hög. Tre, fyra, ibland fem stammar på varandra. Det är ett plockepinn i stor skala och Lars greppar tag i trädstam efter trädstam.

– Man slår ju inga hastighetsrekord. Samtidigt går arbetsdagarna fort för det är så omständligt och många nya moment. Men att sitta i åtta timmar och köra vindfälle, det gör dig ju inte pigg och alert när du far hemåt. Du blir ju lätt hjärndöd.

Lars Djerf harröjt stormfälld skog förr. 2005 arbetade han i skogarna i Götaland, efter stormen Gudruns framfart. Stormen är en av de mest förödande som drabbat Sverige och fällde 75 miljoner kubikmeter skog. I röjningsarbetet dog tio arbetare och efter stormen gjordes 141 anmälningar om arbetsplatsolyckor. De allra flesta som en följd av manuellt arbete, som vid rotkapning med motorsåg. På så sätt skiljer sig arbetet i Malå åt – här är allt arbete maskinellt.

– Efter Gudrun var det ju helvetiska volymer, men träden låg liksom mer för sig själv, mer utspritt. Här kan du inte ens rotkapa för du har fem träd i hög. Om du kapar det översta trädet har du ändå flera meter ner till det som ligger på backen.

Johan Lundmark med border collie Kee. Foto: David Lundmark

En bit bort kör Johan Lundmark i skotaren. Han pratar i telefon med arbetskamrater medan han kör – passar på nu när det är så många andra maskinlag i området. För det har nog aldrig varit så mycket trafik på skogsvägen här intill som nu.

Och det rör sig inte bara om andra skogsarbetare. När Lars häromdagen jobbade kvällsskift fylldes vägen av nyfikna privatpersoner som ville se förödelsen med egna ögon.

– Det var som på Ica Maxi en fredagskväll. Det var bil på bil på bil här ute. Det var folk från när och fjärran. Men det gör ju inte oss så mycket, så länge folk har vett nog att inte gå in i skogen. Tvärtom är det rätt kul att det är så mycket folk här. Jobbet kan ju bli rätt ensamt annars, säger han.

När nästan allt annat ligger i backen syns skotaren och skördaren på långt håll.

– Vi vet i alla fall var vi ska jobba ett tag framöver, sammanfattar Lars Djerf och fortsätter:

– Det är klart att om jag var här helt själv och visste att nu ska jag göra det här ensam i sex år, då kanske man skulle behöva ta ett piller extra på morgonen. Men nu är vi ju många som hjälps åt.